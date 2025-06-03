Tiryaki Agro, Kazakistan’da 320 milyon dolarlık yatırım yapacak
Alarko Holding’in yatırım yapmak için düğmeye bastığı Kazakistan’a bu kez Tiryaki Agro giriyor. Tiryaki, Katarlı Hassad Food’un yanı sıra Kazakh Invest’in de oluşturduğu konsorsiyumla buğday ve bezelye işletim tesisine 320 milyon dolar yatırım yapacak.
Orta Asya’nın en büyük ekonomisi Kazakistan, Türk devlerinin tarım yatırımında üssü oluyor. Alarko Holding’in 650 milyon dolarlık yatırım yapmak için düğmeye bastığı Kazakistan’a bu kez Tiryaki Agro giriyor. Türk tarımının en önemli şirketlerinden biri olan Tiryaki’nin Kazakistan’da yapacağı yatırım ise buğday ve bezelye işletim tesisi. Katarlı Hassad Food’un yanı sıra Kazakh Invest’in de oluşturduğu konsorsiyumun yapacağı yatırım, 320 milyon dolar olacak.
Orta Asya’nın en büyük tarımsal sanayi tesisinin inşaatına yönelik anlaşmayı Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı basın servisi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre ortaklık anlaşmasını Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Yatırım Komitesi Başkanı Gabidulla Ospankulov’un yanı sıra Kazak ve Türk şirketin yöneticileri imzaladı.
Başkent Astana’nın Baykonur ilçesinde inşa edilecek kompleks, ülkede tahıl ve baklagillerin tam üretim döngüsüyle derin işlenmesine odaklanan ilk işletme olacak. Projenin inşaat ve işletme aşamasında 500’ün üzerinde kişi çalışacak.
Kurulacak kompleksin kapasitesi yılda 250 bin ton buğday ve 80 bin ton bezelye işlemeye olanak verecek. Üretilen ürünler, hem iç pazara hem de BDT ülkeleri, AB, Türkiye, Kuzey Amerika ve Güneydoğu Asya’ya ihraç edilecek.
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Yatırım Komitesi Başkanı Gabidulla Ospankulov, “Bu proje, modern Kazakistan’da tarımsal kalkınmanın nasıl olması gerektiğine dair bir örnek. Özellikle yüksek teknoloji, ihracata yönelik ve derinlemesine işleme konusunda. Türk ve Katarlı yatırımcıların katılımıyla yapılan bu sözleşme, Kazakistan’ın ciddi endüstriyel girişimler için bir çekim noktası haline geldiğini doğruluyor. Yatırım Komitesi ve ulusal şirket “Kazakh Invest”, idari prosedürlerden yabancı pazarlara girmede yardıma kadar uygulamanın tüm aşamalarında kapsamlı destek sağlayacak” dedi.
526 milyar dolarlık kamu fonu ortak
Projede yer alan Türk şirketi Tiryaki Agro, 55 ülkeye tarım ürünleri ihraç ediyor. Yıllık 4 milyon ton satış yapan şirketin cirosu 2,5 milyar doları aşıyor. Projede yer alan Hassad Food ise 526 milyar dolarlık varlığı bulunan Katar Yatırım Otoritesi’nin (QIA) tarım ve gıda ürünlerinde çalışan bir yan kuruluşu. Şirket, Avustralya, Kanada, Türkiye, Umman ve diğer ülkelerdeki önemli stratejik girişimler de dahil olmak üzere uluslararası alanda çeşitli projelere yatırım yapıyor.
İlk adımı Alarko 650 milyon dolarla atmıştı
Kazakistan’daki en önemli tarım yatırımcısı ise Alarko Şirketler Topluluğu. 2023 yılında Alarko, Kazakistan’ın Çimkent şehrinde tarım ve seracılık sektöründe faaliyet göstermek üzere “Too Alsera KZ” unvanıyla şirket kurmuş ve yatırım için düğmeye basmıştı. Geçen yıl ağustos ayında kentte kurulacak olan TOO Alsera KZ sera kompleksinin ilk etabının temel atma töreni gerçekleşmişti.
Kazakistan’da 5 bin dönüm alanda tarım uygulayacak olan Alarko Grubu, 5 yılda 650 milyon dolar değerindeki yatırımda yapacak. Yatırımda ana alanlardan biri de domates olacak. ilk aşamada 45 hektar, ikinci aşamada ise 130 hektarlık bir yatırım, yaklaşık 2 bin kişiye istihdam yaratacak. em Alarko hem de Tiryaki Agro’nun iki projesi yaklaşık 1 milyar dolara ulaşacak, ülkede 2 bin 500’den fazla insana iş imkanı verecek.