THY krizin yükünü personelin sırtından alıyor

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketimiz Türk Havayolları; yılın üçüncü çeyreğinde 735 milyon dolar net kâr açıkladı. Salgının pençesindeki sektör içinde bu başarı için Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “bu sadece THY’nin değil, Türkiye’nin başarısıdır” diyor.

Finansal neticelerin açıklandığı basın toplantısında Aycı, kriz sürecinde THY çalışanlarının %30-50 oranındaki maaş kesintilerinin bir bölümünün iade edildiğini belirtiyor ve geri kalanın iadesi için çalışmaların devam ettiğini söylüyor.

TEMKİNLİ YOL ALIYOR

Aycı; ‘her çalışana teri kurumadan hakkını teslim etme’ felsefesinin değişmediğini ifade ediyor ve “tamamı ne zaman ödenir?” soruma şu cevabı veriyor; “biz önümüzü ne kadar net görebilirsek ve gelişmelere bağlı olarak maaşları eski haline getireceğiz.”

Krizin tüm etkisinin ancak 2023 sonrasında ortadan kalkabileceği tahminleri yapılıyor ve THY, temkinli gitmeyi strateji olarak benimsemiş durumda… 75 yıllık Alitalia şirketinin dahi batabildiği küresel arenada, en fazla yere uçabilen THY’nin geleceğe dair sağlam adımlar atması gerekiyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

THY’nin gelişim seyri hakkına ne söylenebilir?

İştirakleriyle birlikte yaklaşık 60 bin kişiye istihdam sağlayan THY bugün eşişiz uçuş ağı, modern filosu ve göz kamaştıran kargo performansı ile kriz yönetiminde sektöre yön verir hale gelmiş bulunuyor. Salgının sona ermesi halinde THY’nin ülke ekonomisine katkısı daha da artacak.

THY’nin krizi istihdam açısından yönetme süreci nasıl değerlendirilebilir?

Kriz sürecinde kimseyi işten çıkarmayan THY’nin krizin yükünü personelin sırtından alıyor olması, kurumsal yapıların büyük şirketlerde ne kadar gerekli olduğunu da bize gösteriyor. En küçük krizde personelinden kurtulmaya çalışanlar için ibret alınası bir vaka olmalı THY.

UZAKTAN TOPLANTI İŞ KAYIPLARINA YOL AÇIYOR

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’ya, salgının havayolu seyahatlerinde nasıl bir kırılmaya yol açtığını soruyorum; “başlangıçta uzaktan konferans ve video görüşmeleri insanlara cazip gelse de sonradan iş kaybına yol açtığı fark edildi.”

Doğrudur, bunu ben de kendi pratiğimden yaşadım. Yaz boyu, dağ kulübemden internet aracılığıyla uzaktan çalıştım durdum, mesafeler ortadan kalksa da jest, mimik okuyamama sonucu birkaç hareketle çözülebilecek işlere daha uzun zaman harcadım.

Aycı, THY’nin altın vuruşunun 2023’te olacağını söylüyor ve “uzaktan toplantının yol açtığı iş kayıpları da ortadan kalkacak” diyor.