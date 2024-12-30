TL mevduatın cazibesi 2025 yılında da sürecek
Son PPK toplantısında politika faizini 250 baz puan indiren MB’nin yeni yılda indirimlere devam etmesi bekleniyor. 2025 yılı sonuna kadar aynı oranda politika faizi indirimi sürerse 100 bin TL’sini mevduatta değerlendirenler yılsonunda kümülatif 43 bin 115 TL net kazanç elde edecek.
Merkez Bankası geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini beklendiği gibi 250 baz puan düşürdü. Aslında bu boyutta bir indirim beklentisi yüzde 30 olarak açıklanan asgari ücret zammının ardından oluştu.
2025 yılında uygulanacak asgari ücret rakamında yapılan artış piyasa oyuncuları tarafından ‘makul’ olarak değerlendirilince 100-150 baz puan seviyelerinde olan faiz indirimi beklentisi bir anda 250 baz puana yükseldi. Merkez Bankası da beklentiler doğrultusunda bir karar alarak piyasaları şaşırmadı. Asgari ücret ve faiz indirimi kararının ardından piyasalar bu hafta yılı kapatacak.
Hisse yatırımcısı umduğunu bulamadı
Oldukça hareketli geçen bir yılın ardından yatırımcılar 2025 yılına ilişkin beklenti ve stratejilerini oluşturuyor. Malum seçimler sonrasında uygulanmaya başlayan enflasyonla mücadele programı kapsamında yapılan faiz artışlarıyla yüzde 50’nin üzerine çıkan mevduat getirileri 2024 yılına damga vurdu.
Yılın son toplantısıyla başlayan faiz indirim sürecinin yeni yılda devam etmesi bekleniyor. Mevduat ve para piyasası fonlarındaki risksiz getiri, çok sayıda yatırımcının birikimlerini bu alanlara yöneltmesine neden olmuş ve hisse senedi yatırımcısı genel anlamda 2024 yılından umduğunu bulamamıştı.
PPK toplantı sayısı 8’e düştü
Yerli yatırımcıların sabit getirili enstrümanları tercih etmesinin yanında yabancı yatırımcılarda görülen satışlar Borsa İstanbul’a yeni para girişinin önünde engel oluştururken çok sayıda hisse yatırımcılarına umdukları getirileri sunamadı. Hisse senedi yatırımcısının yeni yıla ilişkin en önemli beklentisi, faiz indirim sürece gibi duruyor.
Peki parasını mevduatta ya da para piyasası fonlarında değerlendirenler için faiz indirim süreciyle bu ürünlerin cazibesi azalacak mı? Mevduatta getiri beklentilerine geçmeden önce, Merkez Bankası’nın PPK toplantı tarihleriyle ilgili iki ayrıntıya göz atalım. Öncelikle Merkez Bankası, gelecek yıl 8 PPK toplantısı yapacağını açıkladı. Yani toplantı sayısı 12’den 8’e düştü.
Bir diğer ayrıntı ise PPK toplantılarının geçmiş dönemlerin aksine ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararlarını verdiği Açık Piyasa İşlemleri Komitesi (FOMC) toplantılarından önce yapılacak olması. PPK toplantıları yeni yılda haziran ve aralık ayları hariç FOMC toplantılarından önce yapılacak. 4 toplantı Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile aynı gün 3 toplantı ise ECB’den önce.
Faiz indirimlerinin sürmesi bekleniyor
2025 yılında içeride faiz indirimlerinin sürmesi bekleniyor. Merkez Bankası’nın son açıkladığı Beklenti Anketi’ne göre, enflasyonun 2025 yılsonunda ortalama yüzde 27.07, politika faizinin ise (1 haftalık repo) yüzde 30.88 seviyesinde olması bekleniyor.
Kurumların yılsonu enflasyon tahminleri ise yüzde 27-30 civarında olduğu görülüyor. 2025 yılında yapılacak 8 PPK toplantısının tamamında politika faizinin 250 baz puan indirildiği ve mevduat faizleri ile politika faizi arasındaki mevcut makasın korunduğu varsayımına göre yapılan hesaplama sonucu Türk Lirası mevduatın cazibesini yeni yılda da sürdüreceği anlaşılıyor.
Yıllık net getiri yüzde 40 aşabilir
Her PPK toplantısı günü parasını bir sonraki toplantıya kadar mevduatta değerlendirecek bir tasarruf sahibinin yıl sonunda kümülatif olarak yüzde 40’ın üzerinde bir getiri sağlayacağı ve beklenen enflasyonun üzerinde bir kazanç elde etmeye devam edeceği hesaplanıyor. Şöyle ki, şu anda politika faizi yüzde 47.5 seviyesinde. Bankaların mevduat faizleri ise yüzde 50 civarında.
Son PPK toplantısı günü 100 bin lirasını bir sonraki toplantı günü olan 23 Ocak’a kadar 28 günlük TL mevduatta değerlendirenler 3 bin 452 TL net faiz geliri elde edecek. Örneğin 23 Ocak’taki toplantıda 250 baz puan indirim olduğunu ve mevduat faizinin yüzde 47.5’e düştüğünü varsayalım. Aynı gün yine faiz gelirini anaparasını ekleyerek yeniden mevduata yatıranlar bir sonraki toplantı gününe kadar yani 42 günde bu kez 5 bin 89 TL gelir sağlayacak.
Bu işlemleri 31 Aralık 2025’e kadar tekrarladığımızda 100 bin TL, yılsonunda 143 bin 115 TL’ye ulaşacak. Yani mevduat yatırımcısı kümülatif olarak 1 yılda yüzde 43.11 getiriye kavuşacak. Dolayısıyla her ne kadar faiz indirim sürecine girilmiş olsa da mevduatın cazibesinin azalacağından bahsetmek şu aşamada zor gözüküyor.