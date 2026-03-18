Ticaret para kazandırıyorsa; Bu nedenle “tüccar sayısı” artıyorsa…

2011 yılı…

Limon ihracatı…

Türkiye 500 bin ton ile dünya birincisi…

2021 yılı…

Limon ihracatı…

Türkiye 620 bin ton ile Meksika ve İspan­ya’nın ardından dünya üçüncüsü…

5 yıl sonra bugün, limonda ithalatı konuşu­yoruz…

Üreticinin para kazanamaması;

İşçi sorunu nedeniyle, meyve toplanamaması ve ürünlerin dalında kalması;

Plansızlık nedeniyle yaşanan arz/talep dengesizlikleri;

Eğitimsizlik nedeniyle yaşanan verim­sizlikler;

Birçok tarımsal ve hayvansal üründe olduğu gibi limonda da üretimden uzaklaştırdı…

Yanı sıra…

Aracılara kazandıran yapı:

Üreticilikten tüccarlığa geçişi ve aracı sayısındaki artışı tetikledi…

Ticaret sektöründe kurulan şirket sayısı, son 5 yılda rekor üstüne rekor kırdı…

Aşırı serbest piyasa, plansızlık ve dene­timsizlik ise ticareti seçenlerde “batış hı­zını” da artırdı…

Yani…

Kendiliğinden “plansız” gelişen ve kont­rol edilemeyen bu sistem, üreticiyi de, tü­keticiyi de zor durumda bıraktı…

Sadece üretici ve tüketici mi?

Ticaret erbabına kredi kullandıran ban­kalar, ticaret erbabına güvenen diğer tüc­car da bu yapıdan olumsuz etkilendi ve pi­yasalar ciddi bir belirsizliğe sürüklendi…

VELHASIL

Geçen yıl 115 bin 627 şirket kuruluşu ger­çekleşmiş…

Bunun yüzde 80’e yakını ticaret sektörün­de…

Ve yüzde 10’undan çok daha azı imalat sektöründe; bunun da yarısından fazlası pa­ketleme/inşaat gibi alt sektörlerde…

Tüccar, “tüketim yüksek” ise kazanabilir…

“Borçlanarak tüketmek” ise tüketimin orta ve uzun vadede düşeceğini gösterir…

Borçlanmadan tüketmek: Tüketenin, tükettiğinden fazlasını üretmesi ile gerçekle­şebilir...

Yani:

Ticaret erbabının, orta ve uzun vadede de kazanabilmesi, üreticiyi/tüketiciyi düşünme­sine ve kazandırmasına bağlıdır…

Ekonomiler için bu hayati döngüyü “para kazanırken” düşünemeyenler için, karar alıcı­lar devreye girmelidir…