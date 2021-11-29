Ticari e-scooter

Çevre endişeleri ve yeni nesillerin bireysel ulaşım için basit seçenekleri tercih etmesi, küçük elektrikli scooter şirketlerinin modern ürünlerinin şehirleri ele geçirmeye başlamasına neden oldu. İki tekerli EV oyununa Toyota, Volkswagen ile General Motors gibi tutucu grupların bile katılması, mikromobilite kavramının nasıl güçlü bir trend oluşturmaya başladığının da en büyük işareti.

Otomobil markaları önce elektrikli bisiklet, sonra da ayakta kullanılan e-scooter tarzı şehir içi “oyuncak”larına konsantre olmuşlardı. Fakat şimdi oturaklı elektrikli scooter’lara ilgi göstermeye başladılar. Aslında, otomotiv, kentsel ulaşımın gidişatını çok iyi görüyor ve bildiğimiz mobilitenin pek yakında değişeceğinin de farkında. Her gün daha fazla şehir merkezi, bisiklet, scooter ve diğer küçük elektrikli araçlar haricinde araç trafiğine kapatılıyor. Paylaşım şirketlerinin popüler seçeneği de elektrikli scooter’lar oldu. Elektrikli bisiklet satışları da, tüm zamanların en yüksek seviyesinde ve büyümeye devam ediyor. Bu yeni mikromobilite pastasından pay almak isteyen otomobilciler, Honda, Suzuki, Peugeot ve BMW gibi hep motosiklet de üretmiş markalara özenerek, Yamaha, KTM, Piaggio ve Vespa’dan esinlenerek, Bosch’un eBike sistemlerini kullanarak, elektrikli iki tekerli ürünler çıkarmaya başlıyorlar.

Elektrikli scooter ve e-bisikletlerin on yıl içinde otomobillerden daha fazla şehir içi yolculuk sağlayacağını tahmin eden Über’in e-bisiklet ve e-scooter paylaşım hizmeti Jump da, stratejik ortaklıklar anlamında dünya çapında herkesi heyecanlandırdı. Ancak otomobil şirketleri kendi başlarına elektrikli scooter üretmediğini de hatırlatalım. Konu elektrikli scooter olunca tekerleği yeniden icat etmeyen, bunun yerine tekerleğin lisansını alan otomobilciler, Silence ve Segway benzeri bu işin uzmanı şirketlerle mantıklı ortaklıklar kuruyorlar. Pazarın hazır olup olmadığını veya daha da önemlisi bu işin kârlı olup olmadığını anladıktan sonra; dev otomotiv grupları, kendilerinin tasarlayıp geliştireceği orijinal e-bisikletlerini ve e-scooter'larını üreteceklerdir.

Ancak tüm bunların arasında kimse “last mile logistics” denilen yani kuryeler için her gün daha büyük talep oluşturan taşıma kapasitesi daha yüksek, profesyonel kullanıma uygun sağlam bir seçenek gerekiyordu.

Otosan’ın geliştirdiği Rakun ise, tüm markaların “ne yapılması gerekiyor”u düşündüğü dönemde, belki de en doğru seçenek olarak, üstelik “Türk Malı” olarak gösterildi. 100 kilograma kadar güvenli taşıma kapasitesi, 45 km/h maksimum hızıyla A2 ehliyet gerektirmeden M ve B sınıfı ehliyetlerle de kullanılabilen, standart prizde 4,5 saatte tam şarj olabilen Türk mühendislerinin modüllerini ve invertörünü tasarlayıp ürettiği 5 kWh bataryalı, 3 yıl bakım gerektirmeyen, tek tuşla geri vitesi olan Pro2 ve Pro3 Rakun’ların DirectDrive 4 kW’lik e-motoru da Arçelik’ten…

Bataryası dahil 171 kg’nin üstünde sürücü dahil 179 kilogramı dik yokuşlardan bile çıkarabilecek olan bu ilk ticari e-motorsiklet, aynı zamanda tasarımı, teknolojisi ve üretimi Ford Otosan tarafından yapılan Türkiye’nin ilk tam yerli motorsikleti ünvanını da taşıyacak. Koç Holding Otomotiv Grubu’nun mikromobilite kavramını Türkiye şartlarına kısa mesafe servis hizmetlerinde faydalı şekilde yorumlayarak Rakun Mobilite şirketine en hızlı şekilde yatırım yapmış olması, sanıyoruz dünyadaki tüm dev markalara da fikir verecektir.