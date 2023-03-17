THY, ekipmanlarını geri alamadı Hintli dev SpiceJet’e dava açtı

THY'ye ait Teknik A.Ş, Hindistan’ın ikinci büyük havacılık şirketi ile davalık oldu. İngiltere ve Galler mahkemelerine başvuran Teknik A.Ş, Hintli şirketin aldığı ekipmanları geri vermediği için 14.5 milyon dolarlık dava açtı. Hintli şirket, kendisine karşı açılan benzer davaları kaybedip, borçları karşılığında şirketlere hisse satmayı önermişti.

Dünyanın en fazla noktasına uçuş gerçekleştiren havacılık şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) sadece yolcu ve kargo taşımacılığında değil, teknik bakım ve servisinden yemek hizmetlerine kadar birçok alanda da sektörünün öncü şirketlerinden.

Kendi filosunun yanı sıra dünyanın önde gelen havacılık şirketlerine de hizmet veren Türk havacılık sektörünün bayrak taşıyıcısı THY'nin Asya’daki en önemli hizmet sağladığı firmalardan biri de Hindistan’ın en büyük ikinci havayolu şirketi olan SpiceJet. THY’ye ait şirketler, bilindiği üzere SpiceJet ile iki önemli anlaşma imzalamıştı.

Bu anlaşmalardan biri 2017’de imzalanan Türk Kabin İçi Sistemleri Tasarım ve Üretim A.Ş (TCI) ile gerçekleşti ve SpiceJet'in filosuna yeni katılacak 'Boeing 737 MAX' tipi 155 uçağın kabin içi mutfaklarının üretimiyle ilgiliydi. İkinci anlaşma ise THY’nin bir başka iştiraki ile Hintli şirket arasındaki 2018’de hayata geçen 4 adet C1 ve 2 Adet C2 bakımı olmak üzere toplam 6 adet B737-800 uçaklarının bakımlarını gerçekleşmesiyle ilgiliydi.

Bu anlaşmalardan ikincisi yani uçak bakımıyla ilgili şimdilerde önemli bir süreç yaşanıyor. THY Teknik A.Ş, Hintli şirkete verdiği ürünleri ve hizmetin bedelini geri alamadığı için yargı süreci başlattı. Edindiğim bilgilere göre Teknik A.Ş, İngiltere ve Galler mahkemelerine açtığı davada SpiceJet'e 14.5 milyon dolar bugünkü kurla 275 milyon lira talep etti.

Türk şirketin, Hintli SpiceJet'e ödünç olarak verilen acil durum parçalarını iade etmediği öğrenildi. Türk şirketi, SpiceJet'in Mart 2021 ile Aralık 2022 arasında kesilen çok sayıda faturayı da ödemediğini iddia ediyor. Ödünç verilen parçaların yerine yenilerinin iade edilmediği gibi kesilen faturanın da reddedildiği belirtildi. THY Teknik, kendilerine iade edilmeye parçaların toplam değerinin 12,5 milyon dolardan fazla olduğu için bu da vayı açtı.

Öte yandan Hintli şirketin, bu vermediği yanı sıra ödenmeyen 2 milyon dolarlık borcu da dava sürecine eklendi. Aralık ayında İngiltere ve Galler Yüksek Adalet Divanı'na başvuran THY Teknik A.Ş’yi İngiltere’nin ünlü hukuk bürolarından Clyde & Co temsil edecek.

Benzer davaları kaybetti, karşılığında hisse önerdi

THY Teknik’in açtığı davanın benzerleri yakın dönemde SpiceJet’e açılmıştı. 2020 yılında De Havilland Canada adlı şirket, 19 Dash 8-400'ün teslimatını ödemediği için Hintli taşıyıcıya yaklaşık 43 milyon dolarlık dava açmıştı.

2021'de de iki havacılık şirketi ve bir varlık danışmanını temsilen Wilmington Trust SP Services, üç uçak kiralama sözleşmesinde temerrüde düştüğü için kendilerine borçlu olduğunu iddia ettiği SpiceJet'e 16,2 milyon dolarlık dava açtı.

Bu davaları kaybeden Hintli şirket üzerine faizleriyle birlikte ödeme yapmak zorunda bırakılmıştı. Kararlarda çıkan cezaları ödemekte zorlanan Hintli SpiceJet, borçlara karşılık hisse teklifinde de bulunmuştu. 2004 yılında kurulan SpiceJet’ın filosunda 76 uçak bulunuyor.