TL bazında yüzde 40 büyümeyi değil, adette yüzde 20’yi anlamlı buluyor

VAILLANT Group Türkiye ve Vaillant International CEO’su Alper Avdel, Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının açıklandığı günlerde global şirket olmanın avantajını düşündü:

- Çin’deki şirketimiz vasıtasıyla konunun ciddiyetini işin başında anladık. Ona göre aksiyon almamız gerekiyor.

15 Mart 2020’de yönetim ekibiyle birlikte karar aldı:

- IT altyapımız müsait. İşini ofis dışında yapabilecek tüm personel için “evde çalışma” düzenine geçiyoruz. Buna 250 kişilik çağrı merkezimiz de dahil.

Tüm birimlerdeki çalışma arkadaşlarına şu mesajı verdi:

- Personelimizin sağlığını riske atacak ekonomik aktivite istemiyoruz.

2007’de DemirDöküm’ü de devralan Vaillant Group Türkiye’nin COVID-19 krizine karşı dayanıklılık durumunu gözden geçirdi:

- IT altyapımız iyi. Nakit yaratma kapasitemiz var. Döviz pozisyonu konusunda riskimiz yok. Finansal verilerimiz de iyi. Ayrıca, çalışanlarımızın motivasyonu yerinde.

Bu durumu şöyle tanımladı:

- “Kurumsal bağışıklığımız” var...

Alper Avdel, görüntülü platformdaki buluşmamızda “Kurumsal bağışıklık” üzerinde durdu:

- Kendimize hep şu soruyu sorduk: Bağışıklık sistemimiz krize karşı hazır mı?

COVID-19 krizini tahmin etmenin mümkün olmadığını vurguladı:

- Ancak, yine de çeşitli kriz senaryolarına göre “kurumsal bağışıklık” sistemini hazır tutmak gerekiyor. Bizim de o anlamda hazırlığımız iyi idi. COVID-19’la ilgili bilinç seviyemiz Çin’den aldığımız izlenimle yüksekti. “Kurumsal bağışıklığımızı” üst seviyede tutmayı başardık.

İşini uzaktan yapabilen tüm personelin “evde çalışma”yı sürdürdüğünü kaydetti:

- 7 aydır “evden çalışma” düzeni devam ediyor. Aşı ile ilgili net gelişmeyi görmeden ofiste çalışmaya tam dönüşü düşünmüyoruz.

Üretim tarafındaki durumu sordum, yanıtladı:

- Vaillant Grubu’nun dünya genelinde 10’u aşkın fabrikası var. Ülkemizdeki dahil hepsi full çalışmayı sürdürdü.

COVID-19’un dünya ekonomisine vurduğu darbeyle ilgili şu yorumu yaptı:

- “U” şeklinde bir toparlanma bekliyorum.

Isıtma-soğutma sektörüyle ilgili şu saptamayı ortaya koydu:

- Isıtma-soğutma sektörü COVID-19 krizinden az etkilenenler arasında yer alıyor. Ayrıca, talep ertelense de 3-5 ay içinde yeniden gündeme geliyor.

Vaillant Group Türkiye’nin bu yılki büyüme beklentisini paylaştı:

- TL bazında yüzde 40’ı aşan bir büyüme bekliyoruz.

Döviz bazlı büyümenin ne olacağını sordum, şu noktanın altını çizdi:

- Devalüasyonun yüksek olduğu bir yıl yaşıyoruz. O nedenle adetsel bazda artışı daha anlamlı buluyoruz. Bu yılı adetsel bazda yüzde 15-20 yukarıda bitireceğimizi öngörüyoruz.

TL bazında yüzde 40’ı aşan büyüme, dövize çevrilince global şirket açısından pek anlam ifade etmiyor...

O nedenle “adet bazlı büyüme”ye bakmayı yeğliyor.

Yenileme pazarı yüzde 50’yi buldu daha çok yol var



VAILLANT Group Türkiye CEO'su Alper Avdel'e ısıtma-soğutma sektöründeki büyümenin sürmesini nelerin sağladığını sordum, anlattı:



- Türkiye'de inşaat sektörü büyümesini sürdürüyor. Doğalgaz yayılımı şehirlerde tamamlansa da ilçelerde devam ediyor. Ayrıca kombi yenilemeleri de büyümeye katkı yapıyor.



Ürettikleri kombilerin ortalama ömrünün 12-15 yıl olduğunu belirtti:



- Türkiye'de yenileme satışları pazarın yüzde 50'sine ulaştı. İngiltere'de bu oran yüzde 90'dır. Yani, yenileme tarafında daha çok potansiyel var.



100 milyon dolarlık ihracat yapıyor



VAILLANT Group Türkiye CEO'su Alper Avdel, grubun cirosunun yüzde 35'ini ihracat gelirlerinin oluşturduğunu belirtti:



- Yıllık ihracatımız 85-100 milyon dolar dolayında. 2-3 yıl içinde ihracatımızın cirodaki payını yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz.



Vaillant International CEO'su göreviyle tüm grubun ihracat operasyonunun sorumluluğunu Türkiye'den yürüttüğünü vurguladı:



-2007'de DemirDöküm'ün satın alınmasının gruba önemli katkısı oldu. Ayrıca grubun yüksek kapasiteli ürünlerinin üretimini de Türkiye'de merkezileştirdik. Dolayısıyla Vaillant Türkiye'nin ihracatı artacak.



Vaillant Group Türkiye'nin tüm grup içindeki yerini merak ettim, yanıtladı:



- Türkiye, Vaillant'ın global yapısı içinde yüzde 10'luk paya sahip bulunuyor.



Pandemi döneminde ihracat pazarlarına yeni eklemeler olup olmadığını sordu, şu yanıtı verdi:



- Türkiye'den Güney Amerika'ya ihracatımız sınırlıydı. Pandemide başta Arjantin olmak üzere Güney Amerika'ya ihracatımız arttı.

‘Yoğuşmalı’ya dönüş 1 milyar dolar tasarruf sağlar



VAILLANT Group Türkiye CEO'su Alper Avdel, "yoğuşmalı" kombilerin "yoğuşmasız"a göre yüzde 20 tasarruf sağladığını belirtti:



- Kullanımda bulunan kombilerin tamamının "yoğuşmalı'ya dönüşmesi, Türkiye'de sağlanacak tasarrufu 1 milyar dolara ulaştırır.



Bu dönüşümün çok hızlı olmadığını vurguladı:



- Halen kullanımda olan 4-7 yıllık "yoğuşmasız" kombiler var. Bunlar doğal olarak ömrünü tamamladıkça değiştirilecek.



Almanya, Polonya ve Türkiye pozitif ayrıştı



VAILLANT Group Türkiye CEO'su Alper Avdel, pandemi dönemiyle ilgili şu gözlemini paylaştı:



- Bu dönemde en iyi büyümeleri Almanya, Polonya ve Türkiye'de gördük. Yani, bu 3 pazar pozitif ayrıştı.



Türkiye'ye yeni yatırımın gündemde olup olmadığını sordum, şu yanıtı verdi:



- Türkiye'de bir fabrikamız, Ar-Ge merkezimiz ve 3 markamız var. Her yıl 40-50 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Devalüasyon etkisiyle yatırımımız 65-70 milyon lirayı bulacak gibi görünüyor.