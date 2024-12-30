TL mevduatın cazibesi 2025 yılında da sürecek

Son PPK toplantısında politika faizini 250 baz puan indiren MB’nin yeni yılda indirimlere devam etmesi bekleniyor. 2025 yılı sonuna kadar aynı oranda politika faizi indirimi sürerse 100 bin TL’sini mevduatta değerlendirenler yılsonunda kümülatif 43 bin 115 TL net kazanç elde edecek.

Merkez Bankası geç­tiğimiz hafta ger­çekleştirdiği yı­lın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini beklendiği gibi 250 baz puan düşürdü. Aslında bu bo­yutta bir indirim beklentisi yüzde 30 olarak açıklanan as­gari ücret zammının ardından oluştu.

2025 yılında uygula­nacak asgari ücret rakamında yapılan artış piyasa oyuncu­ları tarafından ‘makul’ olarak değerlendirilince 100-150 baz puan seviyelerinde olan faiz indirimi beklentisi bir anda 250 baz puana yükseldi. Mer­kez Bankası da beklentiler doğrultusunda bir karar ala­rak piyasaları şaşırmadı. As­gari ücret ve faiz indirimi ka­rarının ardından piyasalar bu hafta yılı kapatacak.

Hisse yatırımcısı umduğunu bulamadı

Oldukça hareketli geçen bir yılın ardından yatırımcı­lar 2025 yılına ilişkin beklen­ti ve stratejilerini oluşturu­yor. Malum seçimler sonra­sında uygulanmaya başlayan enflasyonla mücadele prog­ramı kapsamında yapılan faiz artışlarıyla yüzde 50’nin üze­rine çıkan mevduat getirileri 2024 yılına damga vurdu.

Yı­lın son toplantısıyla başlayan faiz indirim sürecinin yeni yılda devam etmesi bekleni­yor. Mevduat ve para piyasa­sı fonlarındaki risksiz getiri, çok sayıda yatırımcının biri­kimlerini bu alanlara yönelt­mesine neden olmuş ve hisse senedi yatırımcısı genel an­lamda 2024 yılından umdu­ğunu bulamamıştı.

PPK toplantı sayısı 8’e düştü

Yerli yatırımcıların sabit getirili enstrümanları tercih etmesinin yanında yabancı yatırımcılarda görülen satış­lar Borsa İstanbul’a yeni para girişinin önünde engel oluş­tururken çok sayıda hisse ya­tırımcılarına umdukları geti­rileri sunamadı. Hisse senedi yatırımcısının yeni yıla iliş­kin en önemli beklentisi, fa­iz indirim sürece gibi duru­yor.

Peki parasını mevduatta ya da para piyasası fonların­da değerlendirenler için fa­iz indirim süreciyle bu ürün­lerin cazibesi azalacak mı? Mevduatta getiri beklentile­rine geçmeden önce, Merkez Bankası’nın PPK toplantı ta­rihleriyle ilgili iki ayrıntıya göz atalım. Öncelikle Merkez Bankası, gelecek yıl 8 PPK toplantısı yapacağını açıkla­dı. Yani toplantı sayısı 12’den 8’e düştü.

Bir diğer ayrıntı ise PPK toplantılarının geçmiş dönemlerin aksine ABD Mer­kez Bankası’nın (Fed) faiz ka­rarlarını verdiği Açık Piyasa İşlemleri Komitesi (FOMC) toplantılarından önce yapı­lacak olması. PPK toplantı­ları yeni yılda haziran ve ara­lık ayları hariç FOMC toplan­tılarından önce yapılacak. 4 toplantı Avrupa Merkez Ban­kası (ECB) ile aynı gün 3 top­lantı ise ECB’den önce.

Faiz indirimlerinin sürmesi bekleniyor

2025 yılında içeride faiz in­dirimlerinin sürmesi bekleni­yor. Merkez Bankası’nın son açıkladığı Beklenti Anketi’ne göre, enflasyonun 2025 yılso­nunda ortalama yüzde 27.07, politika faizinin ise (1 haftalık repo) yüzde 30.88 seviyesinde olması bekleniyor.

Kurumla­rın yılsonu enflasyon tahmin­leri ise yüzde 27-30 civarında olduğu görülüyor. 2025 yılın­da yapılacak 8 PPK toplantı­sının tamamında politika fai­zinin 250 baz puan indirildiği ve mevduat faizleri ile politika faizi arasındaki mevcut ma­kasın korunduğu varsayımına göre yapılan hesaplama sonu­cu Türk Lirası mevduatın ca­zibesini yeni yılda da sürdüre­ceği anlaşılıyor.

Yıllık net getiri yüzde 40 aşabilir

Her PPK toplantısı günü parasını bir sonraki toplantıya kadar mevduatta değerlendirecek bir tasarruf sahibinin yıl sonunda kümülatif olarak yüzde 40’ın üzerinde bir getiri sağlayacağı ve beklenen enflasyonun üzerinde bir kazanç elde etmeye devam edeceği hesaplanıyor. Şöyle ki, şu anda politika faizi yüzde 47.5 seviyesinde. Bankaların mevduat faizleri ise yüzde 50 civarında.

Son PPK toplantısı günü 100 bin lirasını bir sonraki toplantı günü olan 23 Ocak’a kadar 28 günlük TL mevduatta değerlendirenler 3 bin 452 TL net faiz geliri elde edecek. Örneğin 23 Ocak’taki toplantıda 250 baz puan indirim olduğunu ve mevduat faizinin yüzde 47.5’e düştüğünü varsayalım. Aynı gün yine faiz gelirini anaparasını ekleyerek yeniden mevduata yatıranlar bir sonraki toplantı gününe kadar yani 42 günde bu kez 5 bin 89 TL gelir sağlayacak.

Bu işlemleri 31 Aralık 2025’e kadar tekrarladığımızda 100 bin TL, yılsonunda 143 bin 115 TL’ye ulaşacak. Yani mevduat yatırımcısı kümülatif olarak 1 yılda yüzde 43.11 getiriye kavuşacak. Dolayısıyla her ne kadar faiz indirim sürecine girilmiş olsa da mevduatın cazibesinin azalacağından bahsetmek şu aşamada zor gözüküyor.