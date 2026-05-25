TOBB: Türkiye iş dünyasının ortak aklı, üretim gücü ve dijital geleceği

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, kurul üyele­ri, oda ve borsa, sektör meclisleri, delegeler, kadın ve genç girişimciler ve 81 ilden gelen iş dünyası tem­silcileri ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın ka­tılımıyla 22 Mayıs 2026’da TOBB ETÜ’de gerçekleş­tirilen TOBB 82. Mali Genel Kurul ile bir kez daha et­kilendik. Doğrudan ve dolaylı etkileri ile 50 milyonun üzerinde insanın hayatına temas eden Türkiye’nin en büyük reel sektör ekosistemi

Üretim yapan işletmeler, ihracat için pazar arayan girişimciler, finansmana erişmeye çalışan KOBİ’ler, istihdam oluşturan sanayiciler, ticaretin yükünü ta­şıyan şehirler ve yerelden merkeze akan, sahadan so­runları toplayan, bunları politika önerisine dönüştü­ren, iş dünyasının ortak aklını kurumsallaştıran ve çö­züm süreçlerine taşıyan, kamu ile özel sektör arasında bir temsil köprüsü, bir ortak akıl platformu.

Ankara’daki merkezi yapısı, Türkiye’nin dört bir ya­nına yayılmış 365 oda ve borsa yapısı, binlerce kadın ve genç girişimciler ağı, 69 sektör meclisi, kamu yara­rına hizmet veren iştirakleri, 2,4 milyon üye işletme ile sanayiciden tüccara, ihracatçıdan KOBİ’ye, giri­şimcileri, yerel üreticileri aynı çatı altında buluşturan, Türkiye’nin üretim, ticaret, yatırım, istihdam, ihracat ve dijital dönüşüm kapasitesinin ortak akılla değer­lendirildiği stratejik bir ekonomi platformu.

Anıtkabir Şeref Defteri’nden

Üretim gücümüzü büyütmek, istihdamı artırmak, yatırımları çoğaltmak en temel hedefimiz. Biz bu he­def doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ilkelerinin kıymetini çok iyi biliyoruz ve çizdiğiniz yolu, gösterdiğiniz hedefleri asla unutmayacağız. Biz ve bizden sonra gelecek nesil­lerin de bu değerlere sahip çıkıp, canları pahasına bu cennet vatanı koruyacağına, medeniyet yarışında en ileri noktalara taşıyacağına eminiz.

Türk özel sektörü ve girişimcisi olarak, bu yolda üzerimize düşeni yaparak, ülkemizi aklın ve bilimin ışığında çağdaş uygarlık düzeyine çıkarabilme kararlı­lığımızın sözünü huzurunuzda tekrarlıyoruz.

Yerel ekonomilerin Ankara’daki vitrini

Bu senede TOBB İkiz Kulelerde oda ve borsalar stantlarında Türkiye’nin coğrafi işaretli ürünlerinde yer aldığı yöresel ürünler; Diyarbakır burma kadayıfı, Ankara Döneri, Erzurum Oltu Kebap, Adana Kebabı, Antalya’dan Tavşan Yüreği Zeytini ve zeytinyağı, Finike Portakalı ve suyu, turunç kabuğu, bergamot kabuğu reçeli, domates, Nazilli Pidesi, Bozdoğan Cevizli Sucuğu, Sultanhisar-Atça Çileği, Nazilli Kar Helvası ve Bozdoğan-Olukbaşı Oğlak Çevirme, Aydın İnciri, Samsun simidi, Bafra pidesi, nokul, Çarşamba kıvratması ve fındık, Edirne tava ciğer, deva-i misk helvası, badem ezmesi ve bademli ku­rabiye ve diğer birçok ürün ikram edildi.

Akşam resepsiyonunda ise resmi gündemin ötesin­de temaslar kurma, fikir alışverişi ve ortak meseleleri konuşma imkanına sahip oldu.

Başkan Hisarcıklıoğlu’ndan

Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin zarar görmemesi için kapsamlı bir “Sanayi Koruma ve Dönüşüm Stratejisi” tasarlanmalı.

Dünya ticareti artık yalnızca serbest piyasa ilkele­riyle değil; tedarik zinciri güvenliği, teknolojik bağım­sızlık, enerji maliyetleri, yeşil dönüşüm, dijital reka­bet, yapay zekâ, siber güvenlik ve jeopolitik risklerle şekilleniyor.

Ülkeler kendi sanayilerini, kritik üretim kapasite­lerini ve ihracatçı şirketlerini korumak için yeni poli­tikalar geliştiriyor. Türkiye’nin de bu yeni dönemi sa­dece izleyen değil, pozisyon alan bir stratejiyle yönet­mesi gerekiyor.

Firmalarımızı ve üretim tesislerini milli servet ola­rak görmeliyiz.

Bugün iş dünyası diplomasisi; pazar erişimi, vize sorunları, tedarik zincirleri, yatırım ilişkileri, yeşil dö­nüşüm regülasyonları ve dijital ekonomi standartları açısından her zamankinden daha önemli.

Türkiye’nin özel sektör sesi, bu platformlarda ne kadar güçlü duyulursa, şirketlerimizin küresel reka­bet zemini de o kadar güçlenir.

Bakan Bolat’dan

1,6 trilyon doları aşan milli gelir, 273,3 milyar dolarlık mal ihracatı ve 122,6 milyar dolarlık hiz­met ihracatı ile küresel ekonomide daha güçlü bir ko­numa yükseldik. Ayrıca yüksek teknolojili üretim, sa­vunma ve havacılık sanayisi, lojistik, yazılım, e-ticaret ve hizmet sektörlerindeki performansı küresel reka­bet gücümüzü artırdı.

Yerelden küresele uzanan liderlik

TOBB Başkanlığı yanında uluslararası alanda da Türk iş dünyasının temsil gücünü artıran önemli görevler üstlenmiş ve küresel ekonomi diplomasisinde de etkin olan Başkanımız, “Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Bşk., Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROC­HAMBRES) Bşk.Yrd., İslam Ticaret ve Kalkınma Odası (ICCD) Bşk.Yrd, Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konf. (CACCI) Bşk.Yrd.” gibi önemli görevler ile yurtdı­şında da ülkemiz iş dünyasını temsil etmektedir.

Sanayi Koruma ve Dönüşüm Stratejisi’nde yazılımın rolü

Artık sanayi politikası ile teknoloji politikası birbi­rinden ayrı düşünülemez. Türkiye’nin üretim gücünü koruma ve sanayisini dönüştürme hedefi, güçlü bir ya­zılım ve teknoloji ekosistemi olmadan eksik kalır.

TOBB Yazılım Meclisi olarak biz de bu sorumlulu­ğun farkındayız. Genel Kurul süreçlerine verdiğimiz önemi yalnızca bir temsil görevi olarak değil; Türki­ye’nin dijital ekonomi ve sanayi dönüşümü vizyonu­na sürekli katkı sunma sorumluluğu olarak görüyoruz.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da TOBB çatısı altında sektörümüzün sesi, çözüm önerileri ve dönüşüm perspektifiyle aktif katkı vermeye devam edeceğiz.