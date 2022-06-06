Titizlikle zirvelere

İlki 1971 yılında Frankfurt’ta düzenlenmiş ve şu anda dünyanın 13 stratejik noktasında otomotivin tüm paydaşlarının buluşturulduğu ve özellikle satış sonrası endüstrisinin ticaret imkanlarını geliştirdiği sektörün en önemli fuarı Automechanika, Türkiye’de de 21 yıldır 15. kez uluslararası yoğunlukta düzenleniyor.

Parça ve sistemler, arıza tespit ve onarım, elektronik ve bağlanabilirlik, alternatif sürüş ve yakıt sistemleri, aksesuar ve tuning, madeni yağ, akü, e-mobility, araç yıkama ve bakım merkezi gibi farklı kategorilerde 170’i uluslararası 28 farklı ülkeden toplam 825 katılımcı firmanın binlerce yenilikçi ürününün sergilenmesiyle otomotiv endüstrisinin tüm alt başlıklarını kapsayan Automechanika Istanbul 2022, sadece Türkiye ve çevre bölgelerin değil, tüm dünyadan otomotiv profesyonellerinin bir araya geldiği adeta bir endüstri zirvesi idi…

Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover Fairs Turkey iş birliği ile İstanbul Tüyap’ta gerçekleştirilen, teknolojik gelişme ve trendlerin paylaşıldığı bu büyük platform, 16 yıldır Türkiye ihracatının lokomotifi olarak 33 milyar dolar seviyesine ulaşan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik’in liderliğindeki organizasyonda farklı ülkelerden bütçeli satın alma yetkililerin oluşturduğu alım heyeti programında B2B görüşmelere de sahne oldu.

Bilgi paylaşımları ve sürdürülebilir bağlantıların kurulması, başta Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği TAYSAD ve Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin üyeleri olmak üzere otomotiv endüstrimizin yarım milyonluk istihdamıyla

Türkiye’nin otomotiv dünyasında ne kadar güçlü bir imalatçı pazarı olduğunu herkese bir kez daha hatırlattı. Türkiye’de Motrio markasının startını veren Renault’nun Grup Global Satış Sonrası Kıdemli Başkanı ve Türkiye CEO’su Hakan Doğu ise, çok markalı yenileme pazarı gibi farklı iş kollarında da yeni fırsatlara dikkat çekiyordu.

Eurorepar Car Service ve Yedek Parça ile Parça Dağıtım Ağı Distrigo markaları gibi, tüm markaların tüm modellerinin garantili bakım ve onarımıyla ilgili yepyeni teşkilat fikirleri de büyük ilgi gördü. Türk Otomotivi’nin ülke ekonomisindeki önemli rolünün de vurgulandığı fuardaki OSS konferansı, Uluslararası Bodyshop Endüstrisi IBIS sempozyumu ve InterExpo toplantılarının yanında geleceğin e-mobilite teknolojileri hakkında sunum ve söyleşilerin yer aldığı Automechanika Castrol Academy’de ise “TOBFED Ustalar Yarışıyor” gibi çeşitli etkinlik, yarışma ve atölyeler yer aldı.

ABB Türkiye E-Mobility, Stellantis Türkiye Parça ve Servisler ve Hyundai Assan Satış Sonrası yöneticileriyle ilk oturumda “Otomotivde Dönüşüm”ün yüksek nitelikli arz, talep ve hizmet çeşitliliğini tartıştık. Otomotiv sektöründe kadın istihdamının artırılması başlığındaki “Womentalk” söyleşisinde ise, TAYSAD Denetleme Kurulu Başkanı ve “Fırsatı Eşitle Yeteneği Çeşitle” Proje Eş Lideri Özge Özen Kural ve OSS Üye Firma Temsilcisi ve “İş’te Balans” Proje Çalışma Grubu Üyesi Erdem Çarıkçı’nın “Otomotiv Tedarik Sektöründe Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırma Raporu”uyla paralel Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği KAGİDER ile başlatılmış otomotiv sektöründeki kadın çalışan oranını artırma yönündeki çalışmaları ve sonuçlarını dinledik. Gerçekten, daha fazla fırsat eşitliğiyle otomotivdeki maskulen algı kırılabilir, kadın zekası ve titizliğiyle sektörümüz çok daha güzelleşebilir…