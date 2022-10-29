TOGG, 1.8 milyar Euro yatırımla banttan iniyor, 3.5 milyar Euro’yu bulacak

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan davet geldi:

YeniLig Gemlik…

TOGG’un üretileceği merkezin, Gemlik Kampüsü’nün bugün gerçekleşen açılışı için gelen davetiyede şu mesaj yer aldı:

Bir otomobilden fazlasını yapmak üzere çıktığımız yeniliğe yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.

The American Turkish Society (ATS) Eş Başkanı, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in davetiyle New York’ta olduğum için bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde bulunamıyorum.

Bu önemli günün heyecanını yaşamak için bugüne özel hazırlanan bilgi notlarını edindim, bir bölümünü sizlerle paylaşmak istedim:

TOGG’un trafiğe çıkma tarihi olan Mart 2023 itibariyle toplam 1.8 milyar Euro’luk yatırım tamamlanmış olacak. 15 yıla yayılan toplam yatırım 3.5 milyar Euro’yu bulacak.

Notlarda 5 farklı modelde akıllı cihazın, yılda 175 bin adet üretilmesinin planlandığının altı çizildi:

Gemlik Kampüsü 1.2 milyon metrekarelik alanda inşa edildi. 230 bin metrekare kapalı alanı var. Üretim hatlarında 250 robot devreye alındı. 1.6 kilometrelik test pisti inşa edildi. Avrupa’nın en temiz boyahanesi yapıldı. Kampüs yüksek otomasyona sahip.

Kampüsün inşaatında 9 bin 700 kişinin çalıştığı vurgulandı:

Kampüs için 3 milyon saat çalışıldı. Üretim yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam istihdam 4 bin 300 kişiyi bulacak.

Bugünden sonra banttan çıkacak araçların önce 92 teste tabi olacağının altı çizildi:

Sertifikasyon ve homologasyon süreçleri tamamlanıp tip onayları alınacak. 2023 yılı Mart ayı sonunda C SUV modeli trafiğe çıkacak. İlk yıl 19 bin adet üretim gerçekleşecek.

2026 yılı sonunda yıllık üretimin 100 bine çıkacağına işaret edildi:

İlk aracımızın banttan ineceği Mart 2023’ten 18 ay sonra Avrupa pazarına yöneleceğiz. Sedan modelimiz de 2025’in ilk yarısında piyasaya çıkacak. 2030 sonu itibariyle 1 milyon adet üretim hedefimiz bulunuyor.

Davetiyede “YeniLig” tanımının kullanılmasının nedeni şöyle açıklandı:

Teknolojinin ve paradigmaların değiştiği bu dönemde yeni oyuncular için yeni fırsatlar ortaya çıkıyor. Biz bu döneme “YeniLig” diyoruz. Biz “YeniLig”in iddialı oyuncularından biriyiz.

TOGG’un “yerli ve milli” proje yanına da vurgu yapıldı:

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 ülkemize ait olan ve bu bakış açısıyla da doğal olarak yüzde 100 yerli bir projedir. Günümüzde yerliliği kullanılan parka sayıları değil, mülkiyet hakları belirliyor. Marka yüzde 100 size ait ise ürün de yerli ve millidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ısrarla bastırdı:

Türkiye’nin otomobilini üretecek “babayiğitler”i bekliyoruz. Türkiye’nin kendi otomobil markasını geliştirecek gücü var.

Erdoğan, “babayiğitler”i örgütleme görevini TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na verdi. Küçük hissedar olarak liderlik yapan TOBB, Anadolu Holding, Kıraça Holding, Vestel, Turkcell ve BMC’nin “babayiğitlik” yolunu açtı.

Gürcan Karakaş’ın CEO’luk görevine gelmesiyle birlikte “Türkiye’nin Otomobili” çalışmaları içten yanmalıdan elektrikliye, daha da iddialı şekilde “İleri teknolojiye sahip akıllı cihaz”a dönüştü.

Bir süre önce bu ortaklıktan ayrılan Kıraça Holding’in hisseleri diğer “babayiğitler” arasında paylaşıldı. Beklenen gün geldi, TOGG’un üretim merkezi “Gemlik Kampüsü” Cumhuriyetimizin 99’uncu yılında, 29 Ekim’de devreye giriyor.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun…

İlk satış temas noktası kasımda Zorlu’da açılacak

TOGG’un satış ve servisiyle ilgili dijital-fiziksel karışımı bir model benimsendi:

Yeni nesil araç üreticileri gibi işi dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözdük. Hibrit yapı ile kullanıcılarımızın sürekli yanında olacağımız bir deneyim ağı kurgusu oluşturduk. Temas noktalarını doğrudan TOGG yönetecek.

Online satış kanalının 2022 sonunda hazır olacağı belirtildi:

Ön satış süreci online kanaldan yürüyecek. Deneyim noktalarının ilki Kasım ayında İstanbul Zorlu Center’da açılacak. Sabit ve mobil servis noktaları da 2022 sonunda 7 bölgede 20 noktada hazır olacak.

Evde şarjın maliyeti 300 lira hesaplanıyor

ANKARA-İstanbul arasının 450 kilometre olduğuna işaret edilip, TOGG’un enerji tüketimi ve maliyeti üzerinde duruldu:

TOGG’un akıllı cihazı Ankara-İstanbul arasında 85 kwh enerji tüketir. Meskenlerde elektrik fiyatı 2.6 lira. Evlerde şarj edilmesi halinde 300 liralık bir maliyet hesaplanıyor.

Şarj istasyonlarıyla ilgili şu noktanın altı çizildi:

Yüzde 100 TOGG’un sahibi olduğu “Trugo” markasıyla 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda 1000 adet yüksek performanslı şarj cihazı kurma hedefi ile yola çıkıldı. İlk istasyonların kurulumuna başlandı. Araç trafiği yoğun bölgelerde 25 km’de bir istasyon olacak.

Farasis ile yüzde 50-50 ortak girişim kurulduğu, batarya teknolojisinin geliştirilmesinin amaçlandığı anımsatıldı:

Siro adlı girişim, Türkiye’nin yanı sıra 120 ülkeden de doğrudan sorumlu olarak yenilenebilir enerji, elektrik şebekesi, şarj istasyonları ve mesken çözümlerini destekleyecek enerji depolama çözümleri sunacak.

İçten yanmalılar dahil fiyatı kendi sınıfındaki araçlarla rekabet edecek

TOGG’un üretim merkezi “Gemlik Kampüsü”nün açılışıyla birlikte fiyatı da yeniden gündeme geldi. TOGG’un ortağı şirketlerin ortağı iş insanları, yöneticileri, CEO’su Gürcan Karakaş, fi yat konusunda hep şu mesajla yetindi:

Rekabet gereği, gelecek yıl mart sonunda pazara çıkacak olan ürünün fiyatını bugünden açıklamak doğru ve mümkün değil.

Fiyatın, ön satış başlarken açıklanacağı belirtildi:

İleri teknolojiye sahip bir akıllı cihaz olarak yola çıkacak olan TOGG, içten yanmalılar dahil kendi sınıfındaki araçlarla rekabet edecek bir fiyat listesine sahip olacak.

TOGG’un menzili ile ilgili de şu bilgi verildi: