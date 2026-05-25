TOBB: Türkiye iş dünyasının ortak aklı, üretim gücü ve dijital geleceği
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, kurul üyeleri, oda ve borsa, sektör meclisleri, delegeler, kadın ve genç girişimciler ve 81 ilden gelen iş dünyası temsilcileri ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla 22 Mayıs 2026’da TOBB ETÜ’de gerçekleştirilen TOBB 82. Mali Genel Kurul ile bir kez daha etkilendik. Doğrudan ve dolaylı etkileri ile 50 milyonun üzerinde insanın hayatına temas eden Türkiye’nin en büyük reel sektör ekosistemi
Üretim yapan işletmeler, ihracat için pazar arayan girişimciler, finansmana erişmeye çalışan KOBİ’ler, istihdam oluşturan sanayiciler, ticaretin yükünü taşıyan şehirler ve yerelden merkeze akan, sahadan sorunları toplayan, bunları politika önerisine dönüştüren, iş dünyasının ortak aklını kurumsallaştıran ve çözüm süreçlerine taşıyan, kamu ile özel sektör arasında bir temsil köprüsü, bir ortak akıl platformu.
Ankara’daki merkezi yapısı, Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış 365 oda ve borsa yapısı, binlerce kadın ve genç girişimciler ağı, 69 sektör meclisi, kamu yararına hizmet veren iştirakleri, 2,4 milyon üye işletme ile sanayiciden tüccara, ihracatçıdan KOBİ’ye, girişimcileri, yerel üreticileri aynı çatı altında buluşturan, Türkiye’nin üretim, ticaret, yatırım, istihdam, ihracat ve dijital dönüşüm kapasitesinin ortak akılla değerlendirildiği stratejik bir ekonomi platformu.
Anıtkabir Şeref Defteri’nden
Üretim gücümüzü büyütmek, istihdamı artırmak, yatırımları çoğaltmak en temel hedefimiz. Biz bu hedef doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ilkelerinin kıymetini çok iyi biliyoruz ve çizdiğiniz yolu, gösterdiğiniz hedefleri asla unutmayacağız. Biz ve bizden sonra gelecek nesillerin de bu değerlere sahip çıkıp, canları pahasına bu cennet vatanı koruyacağına, medeniyet yarışında en ileri noktalara taşıyacağına eminiz.
Türk özel sektörü ve girişimcisi olarak, bu yolda üzerimize düşeni yaparak, ülkemizi aklın ve bilimin ışığında çağdaş uygarlık düzeyine çıkarabilme kararlılığımızın sözünü huzurunuzda tekrarlıyoruz.
Yerel ekonomilerin Ankara’daki vitrini
Bu senede TOBB İkiz Kulelerde oda ve borsalar stantlarında Türkiye’nin coğrafi işaretli ürünlerinde yer aldığı yöresel ürünler; Diyarbakır burma kadayıfı, Ankara Döneri, Erzurum Oltu Kebap, Adana Kebabı, Antalya’dan Tavşan Yüreği Zeytini ve zeytinyağı, Finike Portakalı ve suyu, turunç kabuğu, bergamot kabuğu reçeli, domates, Nazilli Pidesi, Bozdoğan Cevizli Sucuğu, Sultanhisar-Atça Çileği, Nazilli Kar Helvası ve Bozdoğan-Olukbaşı Oğlak Çevirme, Aydın İnciri, Samsun simidi, Bafra pidesi, nokul, Çarşamba kıvratması ve fındık, Edirne tava ciğer, deva-i misk helvası, badem ezmesi ve bademli kurabiye ve diğer birçok ürün ikram edildi.
Akşam resepsiyonunda ise resmi gündemin ötesinde temaslar kurma, fikir alışverişi ve ortak meseleleri konuşma imkanına sahip oldu.
Başkan Hisarcıklıoğlu’ndan
Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin zarar görmemesi için kapsamlı bir “Sanayi Koruma ve Dönüşüm Stratejisi” tasarlanmalı.
Dünya ticareti artık yalnızca serbest piyasa ilkeleriyle değil; tedarik zinciri güvenliği, teknolojik bağımsızlık, enerji maliyetleri, yeşil dönüşüm, dijital rekabet, yapay zekâ, siber güvenlik ve jeopolitik risklerle şekilleniyor.
Ülkeler kendi sanayilerini, kritik üretim kapasitelerini ve ihracatçı şirketlerini korumak için yeni politikalar geliştiriyor. Türkiye’nin de bu yeni dönemi sadece izleyen değil, pozisyon alan bir stratejiyle yönetmesi gerekiyor.
Firmalarımızı ve üretim tesislerini milli servet olarak görmeliyiz.
Bugün iş dünyası diplomasisi; pazar erişimi, vize sorunları, tedarik zincirleri, yatırım ilişkileri, yeşil dönüşüm regülasyonları ve dijital ekonomi standartları açısından her zamankinden daha önemli.
Türkiye’nin özel sektör sesi, bu platformlarda ne kadar güçlü duyulursa, şirketlerimizin küresel rekabet zemini de o kadar güçlenir.
Bakan Bolat’dan
1,6 trilyon doları aşan milli gelir, 273,3 milyar dolarlık mal ihracatı ve 122,6 milyar dolarlık hizmet ihracatı ile küresel ekonomide daha güçlü bir konuma yükseldik. Ayrıca yüksek teknolojili üretim, savunma ve havacılık sanayisi, lojistik, yazılım, e-ticaret ve hizmet sektörlerindeki performansı küresel rekabet gücümüzü artırdı.
Yerelden küresele uzanan liderlik
TOBB Başkanlığı yanında uluslararası alanda da Türk iş dünyasının temsil gücünü artıran önemli görevler üstlenmiş ve küresel ekonomi diplomasisinde de etkin olan Başkanımız, “Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Bşk., Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Bşk.Yrd., İslam Ticaret ve Kalkınma Odası (ICCD) Bşk.Yrd, Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konf. (CACCI) Bşk.Yrd.” gibi önemli görevler ile yurtdışında da ülkemiz iş dünyasını temsil etmektedir.
Sanayi Koruma ve Dönüşüm Stratejisi’nde yazılımın rolü
Artık sanayi politikası ile teknoloji politikası birbirinden ayrı düşünülemez. Türkiye’nin üretim gücünü koruma ve sanayisini dönüştürme hedefi, güçlü bir yazılım ve teknoloji ekosistemi olmadan eksik kalır.
TOBB Yazılım Meclisi olarak biz de bu sorumluluğun farkındayız. Genel Kurul süreçlerine verdiğimiz önemi yalnızca bir temsil görevi olarak değil; Türkiye’nin dijital ekonomi ve sanayi dönüşümü vizyonuna sürekli katkı sunma sorumluluğu olarak görüyoruz.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da TOBB çatısı altında sektörümüzün sesi, çözüm önerileri ve dönüşüm perspektifiyle aktif katkı vermeye devam edeceğiz.
