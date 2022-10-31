Aslında Togg’un ilk başarısı, kurulduğu günden bu yana Türkiye otomotiv endüstrisinin en parlak isimlerini kadrolarına transfer edebilmiş ve yurtdışındaki dünya markalarından da kilit mühendislik pozisyonlarındaki en iyi birikime sahip Türk beyinleri yeniden Türkiye’ye getirtmeyi başarmış olması denilebilir.

1.300 kişilik bu kadar yüksek zeka bir araya gelince ve Batılı ülkelerde görülmemiş müthiş bir resmi destek oluşunca da, elektro-mobilite ve ekosistem başlıklarında bir Start-Up olmanın çok ötesinde, Türkiye’den gerçek bir ultra-modern “yeni marka” doğuşunu kutlayabiliyoruz.

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet verecek ve küresel teknoloji markası olma iddiasındaki Togg, sadece dört yıl önce Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş ismiyle kuruldu ve tam 2 yılda da dünya standartlarında hatta modernite ve çevrecilik başlıklarında Avrupa standartlarının bile üstünde yepyeni bir fabrika hazırladı… 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin 99. doğumgününde #TO99 etiketini de kullanarak 175 bin/yıl kapasiteli 100 hektarlık bu Gemlik Teknoloji Kampüsü’nün açılışını yaptı.

Fikri mülkiyet hakları tümüyle kendilerine ait olmak üzere “ilk akıllı cihaz”, C SUV formunda dört çekerli ve arkadan itişli versiyonları, hücreleri 1 milyon kilometre dayanaklı olacağı söylenen 300 ve 500 kilometre menzilli seçenekleriyle seri üretim bandından indi…

Ardından da otonom 3. seviye teknolojisiyle her yıl yeni bir model, bir C-Sedan ve sonra da C-X Coupé gelecek. Vadelerdeki ürün portföyü için şimdiden heyecanlanırken, C-Hatchback’in yerine karar verilen Cross formatındaki bir tık yükseltilmiş ve belki arazi koruma dış süslemeleri de olacak olan C-X Coupé’nin her biri 150 kW’lık dual e-motorlu 400 HP olarak, serinin en sportif ve yüksek performanslısı olacağını tahmin ediyoruz. Elbette, tüm Togg’lar arasında en yüksek fiyatlısı da, bu gösterişli versiyon olacaktır!..

Keşke, aynı platformu paylaşacak olmasına rağmen daha küçük ölçüler, belki şehir içine daha uygun daha kısa menzilli batarya kapasitesi ve belki daha süssüz donanımla 4. Togg olacak B-SUV, Türkiye’nin alım gücüne daha yakın olarak daha önce devreye alınabilseydi, diye aklımıza geliyor… Fakat, bu kasa tipi için fabrikanın maksimum kapasiteye çıkacağı, Ür-Ge çalışmalarının tümüyle tamamlanıp maliyet hesaplarının daha iyi yapılacağı olgunluk bekleniyor da olabilir… Böylece B-SUV için asıl hayal edilen çok daha ekonomik bir fiyat etiketinin oluşturulabilmesi mümkün olacaktır.

2030 yılına kadar planlanmış 5 farklı model arasında görünen C-MPV’nin ise, hem bir hafif ticari elektrikler araç hem de otonom 4. seviye bir “shuttle” veya tam bir büyük aile aracı olarak düşünüldüğünü tahmin ediyorum…

“Bir otomobilden fazlası” mantığında doğuştan elektrikli akıllı cihazlarını pazara dijital ve fiziksel hibrit bir yapıda doğrudan satış yapacak olan Togg, müşterileriyle doğrudan buluşmak için satışları kendileri organize edecek. Gelecek yıl 19’a çıkacak tanıtım ve satış “temas noktaları”nı, 7 bölgede 20 ayrı sabit ve mobil satış sonrası temas noktaları takip edecek. 2023 Şubat’ta ön siparişler başlayana kadar da, C-SUV’nin fiyatı ve gerçek model ismi açıklanacak.

Togg’un bir teknoloji şirketi olarak elektromobil araçlarının yanı sıra Turgo şarj ağı ve Togg kullanıcılarının sürekli bağlantıda kalacağı modern yaşamla ilgili ihtiyaç duyabilecekleri tüm dijital ürünleri de hazırlıyor olması, bildiğimiz otomotiv endüstrisinin yeni nesil müşteriler için hayal ettiği tüm kesintisiz mobilite alanlarını kapsıyor. Bunların arasında online siparişler için e-cüzdan ise, aracın olduğu yere istediğiniz ürünün gelmesini ve otomatik açılan bagaj ile teslimatın tamamlanması gibi, benim en çok hoşuma giden oldu… Havadan güncelleme veya evle bağlantı gibi teknolojileri başkalarından biliyor olsak da, Türk Hava Yollarından statü mili kazanılabilecek uygulamalara sahip olmak, “dünya ilk”leri arasında!..

“Akıllı cihaz”ın etrafında gelişen (kullanıcı odaklı / user-centric, akıllı / smart, empatik / emphatic, bağlantılı / connected, otonom / autonomous, paylaşımlı / shared ve elektrikli / electric) “USECASE Mobility” kavramında bir ekosistem kurmak isteyen Togg, yüzde yüz milli proje olarak iş birlikçilerini de Türk şirketlerinden seçiyor. Tedarikçilerde bile yüzde 75’ini Türkiye’den seçerek, şimdiden yerlilikte 51’i yakaladılar.

Fabrika inşaatında da Türkiye’nin en iyileri ile dünyanın en iyilerini bir araya getirdikleri 1200 iş ortağıyla çalıştılar ve ayrıca boyahanede Avrupa’nın en temizini kurdular.

Güncel Euro-NCAP 5 yıldız gereksinimlerinin tamamını kapsayan yüksek güvenlik donanımının yanında, optimum enerji tüketimi için hızı 180 km/h ile sınırlandırılmış olacak olan ilk Togg’lar, kampüs çalışan sayısı 4.300’e ve 2030 yılına kadar 1 milyon adetli üretim adedine kavuştuklarında 360 derecelik tam ekosistemini de gerçekleştirmiş olacak!.. Şimdilik “180” bizler için fazlasıyla yeterli!..

Bu arada internete sürekli bağlı olacak 5G’li Togg’ların her birinin yakında kendi sosyal medya hesaplarıyla günlük hadiselerini de paylaşmalarını bekliyoruz!..

Şimdi; Euro-NCAP’e girip gerçek yıldızlarını, EcoBestChallenge’ta gerçek yaşam menzilini ve tüm yüksek niteliklerini tüm dünyaya kanıtlama zamanı!.. Batarya başlığında ise; yeni Bursalı Siro’nun yeni Li-metal teknolojisine başlayacakları açıklamalarını da merakla bekliyoruz…

Fabrikanın startında gözüme başka takılanlar da oldu ve aklıma başka sorular da geldi… Fakat, şu an için bunların hiç biri önemli değil!..

Söz verdikleri tarihte başardılar!..

Togg’da büyük nitelikli emek var!..

Hayırlı olsun!..

Artık, Türkiye’nin yani bizim kendimize ait bir markamız söz konusu!..

Gerisi teferruat!..