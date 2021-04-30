TMO fındık alımını sürdürsün, fiyatı revize etsin

Türkiye’nin tarımsal üretim ve ihracatında önemli bir yer tutan fındık Karadeniz Bölgesi’nin en önemli tarım ürününü oluştururken, fındık üreticisinin sorunları da bölge milletvekilleri tarafından sık sık Meclis’te yapılan konuşmalarla gündeme getirilir.

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, önceki gün Meclis kürsüsünden Cumhurbaşkanı ve Tarım Bakanı’ns seslendi. TMO’nun 30 Nisan’da sona erecek olan fındık alım süresini uzatmasını, fiyatı revize etmesini ve önümüzdeki sezon da piyasa yapıcısı olarak sektörde kalmasını istedi.

Fındığın yüzde 65’inin iç ve kabuklu fındık, yüzde 15’inin ara mamul ve yaklaşık yüzde 20’sinin ise katma değerli son ürün yani çikolata ve gofret olarak ihraç edildiğini anlatan Yılmaz, “Bu oranlara baktığımızda ülkemizin yıllık en az 8-10 milyar dolar civarında ihracat kaybı var. Piyasayı manipüle etmeye çalışan İtalyan asıllı bir şirketin sadece krem çikolata ve fındık draje kaplamasından yıllık cirosu 13,7 milyar dolar civarında. Bu şirket geçen yıl Düzce'de fabrika kuracağını ve 500 kişi istihdam edileceğini söyleyerek teşvikten yararlanmıştır. Bu ilk bakışta istihdam açısından olumlu olarak görülse de kurulacak fabrika kırım ve kavurma gibi fındığı ham madde olarak satacak bir tesis haline gelecek. Oysa yapılması gereken bu firmanın burada çikolata fabrikası kurması ve ürünü dünyaya ülkemizden son mamul olarak ihraç etmesinin sağlanmasıdır” dedi.

Meclis Sanayi Komisyonu’nda görev değişimi

Mart ayında yapılan AK Parti kongresi sonrasında Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığını yürüten Mustafa Elitaş’ın Grup Başkanvekilliği görevini üstlenmesiyle boşalan komisyon başkanlığını görevini AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız üstlendi.

Sanayi, ticaret ve enerji başta olmak üzere iş ve ekonomi dünyasını ilgilendiren önemli kanunların görüşüldüğü komisyonun başkanlığına getirilen Altunyaldız, 25. ve 26. dönemlerde de Sanayi Komisyon Başkanlığı görevini yürüten deneyimli bir isim. Altunyaldız, yeni dönemde de üretim, ihracat, istihdam ve yatırım alanlarında gerek yasal düzenlemeler gerekse de gerçekleştirilecek saha çalışmalarıyla birlikte Türkiye’nin geleceğini inşa etme gayretini sürdüreceklerini söyledi.