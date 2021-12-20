Tiyatrolar, sergiler, konserlerden seçmeler

- İBB Şehir Tiyatroları bu hafta 17 oyunla perde açacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Aralık ayının yeni haftasında 17 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Bu hafta Herman Melville, Eleanor H.Porter, Shakespeare, Albert Camus gibi uluslararası üne sahip yazarların yanı sıra genç yazarların eserleri de seyirciyle buluşuyor. 12. Gece, Veba, Moby Dick, Geçit, Melek, İfigenya, Zehir, Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin, Hayat Der Gülümserim, Tatlı Kaçık, Pollyanna, Elma Kurdu Kırtık, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Rüya, Bekçi ile Postacı, Herkes Sihirbaz Olacak, Benim Güzel Pabuçlarım oyunları bu hafta sahnelenecek oyunlar.

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- Rahmi M. Koç Müzesi Dikiş Aşkına Singer 170. Yıl Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor

Singer’in 170. yılına özel bir koleksiyonla oluşturduğu “Singer 170. Yıl Sergisi” Rahmi M. Koç Müzesi’nde açıldı. Sergide, yurt dışından ve Anadolu’nun farklı bölgelerinden toplanan, şahsi koleksiyonlardan elde edilen makineler, kıymetli belge ve materyaller yer alıyor.

- Hüsn-i hat da Unesco Kültürel Miras Listesi’nde

Hüsn-i hat sanatı, UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası ilan edildi. Böylece, Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri’ne kaydettirdiği ve insanlığın ortak mirası ilan edilen unsur sayısı 21’e yükseldi.

- Borusan Quartet’ten tüm renkleriyle bir 19. yüzyıl şöleni!

Borusan Sanat, Aralık ayı konserlerini 20 Aralık’ta “Fırtına Çağının Renkleri” adlı etkinlikle sürdürüyor. Borusan Quartet izleyicilerini bir 19. yüzyıl manzarasını izlemeye davet ediyor.

- Akbank Sanat Felsefe Seminerleri “Var Olmayanı Düşünmek” ile sürüyor

Akbank Sanat, akademisyen konuşmacıların katılımıyla düzenlediği “Felsefe Seminerleri”ne Kasım 2021-Mayıs 2022 döneminde “Düşünme Ne Yapar?” başlığıyla devam ediyor. “Felsefe Seminerleri”nin Aralık ayı programında; Burak Şaman’ın “Var Olmayanı Düşünmek: Aristoteles ve İbn-i Sina” başlıklı semineri yer alıyor.

- Murat Karahan, Anna Pirozzi ve Francesco Ivan Ciampa aynı sahnede!

Limak Vakfı tarafından 2017 yılında kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, konserlerine devam ediyor. Murat Karahan’ın sanat yönetmenliğindeki orkestra, 21 Aralık Salı günü CSO Ada Ankara’da, 24 Aralık Cuma günü ise İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda iki performans sunacak. Şef Francesco Ivan Ciampa’nın orkestra şefliğini yapacağı konserde Murat Karahan ve Anna Pirozi sahne alacak.

- Santralistanbul’da Öteki Hikâyeler sergisi

Göç ve mültecilik kavramlarına dikkat çekmek amacıyla Bilgi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen sergi, Koridoor Contemporary Art Programs, ArtHereIstanbul, Sanat Seninle Derneği, Göç Araştırmaları Derneği, Hayata Destek Derneği, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ve BİLGİ Avrupa Birliği Enstitüsü işbirliğiyle hayata geçiriliyor.

- OPET Tarihe Saygı Projesi online’a taşındı

OPET Tarihe Saygı Projesi’nin 15 yıldan bu yana aralıksız devam eden çalışmalarına ışık tutan “Paylaştıkça Çoğalan Zenginlik!” sergisi, yerinde ziyaret edemeyenler için üç boyutlu özel bir çalışma ile online ortama taşındı.

- “Yerli malı yurdun malı”

1948 senesinden beri her yıl 12-18 Aralık haftası Yerli Malı Haftası olarak kutlanıyor. Bu haftanın önemine dikkat çekenler arasında Mevsimi de yer alıyor. Yapılan açıklamada “Yerli Malı Haftası’nın anlam ve öneminin Mevsimi’nin felsefesiyle birebir örtüşmesinden dolayı bu haftayı büyük bir özenle kutlamak istedik” deniliyor.