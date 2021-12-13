TL’nin Merkez ile imtihanı

Hareketli bir haftaya giriyoruz… Avrupa, Japonya ve ABD merkez bankalarının faiz kararlarının, küresel piyasalara yön vereceği bu hafta, TCMB’nin de “şimdilik tamam mı devam mı?” toplantısına tanıklık edeceğiz.

Çarşamba gecesi 22:00’de FED Başkanı, faiz kararının ardından soruları cevaplamak için mikrofonun başına geçecek. Şimdiye dek kısa süreli ve geçici olması beklenen enflasyonun önündeki sıfatlar rafa kaldırılmaya başladı. Artık hem beklenenden daha yüksek hem de daha uzun süreli bir küresel enflasyonla karşı karşıyayız. Dolayısıyla çarşamba gecesi yapılacak açıklamalar kritik öneme sahip.

Perşembe öğleden sonra bu defa bizde PPK toplantısı sonrası faiz kararı açıklaması yapılacak. Dolar kuru 14 TL’ye yaklaştıkça Merkez Bankası’ndan üç kez döviz satım ihalesi geldi. Müdahalenin başarılı olup olmadığı tartışmalı. Ancak Banka’nın daha yüksek seviyeler istemediği algısı güçlenmiş oldu. Döviz satarak kuru düşüremeyen TCMB, faiz indirimini sınırlandırarak bunu deneyebilir. Yani üst sınırı 100 baz puan olmak üzere önceki indirimlerden daha sınırlı bir indirim görebiliriz. Düşük de olsa indirim yapılmama olasılığını bir kenara not edelim.

Bizden hemen sonra bu defa Avrupa Merkez Bankası, perşembe sabah erken saatlerde ise Japonya, faiz kararlarını açıklayacak.

Faiz dışında, bu hafta ekim ayı sanayi üretimi ve ödemeler dengesi ile kasım ayı konut satışları ve konut fiyat endeksi öne çıkacak.

Haftaya pazartesi sabahı açıklanacak ekim ayı sanayi üretimi ile başlayacağız. Ağustosta yüzde 14, eylülde yüzde 8,9 artan sanayi üretiminde ekimde yine yüksek ama eylülün biraz altında bir büyüme görebiliriz.

Ağustos ve eylülde aylık bazda fazla veren cari denge, yılın ilk 9 ayında kümülatif 11,7 milyar dolar açık düzeyinde. Yılın geri kalan üç ayında cari denge fazla vermeye devam edeceği için, bu düzeyin çok daha altında bir açık ile yılı tamamlayacağız.

Salı sabahı TÜİK, kasım ayında yapılan konut satışlarını açıklayacak. Yılın ilk 10 ayında ülke genelinde 1 milyon 86 bin konut satıldı. Bu önceki yıla göre yüzde 15 gerileme anlamına geliyor. 329 bin adet yeni konut satışı yapılan bu dönemde ikinci el satış adedi 757 bin civarında gerçekleşti. Kasım ayında kurlardaki yükseliş hızlandığı için satış verilerinin önceki birkaç ayın altında gelme olasılığı az değil. Açıklanacak veri, aynı zamanda TCMB tarafından indirilen faiz oranlarının konut kredilerine ne ölçüde yansıdığının görülmesi açısından da önemli olacak. Bankanın politika faizinde yaptığı 4 puanlık indirime rağmen, konut kredi faizlerinde 0,8 puan civarında bir indirim yaşandı.

Sektör ile ilgili bir veri de perşembe öğleden sonra açıklanacak olan konut fiyat endeksinin kasım sonuçları olacak. İlk 9 ayda konut fiyatlarında yüzde 28’lik bir artış yaşandı. Yeni konutlardaki fiyat artışı ise yüzde 34 oldu. Ekim verilerinde artışın hızlanarak devam etme olasılığı yük