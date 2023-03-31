THY’den Ülker’e havada işbirliği teklifi

24 bin çalışanı, 14 milyar dolarlık cirosuyla dünyanın en önemli sosyal medya platformlarından biri LinkedIn.

900 milyondan fazla üyesi olan bu platformu diğerlerinden ayıran özelliği ise iş ve istihdama yönelik çalışma prensibi. Ülkemizde de oldukça yaygın olan LinkedIn içinde Türkiye’de kullanıcı sayısı 2020 yılında 8.4 milyon kişi iken, bu rakam 2022’de 12 milyonu aştı. We Are Social 2022 Türkiye verilerine göre LinkedIn’deki bu rakam toplam nüfusun yüzde 14,1’ine geliyor.

Çoğu iş dünyasının bir kariyer vitrini ve iş birliği fırsatı olarak gördüğü LinkedIn, benim gibi ekonomi gazetecileri için de haber kaynağı. İşte bu süreçle ilgili geçtiğimiz günlerde karşılaştığım bir paylaşım dikkatimi çekti. Paylaşımın aktörleri Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ile Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker.

Ramazan ayı dolayısıyla ikram hizmetleriyle ilgili paylaşım yapan Bolat, yaklaşık 4 bin 500 civarında insana istihdam veren Do&Co’nun Türkiye’de 10 üretim merkezinde günlük ortalama 200 bin yemek ürettiğini hatırlatıyor. 27 havalimanına ikram hizmet sağlayan ve 400 civarında da uçan aşçılarla farklılık yarattıklarının altını çizen Bolat, paylaşımlarının devamında bir işbirliği için ilk adımı atıyor.

Bolat, “Son olarak da makarnalarımız hakkında bir ‘hayal kırıklığından’ bahsedeceğim. Bilindiği üzere “yalancı dolma” da denilen zeytinyağı sarmalarımız günlük ve tamamen el ile tek tek sarılarak üretiliyor.

Maharetli hanımlar sabahtan akşama kadar zevkle bu yaprakları sarıyorlar. İtalyan makarnalarımız da el ile tek tek açılıp içine malzemesi konarak yapılıyor sanıyordum. İtalya’dan getirilen malzemeleri ve makinayı kullanarak günlük taze olarak üretiyorlarmış. Bazılarınız gibi ben de itiraz ettim bari malzemeleri buradan alın diye.

Epey denemişler ama lezzeti tutturamamışlar. Murat Ülker Bey ne dersiniz, biraz beraber çalışsak!” diye soruyor. Murat Ülker ise kişisel sayfasından gelen işbirliği teklifine olumlu yanıt veriyor. SuperFresh, Bizim gibi markalarla gıda ve lokanta alanında uzman olan Ülker için yeni bir açılım olabilir. Yakın dönemde sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da güzide markaları haline gelen Yıldız Holding ile Türk Hava Yolları’nı gıda işbirliğinde görebiliriz.

Sosyal medyada paylaşılan bu teklife belki de yenileri eklenecek ve hem yerli üretimin desteklenmesi hem de Türk markalarının birlikte hareket etme uygulaması daha da yayılacak. Türkiye’de de ne yazık ki kariyer köprüsü ve iş dünyasına yönelik eğitici paylaşımlarla sınırlı kalan bu tür platformlar daha da verimli kullanılır hale geliyor.

Uçakların yüzde 25’i THY’nin

Hazır konu hem THY hem de LinkedIn olunca bir haberi daha sizlerle paylaşmak isterim. Ahmet Bolat’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda THY’nin filosundaki uçak sayısının 403’e ulaştığı bilgisi var.

Bolat, "22 Mart 2023 tarihi itibariyle B777-300ER tipi TC-JJM tescil işaretli ve 40794 seri numaralı uçağımızın finansal kiralama vadesi sona erdi” derken, Filoda THY mülkiyetindeki uçak sayısının da 100’e ulaştığını dile getiriyor.

Bolat, “Böylece filomuzdaki uçakların yaklaşık yüzde 25’i tamamen Türk Hava Yolları’nın kendi malı olan uçaklardan oluştu. 20’si geniş ve 80’i dar gövde olmak üzere kendi mülkiyetimizdeki bu uçaklarla daha esnek bir operasyon yapabilme kabiliyetine sahibiz. 2023 yıl sonu itibariyle de finansmanları tamamlanıp mülkiyetimize geçen uçak sayısı 28 adet geniş gövde, 88 adet dar gövde ve 3 adet kargo uçağıyla toplam 119 adet uçağa ulaşmış olacak. Filomuzdaki toplam uçak sayısı ise yıl sonunda 427’ye ulaşacak” diyor.