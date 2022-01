Togg’un Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de gösterilen FastBack formundaki ultra lüks ve geleceğin teknolojilerini taşıyan elektrikli sedan “showcar”ına Transition Concept Smart Device, yani Geçiş Konsepti Akıllı Cihaz adı verilmiş. Dünyanın en büyük elektronik fuarında markamızın, elbette sıradan bir prototip, ya da iki yıldır her yerde ayrıntıları gösterilmiş ve çok konuşulmuş SUV modeliyle değil, yepyeni ilerici fikirlere sahip çok havalı bir çalışma ile gösterilmesi gerekiyordu.

Normalde sakin ve bilinçli adımlarla merdivenleri çıkan Hyundai bile, CES buluşmasına “MetaMobility” başlığı altında robotların fiziksel avatar olarak kullanılacağı 2050 sonrası ve mikromobilite pod’ları gibi çok gösterişli düşünceleriyle gelmişti.

Ford, Stellantis, Mercedes gibi devler ise 4-5 yıl sonrasına ait tümüyle elektrikli ve otonom araç planlarını açıklayıp, kavramlarını gösterirken, BMW ve GM ise, hem bugüne hem yarına nasıl baktıklarını örneklendirdiler… Ki, “iX Flow E ink” renk değiştirme tekniği ve Cadillac’ın “InnerSpace” tasarımı, herkesin başını döndürdü…

Fakat, sanıyorum, CES 2022’ye damga vuran asıl üç marka vardı… 10 yıl garanti ve blockchain e-kupon sistemiyle satışa başlayacağı tam 5 yepyeni elektrikli modelle Las Vegas’a gelen VinFast’ın 2022 sonunda tümüyle elektrikli araç üreteceğini, ABD’de bir batarya GigaFactory ve Almanya’da bir elektrikli otomobil fabrikası kuracağını duyurması, bir anda CES’in yıldızı olmasını sağladı.

Sony ise, iki yıl önce “teknolojilerimizi sergiliyoruz” diyerek tanıttığı Vision S01 elektrikli sedan’ının ardından şimdi Sony Mobility isimli şirketinin kuruluşunu duyurarak Vision S02 SUV konseptinin lansmanını yaptı ve artık resmen otomobil işine girdiğini açıkladı.

Tüm bu dev markaların arasında bizim taze Togg’un de en az bu dev isimler kadar konuşulmuş olması, Togg’un kendini yine yeni bir “otomobilci” olarak değil, kullanıcı deneyimini ön plana çıkaran modern mobilite ekosistemi konseptleri geliştiren bir teknoloji grubu olarak göstermesiyle başarıldı, diye düşünüyorum. Gelecekte 360 derece kapsamı olan deneyim odaklı bir elektro-mobilite markası olarak anacağımız Togg’un ilk akıllı cihazlarını “otomobil” şeklinde, üstelik dünyanın en iyi otomobil markalarıyla aynı seviyede göstermesi, gururumuzu okşadı.

Elektrikli SUV şekli ile aynı alt yapının üzerinde B sütunu olmadan zıt yönlerde açılan kapıları, kabin içinde öndekiler açık arkadakiler koyu renkli ultra lüks 4 bireysel koltuk düzeni, koltuklara entegre mavi renkli emniyet kemerleri, merkezi bir döner basma düğmeli sürüş kumandası, önde araç işletim fonksiyonlarını bir araya getiren dokunmatik ekrandan başka arka koltuklar arasında da ayrı bir dokunmatik ekranın olması, düzleştirilmiş tabanlı direksiyon simidi, boydan boya konsol ekranı, geleneksel dış aynalar yerine kameraları, önde hareketli ışıklı panjuru, vs, Togg’un yüksek vizyon kapasitesini ve tüm kabiliyetini tüm dünyaya kabul ettirdi. Üstelik kabin içi desenlerinin tavana da taşınmış olması, sektördeki tasarım ilklerden biri sayılabilir… Arkadan itişlisinde 147 kW veya dört çekerlisinde 297 kW gücünde olacağını tahmin ettiğimiz bu FastBack’in menzillerinin 300 ila 500 kilometre arasında olacağını SUV şekliyle paralel hesaplayabilirken, elektrikli otomobil endüstrisinin ortalamalarının tutturulduğunu da söyleyebiliyoruz. SUV ve sadanın ardından her yıl yeni bir modelle bir C-segmenti HatchBack, sonrasında B-segmenti SUV ve bir C segmenti MPV ile Togg portföyünün 2025’e kadar tamamlanacak olması da, Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş’ın bu beş Togg “otomobil”inin yanına başka “akıllı cihaz”ları ekleyeceklerini de artık gizlenmiyor olması da, atılan adımların basit bir Start-Up’ın çok ötesinde olduğunu kabul ettiriyor. Üstelik, yanında batarya da olan 10 ay sonra çalışmaya başlayacak bir fabrikamız da artık var.