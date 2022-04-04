THY, Barcelona’yı tekrar uçurmak istiyor

Türk şirketleri arasında sponsorluk denilince akla ilk gelenlerden birisi de Türk Hava Yolları. Kriketten basketbola kadar birçok spor dalında organizasyonlara ve sponsorluklara imza atan Türk Hava Yolları, NBA başta olmak üzere birçok küresel ligde adını duyurmaya devam ediyor.

THY’nin uluslararası alanda sponsorluk sözleşmelerinin dönüm noktası ise hatırlayacağınız üzere 2010 yılında dönemin Genel Müdürü Temel Kotil ile atılmıştı. 12 yıl önce Barcelona'nın Camp Nou stadında düzenlenen o anlaşmayı THY Genel Müdürü Kotil ile birlikte Barcelona Spor Kulübü Başkanı Joan Laporta imzalamıştı. THY, Barcelona Kulübü’ne 2 buçuk sene için toplam 7 milyon 700 bin Euro ödemişti. 3 yıllık o dönemki anlaşmayla THY, Barcelona'ya ilk sene için 1.900 milyon Euro, ikinci ve üçüncü sene için 2.9 milyon Euro vermişti. Sponsorluk bedelinin yarısı sezon başında peşin olarak ödenmiş, kalan yarısı için barter yapılmıştı.

2010 yılındaki o anlaşmanın üzerinden 12 yıl geçti. Bu yılın Şubat ayında yönetim değişikliğine giden THY, futboldaki ünlü kulüplerle yaptığı sponsorluk çalışmalarına kaldığı yerden devam etmek istiyor. Bu kez hedefte yine ünlü İspanyol futbol kulübü Barcelona var. İspanyol medyasının da gündeme getirdiği iddialara göre THY, Barcelona futbol takımının formasına sponsor olmak istiyor.

BEDELİ 10-15 MİLYON EURO

İddialara göre THY yönetiminin Barcelona futbol kulübünün Başkanı Joan Laporta ve ekibi ile sponsorluk için görüşmelerine başladı. Bilindiği üzere Barcelona yaklaşık 100 bin kişilik stadyumu Camp Nou stadının isim sponsorluğunu dünyaca ünlü müzik platformu Spotify’a vermişti.

O anlaşmadan 435 milyon Euro kazanan Barcelona’nın, forma kol sponsorluğu için THY’nin de devreye girdiği ifade ediliyor. İspanyol kulübünün sol kol sponsorluğundan 10-15 milyon Euro’luk bir gelir hedefi var. THY ile birlikte 5 farklı şirketin daha bu sponsorluk için temasta olduğunu hatırlatalım.

FUTBOLDAN GOLFE, ARJANTİN’DEN BOSNA’YA

Golften su altı dalışa kadar çeşitli sponsorluklara imza atan THY’nin listesinde dünyanın çeşitli coğrafyalarından kulüp ve takımlar yer alıyor. Basketbolda Türkiye A Milli Basketbol Takımı ve Avrupa’nın en önemli ligi Turkish Airlines EuroLeague’e sponsor olan THY, golfte Turkish Airlines Open ve Turkish Airlines World Golf Cup turnuvalarına ev sahipliği yapıyor. Futbolda Türkiye A Milli Futbol Takımı’na destek veren THY, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ile birlikte Bosna Hersek'in en köklü ve en iddialı kulüplerinden FK Sarajevo'nun 2015-2016 sezonunda forma sponsoru olmuştu.

Arjantin’in köklü kulüplerinden River Plate’in forma önü sponsoru olan şirket, buz hokeyinde de 2015 yılında IFK Helsinki’nin ana sponsorlarından biriydi. Finlandiya’nın en popüler takımlarından biri olan IFK Helsinki’nin sonuncusunu 2011’de kazandığı toplam 7 ülke şampiyonluğu var.