  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Alaattin AKTAŞ
  4. Timuçin'e veda...

Timuçin'e veda...

Alaattin AKTAŞ
Alaattin AKTAŞ EKO ANALİZ ala.aktas@gmail.com

Cumartesi akşamı öyle bir haber aldım ki, ne diyeceğimi bilemedim, inanamadım, donup kaldım. Gazetemizin sayfa sekreteri olan ve yıllardır adeta kahrımı çeken, yazılarımın gazetede daha iyi yer alması için çaba gösteren sevgili arkadaşım, kardeşim Timuçin Bozkurtoğulları’nı genç yaşta kaybetmişiz.

Timuçin’le yıllardır süren günlük bir rutinimiz vardı...

Ben yazımı gönderirim, Timuçin artık benim ne istediğimi çok iyi bildiği için ona uygun bir şekilde yazımı sayfaya yerleştirir, sonra kontrol etmem için sayfanın fotoğrafını yollar. Yazıyı tekrar okurum, düzeltmem gereken yerler olursa onları iletirim. Bazen sayfa düzeniyle ilgili olarak değişiklik isterim ve Timuçin’in görüşünü sorarım, “Hallederiz abi” dediği de olur; kimi zaman benim önerim kafasına pek yatmaz, doğrudur söylediği, “Tamam, sen bildiğin gibi yap” diye kararı ona bırakırım ve son halini verdiği yazıyı görmem için bir kez daha bana gönderir. Ben Ankara’dayım, Timuçin gazetemizin merkezinde. Pandemi yüzünden ben uzun süredir İstanbul’a gitmediğim için de yıllar var ki hiç görüşmedik. Ama bu durum “abi-kardeş” ilişkimizi hiç değiştirmedi, karşılıklı sevgi ve saygıyla yıllarca her gün diyalog halinde olduk.

Timuçin’i genç yaşta kaybetmek beni çok üzdü. En son perşembe günü konuşmuştuk, sesi hala kulağımda.

Sevgili Timuçin’in öncelikle eşi ve kızları olmak üzere tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

✮✮✮

Yazılarıma bir süre ara verme niyetim zaten vardı ve bir hafta kadar dinlenmek istiyordum. Timuçin’i kaybedince yazma hevesimi tümden yitirdim. Bu yüzden izninizle yazılarıma bir süre ara vereceğim.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Akaryakıt zamlarının sorumlusunu mu arıyorsunuz, buyurun! 17 Haziran 2022
Tarım üretici fiyat artışı kabus gibi! 16 Haziran 2022
TÜİK’ten göz yaşartan fiyat toplama hassasiyeti! 15 Haziran 2022
Nisanda döviz yağmış da haberimiz yok! 14 Haziran 2022
Sorunları “miş” gibi yaparak çözmek mümkün olsaydı... 13 Haziran 2022
Piyasalarda süper bono korkusu mu yaşanıyor? 10 Haziran 2022
YDO tsunamisi %120’lik dalga boyuyla geliyor 09 Haziran 2022
Enflasyon olsaydı da (gerçi var ya) keşke hayat pahalılığı olmasaydı... 08 Haziran 2022
TÜİK’e soralım; akaryakıt fiyatlarını nereden aldınız? 07 Haziran 2022
Enflasyon zammı yok, enflasyon farkı var; o da eksik! 06 Haziran 2022