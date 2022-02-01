Ticaretimiz 5 milyar $’ı aştı maskeye takılmak doğru mu?

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) milletvekili Liana Kanelli, Meclis Genel Kurulu’nda hükümetin sığınmacılar konusundaki sınır politikasını eleştirmek için Meclis Başkanı Konstantinos Tasoulas’a ve hükümete hitaben, “Meclis’in bize dağıttığı maskelerin Türkiye’den olduğunu biliyor musunuz? Maskelerin Türk olması kötü değil ama Meriç’te ‘göçmenler, Türkiye’den geliyor’ diye kabul edilmiyor” dedi. Kanelli’nin amacı, ‘Yunanistan hükümetinin sığınmacılara yönelik kötü muamelesini’ eleştirmekti. Ancak, Yunanistan Meclis Başkanı Tasoulas, komünist vekilin sığınmacılarla ilgili vurgusunu hiç duymamış gibi yapıp maske için açılan ihaleyi, en düşük teklifi veren bir Alman firmasının kazandığını, fabrikanın Türkiye’de olduğunun fark edilmediğini, bilseler Türkiye’de üretilen maskeleri almayacaklarını söyledi. Bu tartışma, bu yönüyle ne yazık ki biraz faşizm koktu. Peki, iki ülkenin iş insanları ne yapıyor? Öncelikle maske ticareti iki ülke arasında, geçen yıl, 5 milyar doları aşan toplam ticaret hacmi içinde çok küçük bir paya sahip.

Pandemide komşuluk ne getirdi?

2021’de Türkiye’nin Yunanistan’a ihracatı yüzde 70 artarak 3 milyar dolara, Yunanistan’ın Türkiye’ye ihracatı yüzde 60 artarak 2 milyar dolara ulaştı. İki ülke, COVID-19 Salgını sırasında Uzak Doğu’dan gelemeyen, gelse de navlundaki yükselişler nedeniyle sıkıntı yaratan birçok ürünü birbirinden temin etti. Öyle ki Türkiye’nin Yunanistan’a kimyevi madde ve mamulleri ihracatı yüzde 130,2 yükselerek 887,7 milyon dolara ulaştı. Çelik ihracatı, yüzde 77,8 artarak 383,1 milyon dolara, demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 125,7 artarak 167,2 milyon dolara, mobilya, kâğıt, orman ürünleri ihracatı da yüzde 74,4 artarak 136,8 milyon dolara ulaştı. Diğer ürün gruplarında da benzer performanslar gördük. Türkiye ise pamuk başta olmak üzere birçok ürün grubunda Yunanistan’dan ithalatını ciddi oranlarda artırdı ve bu ülkeden 2 milyar doları aşan ithalat yaptı. Türkiye’nin ve Yunanistan’ın iş insanları bu tabloyla, “Türk malı olduğunu bilsek maskeleri almazdık” diyen zihniyete iyi yanıt vermiş.

Rakamlar çok iyi, ‘kazan kazan’ mümkün

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet, iki ülkenin ortak ticaret ve yatırım politikaları geliştirerek, çok daha büyük ticaret rakamlarına ulaşabileceklerini söylüyor ve şöyle konuşuyor: “5 milyar dolarlık ticaret hacmi de çık hızlı büyüyebilir. Mesela biz Yunanistan’ın, Türkiye’nin pamuk ambarı olduğuna inanıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 240 milyon dolarlık Yunan pamuğu almışızdır. Türkiye, tarımda çok büyük üretici ama sanayimiz de çok güçlü ve bazı ürünlerde sanayi için ciddi ithalatlar yapıyoruz, Yunanistan’ın üretebileceği diğer tarım ürünlerini de alabiliriz. İki ülke arasında ‘kazan kazan’ ilkesi çok mümkün. Turizmde ortak paketler (3 gün Yunanistan 3 gün Türkiye) çok iyi satabilir. Selanik Limanı bütün Doğu Avrupa pazarı için bize lojistik üs imkânları sağlayabilir.”

Sonraki maskeleri hediye ederiz

Levent Sadık Ahmet, Yunanistan meclisinde tartışma konusu haline gelen Türk malı maskelerin iki ülke ticaretinde en küçük kalemlerden biri olduğunu belirtiyor ve “Bir sonrakini hediye edelim. Türkiye’de böyle bir konu olsa siyaset bunu önemsemez bile. Bu arada dış ticarette Türkiye olarak Yunanistan’a 1 milyar dolar fazla veriyoruz ama ticarette dengeye de varız” diyor. Geçen hafta Yunanistan ile çok verimli bir Karma Ekonomik Kurul toplantısı yaptıklarını, en yakın zamanda ‘bakanlar düzeyinde’ ticaret ve yatırımları artırmak için bir zirve istediklerini vurguluyor. Bütün bunlardan sonra iki ülke arasındaki sadece enerji başlığını ele alsak ortaya nasıl büyük projeler, rakamlar çıkabilir siz düşünün. En son Doğu Akdeniz’in enerji kaynakları için Türkiye’yi dışlayan boru hattı projesinin en çok da Yunanistan için büyük hüsranla sonuçlandığını görmedik mi?

Türkiye’de elektrikli otoları ‘Almancı’ gençler kapıştıracak

Tarihi ‘yol arkadaşlığı’ bazı dönemlerde tehlikeli olsa da uzun yıllardır ticarette ve sanayide en büyük iş ortağımız Almanya. Almanya’ya çalışmaya gitmiş Türklerin ikinci, üçüncü kuşak çocuklarının Türkiye’deki küresel şirketlerde yükselişine çok güzel iki örneğe dikkat çekmek istiyorum. İkisi de çok ilginç bir şekilde uzunca bir süre Türkiye elektrikli oto pazarında en iddialı iki markanın direksiyonunda olacak. İlk isim, TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş ki kendisi ilk ve ortaokulu Almanya’da, lise ve üniversiteyi Türkiye’de (ODTÜ) okudu. Aselsan ve Bosch’da çok başarılı işlere imza attı sonra Bosch Türkiye’ye Genel Müdürlüğü yaptı. Türk sanayisinin dev isimlerinin ortaklığında hayata geçirilen yerli ve milli sanayi projemiz TOGG elektrikli otomobillerin Türkiye ve küresel pazardaki rekabetine o liderlik edecek. TESLA Türkiye CEO’su Kemal Geçer de Almanya eğitimli ve iş tecrübeli bir isim olarak dikkati çekti. Schumpeter School of Business and Economics’i bitiren Geçer, iş hayatına Almanya Vodafone’da başladı. PricewaterhouseCoopers AG’de çalıştı ve 2013’te Düsseldorf’da Heine Medizin GmbH’da Genel Müdür oldu. Kemal Geçer, 1 Ekim 2016’da da Lufthansa Türkiye’de genel müdürlüğü koltuğuna oturdu. Şimdi de dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumundaki TESLA’nın patronu Elon Musk, Türkiye CEO’su koltuğunu ona verdi. Bakalım 2023’te hangi ‘Almancı gencimizin’ elektrikli otomobilleri daha çok satacak?