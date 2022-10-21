Titanyum dioksit dişleri/çamaşırları beyazlatıyor, ama…

Titanyum dioksit…

Kimine göre kimyasal…

Kimine göre doğal mineral…

Kimine göre DNA’da tahribat yapan, kansere davetiye çıkaran, zehirden de öte bir mal!

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Gıda maddelerinin büyük bölümünde renk verici ve koruyucu olarak kullanılıyor… Mesela… Beyazlatmak için kullanılan deterjanlar, titanyum dioksit sayesinde çamaşırı beyaza boyuyor… Mesela… Beyazlatmak için kullanılan diş macunları, titanyum dioksit sayesinde dişleri beyaza boyuyor… İnsanlarda dişinden/çamaşırından lekelerin çıktığını, doğala döndüğünü sanıyor…

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Ama birçok sağlık sorununa, yani büyük maliyetlere davetiye çıkarıyor…

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Tıpkı, üretimini yapabildiğimiz/yapabileceğimiz mal ve hizmet piyasasını, ithalatla makyajlamak gibi!

Tıpkı, enflasyonu dizginlemek için, üretici fiyatlarının baskılanması gibi… Günü kurtarıyor… Ama yerli üreticiyi soğutup, üretimden uzaklaştırıyor… Daha fazla ithalatın, döviz ihtiyacının, borcun, enflasyonun kapısını aralıyor…

VELHASIL…

Üretilmeme nedeni enerji, ücretler, döviz artışı gibi maliyetlere bağlanıyor…

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O maliyetlerin, “dış talebi de karşılayabilecek şekilde üretememe…”, “verimsizlik”, “tasarrufsuzluk”, “belirsizlik” gibi nedenlerle yükseldiğini, çoğunluk algılayamıyor… Algısızlığın üzerine “Dünya da bu halde…” gibi bahaneler/algılar eklenince, maliyetleri daha da yükseltecek adımlara engel kalmıyor…

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Birazcık çabayla diş sağlığını ömürlük korumak yerine, kısa dönem iyi görünsün diye “titanyum dioksit” üreticileri zengin ediliyor!