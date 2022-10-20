TIR karnesi teminatlarında sorumluluk hatırlatması

Yıllar önce TIR karnesi ile ilgili bir sorun çıktığında sorumlunun kim olduğu belirlenmişti.

Bu sorumluluk şöyle tanımlanmıştı; “..TIR işlemi ile ilgili bir usulsüzlüğün tespiti halinde TOBB, TIR Sözleşmesi'nin 11 inci maddesinde belirlenmiş prosedüre uygun olarak talep edilen, Gümrük Kanunu’nda tanımlanan ve bu kanun uyarınca alınması gereken gümrük vergileri ve resimleri ile bunlara ilişkin gecikme faizinin ülkemiz için belirlenen, beher TIR Karnesi için azami teminat tutarına kadar ödenmesinden, TIR Sözleşmesi gereğince ödemesi gereken kişilerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur..”

TOBB’da 22.09.2022 tarihli yazısı ile Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne diyor ki; “Birlikleri iştiraki TOBB UND Lojistik Yatırımlar AŞ’nin muhatap olduğu bir takibatı da örnek göstererek, TIR Karneleri kapsamında gerçekleştirilen taşımalar esnasında yaşanan gümrük mevzuatı ihlalleri durumunda kefalet yükümlülüğü birlikleri tarafından, Transit Refakat Belgeleri söz konusu olduğunda ise tıpkı TOBB UND Lojistik Yatırımlar AŞ. gibi teminat sağlayıcıları tarafından üstlenildiği belirtiliyor.

Keza; bir taşıma evrakı kapsamında bulunan takibat ve tahakkuk işlemlerinin bir diğer taşıma evrakının teminatı ile iştigal eden muhataplara bildirildiğine uygulamada rastlanmakta olup; bu nedenle uygulamada bütünlüğe halel gelmesi ve konunun bütün taraflarının zaman kaybına uğraması gibi riskler doğmakta olduğu belirtiliyor.

Netice olarak, gümrük vergi ve resimlerine ilişkin olarak gerçekleştirilen takibat ve tahakkuk işlemleri bahsine ilişkin olarak, taşıma belgesi ve teminat kapsamına göre muhatap belirlenmesi konusunda ilgili idarelerin bilgilendirilmesi talebi dillendiriliyor.

Bunun üzerine, Gümrükler Genel Müdürlüğü tüm bölge müdürlüklerini yazı ile uyarıyor. Şöyle deniliyor; TIR Karnesi takibat işlemlerinde izlenmesi gereken usuller önceden açıklanmış olup gümrük idarelerinin belirtilen usullere uygun hareket edilmesi yönünde uyarılması, TIR Karnesi kapsamında Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca alınması gereken vergi ve resimler ile bunlara ilişkin gecikme faizinin, teminat altına alınan azami tutara kadar ödemeyi üstlenen kefil kuruluşun Türkiye Odalar Borsalar Birliği olduğunun yeniden hatırlatılması isteniyor.