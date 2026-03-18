Ticaret para kazandırıyorsa; Bu nedenle “tüccar sayısı” artıyorsa…
2011 yılı…
Limon ihracatı…
Türkiye 500 bin ton ile dünya birincisi…
***
2021 yılı…
Limon ihracatı…
Türkiye 620 bin ton ile Meksika ve İspanya’nın ardından dünya üçüncüsü…
***
5 yıl sonra bugün, limonda ithalatı konuşuyoruz…
***
Üreticinin para kazanamaması;
İşçi sorunu nedeniyle, meyve toplanamaması ve ürünlerin dalında kalması;
Plansızlık nedeniyle yaşanan arz/talep dengesizlikleri;
Eğitimsizlik nedeniyle yaşanan verimsizlikler;
Birçok tarımsal ve hayvansal üründe olduğu gibi limonda da üretimden uzaklaştırdı…
***
Yanı sıra…
Aracılara kazandıran yapı:
Üreticilikten tüccarlığa geçişi ve aracı sayısındaki artışı tetikledi…
***
Ticaret sektöründe kurulan şirket sayısı, son 5 yılda rekor üstüne rekor kırdı…
Aşırı serbest piyasa, plansızlık ve denetimsizlik ise ticareti seçenlerde “batış hızını” da artırdı…
***
Yani…
Kendiliğinden “plansız” gelişen ve kontrol edilemeyen bu sistem, üreticiyi de, tüketiciyi de zor durumda bıraktı…
Sadece üretici ve tüketici mi?
Ticaret erbabına kredi kullandıran bankalar, ticaret erbabına güvenen diğer tüccar da bu yapıdan olumsuz etkilendi ve piyasalar ciddi bir belirsizliğe sürüklendi…
VELHASIL
Geçen yıl 115 bin 627 şirket kuruluşu gerçekleşmiş…
Bunun yüzde 80’e yakını ticaret sektöründe…
Ve yüzde 10’undan çok daha azı imalat sektöründe; bunun da yarısından fazlası paketleme/inşaat gibi alt sektörlerde…
***
Tüccar, “tüketim yüksek” ise kazanabilir…
“Borçlanarak tüketmek” ise tüketimin orta ve uzun vadede düşeceğini gösterir…
Borçlanmadan tüketmek: Tüketenin, tükettiğinden fazlasını üretmesi ile gerçekleşebilir...
Yani:
Ticaret erbabının, orta ve uzun vadede de kazanabilmesi, üreticiyi/tüketiciyi düşünmesine ve kazandırmasına bağlıdır…
Ekonomiler için bu hayati döngüyü “para kazanırken” düşünemeyenler için, karar alıcılar devreye girmelidir…
