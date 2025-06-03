Tiryaki Agro, Kazakistan’da 320 milyon dolarlık yatırım yapacak

Alarko Holding’in yatırım yapmak için düğmeye bastığı Kazakistan’a bu kez Tiryaki Agro giriyor. Tiryaki, Katarlı Hassad Food’un yanı sıra Kazakh Invest’in de oluşturduğu konsorsiyumla buğday ve bezelye işletim tesisine 320 milyon dolar yatırım yapacak.

Orta Asya’nın en büyük ekonomisi Kazakistan, Türk devlerinin tarım yatırımında üssü oluyor. Alar­ko Holding’in 650 milyon dolar­lık yatırım yapmak için düğmeye bastığı Kazakistan’a bu kez Tir­yaki Agro giriyor. Türk tarımının en önemli şirketlerinden biri olan Tiryaki’nin Kazakistan’da yapa­cağı yatırım ise buğday ve bezelye işletim tesisi. Katarlı Hassad Fo­od’un yanı sıra Kazakh Invest’in de oluşturduğu konsorsiyumun yapacağı yatırım, 320 milyon do­lar olacak.

Orta Asya’nın en büyük tarımsal sanayi tesisinin inşaa­tına yönelik anlaşmayı Kazakis­tan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan­lığı basın servisi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre ortaklık anlaş­masını Kazakistan Dışişleri Ba­kanlığı Yatırım Komitesi Başkanı Gabidulla Ospankulov’un yanı sı­ra Kazak ve Türk şirketin yöneti­cileri imzaladı.

Başkent Astana’nın Baykonur ilçesinde inşa edilecek komp­leks, ülkede tahıl ve baklagillerin tam üretim döngüsüyle derin iş­lenmesine odaklanan ilk işletme olacak. Projenin inşaat ve işlet­me aşamasında 500’ün üzerinde kişi çalışacak.

Kurulacak kompleksin kapasi­tesi yılda 250 bin ton buğday ve 80 bin ton bezelye işlemeye olanak verecek. Üretilen ürünler, hem iç pazara hem de BDT ülkeleri, AB, Türkiye, Kuzey Amerika ve Gü­neydoğu Asya’ya ihraç edilecek.

Kazakistan Dışişleri Bakan­lığı Yatırım Komitesi Başkanı Gabidulla Ospankulov, “Bu pro­je, modern Kazakistan’da tarım­sal kalkınmanın nasıl olması ge­rektiğine dair bir örnek. Özel­likle yüksek teknoloji, ihracata yönelik ve derinlemesine işleme konusunda. Türk ve Katarlı ya­tırımcıların katılımıyla yapılan bu sözleşme, Kazakistan’ın ciddi endüstriyel girişimler için bir çe­kim noktası haline geldiğini doğ­ruluyor. Yatırım Komitesi ve ulu­sal şirket “Kazakh Invest”, idari prosedürlerden yabancı pazarla­ra girmede yardıma kadar uygu­lamanın tüm aşamalarında kap­samlı destek sağlayacak” dedi.

526 milyar dolarlık kamu fonu ortak

Projede yer alan Türk şirke­ti Tiryaki Agro, 55 ülkeye tarım ürünleri ihraç ediyor. Yıllık 4 mil­yon ton satış yapan şirketin ciro­su 2,5 milyar doları aşıyor. Projede yer alan Hassad Food ise 526 mil­yar dolarlık varlığı bulunan Katar Yatırım Otoritesi’nin (QIA) tarım ve gıda ürünlerinde çalışan bir yan kuruluşu. Şirket, Avustralya, Ka­nada, Türkiye, Umman ve diğer ülkelerdeki önemli stratejik giri­şimler de dahil olmak üzere ulus­lararası alanda çeşitli projelere ya­tırım yapıyor.

İlk adımı Alarko 650 milyon dolarla atmıştı

Kazakistan’daki en önemli ta­rım yatırımcısı ise Alarko Şir­ketler Topluluğu. 2023 yılında Alarko, Kazakistan’ın Çimkent şehrinde tarım ve seracılık sek­töründe faaliyet göstermek üze­re “Too Alsera KZ” unvanıyla şir­ket kurmuş ve yatırım için düğ­meye basmıştı. Geçen yıl ağustos ayında kentte kurulacak olan TOO Alsera KZ sera kompleksi­nin ilk etabının temel atma töre­ni gerçekleşmişti.

Kazakistan’da 5 bin dönüm alanda tarım uygu­layacak olan Alarko Grubu, 5 yıl­da 650 milyon dolar değerinde­ki yatırımda yapacak. Yatırımda ana alanlardan biri de domates olacak. ilk aşamada 45 hektar, ikinci aşamada ise 130 hektarlık bir yatırım, yaklaşık 2 bin kişi­ye istihdam yaratacak. em Alarko hem de Tiryaki Agro’nun iki pro­jesi yaklaşık 1 milyar dolara ula­şacak, ülkede 2 bin 500’den fazla insana iş imkanı verecek.