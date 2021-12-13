TOGG’a İnegöl’den minik kardeş, ‘Amperino’…

İnegöllü iş insanları Haluk Özbek ve Yakup Cansever bugünlerde bir hayali gerçekleştirmenin peşindeler. Mobilya sektöründe Saloni ve Erhun markaları ile başarılı işlere imza atan ikili şimdi de elektrikli mini araç üretmek için kolları sıvadı. Bu işe inanmış idealist 18 kişilik mühendis grubu Erhun Metal fabrikası bünyesinde oluşturulan alanda çalışmalarını sürdürüyor. Ekipte Kıbrıs merkezli Günsel elektrikli araç projesinde çalışmış 4 de mühendis bulunuyor. Ayrıca Bilişim Vadisi’nde bir ofis açılmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde Haluk Özbek’in daveti ile projeyi yerinde inceleme fırsatı bulduk. Tamamı genç mühendislerden oluşan ekipten çalışmalara ilişkin yerinde bilgiler aldık. Yaklaşık 2 yıl önce çalışmalarına başlanan mini elektrikli araç projesinde yüzlerce model arasından üretilecek ilk modelin prototipi de ortaya çıkmış. Bir start up projesi olan ve ‘Amperino’ markası ile 2023’de yola çıkmaya hazırlanan tamamen elektrikli mini araç gerek dizaynı gerekse üretiminde kullanılacak malzemeleri bakımından dikkat çekiyor.

Mini diyoruz ama araç 3 metre uzunluğunda 1.5 metre genişliğinde tasarlanıyor. Direksiyon tam ortada. Bu alışık olmadığımız bir durum. Sürücünün görüş alanı ve konforunu üst seviyeye çıkarılmasının amaçlandığını öğreniyoruz. Arkada ise 2 kişilik yolcu koltuğu ve bagajı bulunuyor. Bir başka detay; aracın üretiminde sac parça kullanılmayacak. Tamamen keten fiber ve karbon fiber karışımlı kompozit malzemeden üretilmesi planlanan mini elektrikli otomobil bu sayede hem hafif hem de dayanıklı olacak.

Elektrikli araçlarda en önemli konu batarya ve menzildir. Bu araçta kullanılacak batarya ile maksimum 90 km hız ve 150 km menzile ulaşılacak. Ekibin hedefi 2022 Haziran ayına kadar aracı kaporta hariç yürür hale getirmek. Sonrasında dış kabuğu oluşturulacak ve ilk modelden 500 adet üretilerek piyasaya sürülecek. 2 yıl içinde 1 model ve 3 renkle Avrupa’da bir fuara katılmak da hedefler arasında. Marka tescili ve patentleri alınan araç Avrupa’da da satılabilecek. A2 ehliyeti olan herkesin kullanabileceği aracın önümüzdeki yıllarda farklı modelleri piyasaya sürülecek. İlk etapta arkadan itişli ve tekerlek içine yerleştirilecek motorlarla hareketi sağlanacak olan aracın 4 çekerleri de üretilecek.

Ekonomide yaşanan dalgalanmalar nedeniyle morallerin düştüğü böyle bir dönemde ülkenin geleceği adına güzel projelerin üretildiğine şahit olmak son derece sevindirici. Başarılı olurlar ya da olmazlar, bu başka bir şey ama cesaretlerinden ötürü Haluk Özbek ve Yakup Cansever takdiri fazlasıyla hak ediyorlar. Yolları açık olsun inşallah…