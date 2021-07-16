TOBB ve Beko kadın kahramanları çoğaltacak!

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko, kadın girişimcileri artırmak amacıyla güçlerini birleştirdi. “Girişimin Kadın Kahramanları” adında oluşturulan proje ile, Arçelik Perakende Akademi’de eğitim alan kadınlar, Beko bayii olabilecek. Hedef 7 bin kadına ulaşmak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko, iş dünyasında kadını cesaretlendiren örnek bir işbirliğine imza attı. Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen “Girişimin Kadın Kahramanları Projesi”yle eğitim alan kadınlara, birer Beko bayii olma fırsatı sunuluyor. 7 bin girişimci kadına ulaşması hedefl enen projede eğitimlere başlandı.

Girişimin Kadın Kahramanları projesi, aslında Beko’nun 2019’da başlattığı “Beko 100 Kadın Bayi” programına uzanan bir köprü. İşbirliği için yapılan plan şu: TOBB çatısı altındaki 7 bin üyeye, Arçelik Perakende Akademi’de 360 derece eğitim fırsatı sunulacak. Eğitimi tamamlayan kadınlar isterlerse Beko’nun kadın bayileri arasına katılmak üzere başvuracak. Şirketin kadın girişimcilere yönelik uyguladığı pozitif ayrımcılık felsefesiyle bayilik zincirine adım atabilecekler.

KADINLARA TEŞVİKLER VERİLECEK

Koç Topluluğu Bağlarbaşı Korusu Sosyal Tesisleri’nde TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ve Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu’nun katılımı ile düzenlenen tanıtım toplantısının ardından projenin eğitimleri hibrit olarak başladı.

Törende konuşan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, “Kadın Kahramanlar ile birçok kadının hayatına dokunacağız. Üyelerimize, eğitimlerle işlerini geliştirmeleri ve büyütmeleri yolunda destek olacağız” dedi.

Beklentilere göre pandemi dönemi sonrasında kadınların işgücüne dönmesinde azalma olacağına değinen Öztürk sözlerine şöyle devam etti: “Buna fırsat veremeyiz. Sonuç odaklı projelerle gerek yeni girişimci olmak isteyen gerekse hali hazırda girişimci olan fakat sektör değiştirmek için arayışını sürdüren kadınları desteklemeliyiz. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak amacımız ülke geneline yayacağımız eğitimlerle kadınların birçok alanda gelişimlerini güçlendirmek. Mevcut girişimcilerin korunması ve sürdürülebilmesi ile ancak kadın girişimci sayısını artırabiliriz. Bu nedenle Beko dışında başka şirketlerin yaklaşımlarına da açığız.”

BEKO’DA 48 KADIN BAYİ VAR

Türkiye’de kadının işgücüne katılım oranı yüzde 32.6. OECD ülkeleri arasında bizi en alt sıralara yerleştiren bu oranın kabul edilemez olduğunu belirten Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, kadın katkısını elbirliğiyle artıracak projelere ihtiyaç olduğunu söyledi. Beko’nun 2019’da başlattığı “Beko 100 Kadın Bayi” projesiyle bugün ekosistemde 48 kadın bayiye ulaştıklarını vurgulayan Ebiçlioğlu, “Şimdi de TOBB ile başladığımız ‘Girişimin Kadın Kahramanları’ projesi bu ekosistemi daha da güçlendirecek. Hedefimiz, kadın bayi sayısını sürekli artıracak şekilde çalışmaya devam etmek” dedi.

Kadınların hayatın her alanında güçlenmesini sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez unsuru olarak gördüklerini belirten Ebiçlioğlu, kadın ve erkeğin her alanda eşit hak ve sorumluluklarla birlikte yer almasını sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Ebiçlioğlu, kadın bayilere yönelik süreci şöyle anlattı: “2019’dan bu yana bize 2 bin 730 kadın, bayi olmak için başvurdu. Seçici davranıyoruz çünkü bu işte sürdürülebilirlik çok önemli. Başarılı olacak, rol model olacak kadınların öne çıkması projenin amacı için çok önemli. Beki ile işin adını 100 kadın koyduk ama olay bu rakamın çok ötesinde artık. Diyelim ki bu eğitimlerden 500 yetkin kadın bayi çıktı, onları da aramıza alabiliriz.” Projede kendilerini sınırlayan bir bütçe olmadığının da altını çizdi Ebiçlioğlu.

(Soldan sağa) Beko bayisi Hayriye Tan, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Beko Bayii Zuhal Acar Eren.

KADIN BAYİLERE ÖZEL TEŞVİKLER

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ekosistemi içinde yer alan girişimci kadınlara, Beko 100 Kadın Bayii Projesi kapsamında özel teşvikler sağlanacak. Bunlardan bazıları şöyle:

* Beko coğrafi konumlandırma ekibi tarafından, mağaza lokasyonunun fırsat analizi yapılarak belirlenmesi ve mağaza seçimi

* Dekorasyon ve altyapıda kullanılan ana malzemelerinin ücretsiz temini

* Kontrat ve sözleşme sonrası açılış etkinlikleri ve reklam kampanyalarının sağlanması

* Lokasyon analizine göre verilen kira destekleri

* Mentor ağına katılım ve kadın bayiler için kadın mentor uygulaması

* Mağazacılık, yönetim, satış ve ürün eğitimleri

* Ücretsiz yeni nesil android POS cihazı

* İlave kadın bayii mağaza primi desteği

* Bayide kadın çalışana özel ilave prim destekleri