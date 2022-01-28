TOGG’un fikir babası MÜSİAD mıydı?

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından hayata geçirilen (fabrikası tamamlanmak üzere) yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG’un, ‘Kimin eseri olduğunu ve mutlu sona giden yolu kimlerin açtığını’ 21 Ocak tarihli yazımızda sormuştuk. Cevabı basitti ama tekrarlayalım; bu dev sanayi projesinin hayata geçmesini sağlayan siyasi iradenin sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onun çabasına kulak verip iş insanlarını ‘babayiğitliğe’ ikna eden ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’dur. O yazı üzerine Pazartesi günü Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) eski başkanlarından Ömer Cihad Vardan aradı. TOGG’da mutlu sona çok yaklaşılmış olmasında dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, Erdoğan ve Hisarcıklıoğlu’nun siyasi ve girişimci liderliklerinin ülkeye çok büyük bir değer kazandırdığını vurguladı.

Ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bir babayiğit arayıp bulamadığı günleri hatırlattı ve özetle şunları anlattı: “Aslında bu projenin fikir babası MÜSİAD. 2010 yılında Bursa’da ‘MÜSİAD otomotiv sektör kurulu genişletilmiş istişare toplantısı’ düzenlemiştik ve ilk kez orada ‘yerli ve milli elektrikli otomobil üretmemiz’ gerektiğini açıkladık. O toplantıdaki bu kararı duyan arkadaşım Önder Yol ertesi gün aradı. Elektrikli araçlar için gerekli yazılım ve teknolojiyi yerli ve milli olarak ürettiğini, teknolojiyi mevcut bir otomobile (Toyota) uyguladığını söyledi.

Görüştük, o zaman Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan Nihat Ergün ile bir araya geldik. Önder Yol, ilk sunumu Erdoğan ve Ergün’e yaptı. Böylece siyasi irade projenin hayata geçmesi için tüm gücüyle harekete geçti, süreç başladı. 2012’de de MÜSİAD Genel Kurulu’nda (Haliç Kongre Merkezi) Önder Yol’un hazırladığı otomobili Başbakanımız olarak Sayın Erdoğan test etti ve çok beğendi. Sonra da inandığı ve tam destek verdiği projeye ‘babayiğit ya da babayiğitler’ aramaya devam etti. Ancak, uzun süre otomotivin devlerinden bir babayiğit çıkmadı.

Sonra TOBB projeyi sahiplendi ve Rifat Bey’in gayretleriyle proje yürüdü ve artık tamamlanmaya çok yakın. Önemli olan hayata geçmiş olması ki bu hepimizi sevindiriyor. Türkiye, çok iddialı olduğu otomotivde büyük bir devrime imza atmış oluyor.” Ömer Cihad Vardan’ın, MÜSİAD’ın fikir babası olduğu ‘yerli ve milli elektrikli otomobil’ projesinin sonradan TOGG’a evrilmesini anlatırken, ortaya koyduğu pozitif yaklaşım takdiri hak ediyor. MÜSİAD da bu projede ‘başlama vuruşunu’ yaptığı için kuruluş misyonuna çok uygun bir projenin fikir babası oldu.

Erdoğan ve Aliyev, elektrikli traktöre binebilecekler mi?

MÜSİAD ekseninde tohumları atılan ‘yerli ve milli elektrikli otomobil projesinin’ ‘test edilebilir’ ilk örneğini daha 2012’de Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlayan Önder Yol ile projenin devamında yollar neden ayrıldı? Bu sorunun cevabını da biliyoruz ama şimdi anlatmanın sırası değil. Bizce de önemli olan projenin hayata geçmiş olması.

Peki, Önder Yol şimdi ne yapıyor? O da bir başka ‘yerli ve milli sanayi projesi’ olan ‘elektrikli traktör projesini’ Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin desteği ile Ziraat Girişim ortaklığında hayata geçirdi, Gebze’de kurulan tesiste üretilen traktörlerin yurt dışından ‘uluslararası tip onay belgesi’ de alındı. Ancak, yaklaşık 8 aydır fabrikanın açılışı ve traktörlerin ulusal ve küresel medyaya tanıtımı için ‘yerli ve millibürokratik oligarşinin’ geçit vermesi bekleniyor.

Bu arada, Azerbaycan’da mart ayındaki nevruz bayramında (20 ya da 21 Mart) Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev’in kullanacağı Gebze’de üretilmiş 2 adet yerli ve milli elektrikli traktörün Bakü’ye gönderilmesi istenmiş. Eğer traktörlerin elektriklenmiş beygir gücü, bürokrasiyi aşabilirse Erdoğan ve Aliyev, ZY Elektrikli Traktörleri kullanacak ve dosta düşmana karşı Türk dünyasının bir sanayi başarısını daha ilan edecekler. Ziraat Yatırım ile ortaklıkta bazı sorunların baş gösterdiği ve Bakan Bekir Pakdemirli ile Önder Yol’un, başka bir fonun ortaklığı için arayışta olduğu bize ulaşan bilgiler arasında. Elektrikli traktör bu ülke için çok ama çok önemli. Tarımsal üretimde maliyetleri çok düşüreceği için yüksek enflasyon ile mücadeleye bile büyük katkı sağlayabilir. O yüzden ‘aman nazar değmesin’ diyelim.