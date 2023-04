Tohum desteği arttı

Tarımda hareketli günler. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yeni bir dönem başla­dığını açıkladı. "Bugün yürürlüğe giren ka­nunlarımızla, bitkisel ve hayvansal üretimde etkin bir planlama yapacağız. Gıda arz güvenliğiyle ilgili olası riskleri minimize edeceğiz. Üretimde sürek­liliği sağlayacak ve verimliliği artıracağız.

Kanun, ormancılıkta önemli düzenlemeleri de içeriyor. Orman köylüsü ormandan sağlanan gelire ortak olacak. Orman yangınlarında hayatını kaybeden­ler şehit statüsünde olacak. Dijital uygulamaları güçlendirerek ormanlarımızı daha etkin koruya­cağız" dedi. Yürürlüğe giren kanunla, Türkiye'de lif ve tohum amaçlı üretilen kenevirde de yeni bir dö­nemin başladığını söyledi bakan. Artık TMO kont­rol ve denetiminde tıbbi amaçlı kenevir üretimi ya­pılabilecek.

Bir diğer gelişme deprem bölgesindeki illerde ser­tifikalı tohum desteğinin yüzde 100 artırılması. Hu­bubatta dekar başına 50 lira olan destek 100 liraya çıktı. Ayrıca su kısıtı olduğu Bakanlıkça tespit edi­len 11 il ve 52 ilçede, yağlık ayçiçeği ekiminde serti­fikalı tohumu kullanan üretici dekar başına 135 lira desteklenecek. Biz de hayırlı olsun diyelim bu yeni dönemin açılışına. Umarım artık üretici ve tüketi­cinin halinden memnun olmasının sağlanacağı bir döneme gireriz.

Aile işletmeciliğine dönüş

Kiminle konuşsam aile tarımını anlatıyor. Bir ne­vi eski günleri yad ediyoruz. Aile işletmeleri gide­rek azalıyor. Bir zamanlar, çoğunluk onlardı. Ken­di tarlasıyla uğraşan, evinin yanında 5-6 hayvanı olan, kendine yeten fazlasını da civardaki alıcılara satan üreticiler vardı. Artan maliyetler köydeki ai­leleri parçaladı. Gençler çalışmak için şehirlere gel­di. Köyde kaldıysa birkaç yaşlı aile üyesi oyalanıyor.

Oysa tarımın yapı taşı aileler. Kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar öncelikle. Yakın çevresinin de. Bir şe­kilde piyasa dengede tutuluyor. Büyüklerin ani fiyat hareketlerinden koruyor kendisini de etrafını da. Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tev­fik Keskin ile sohbet ettik. Aile işletmeciliğini an­lattı Keskin.

Bu sistemin desteklenmesi gerektiğini Avrupa'da böyle yapıldığını söyledi. Giderek büyü­yen bünyesinde 30-40 bin baş hayvan olan işletme­lerin yönlendirici etkisinden bahsetti. Bu saatten sonra köye dönüş ancak büyük bir destekle sağlana­bilir. Tabii ekonomik koşullar nedeniyle şehirde ya­şayamayanların tersine göçü ayrı bir konu.

"Kadınlar pes etmemeli"

Depremin merkezindeki ilde Kahramanmaraş'ta bir kadın girişimciyle konuştum; Cennet Polat'la. Mantar üretimiyle başlamış işe. Herkes bu işi ya­pamazsın derken o kolları sıvamış. İlk yıl sadece 3 mantar çıkmış toprağın üstüne. Ve o üç mantar ona güç vermiş. "Kadınlarımız tarım dahil her sektörde hiçbir zaman pes etmemeliler. Tıpkı o 3 mantarın vazgeçmeme sebebim olduğu gibi.

Ayrıca üretimi yaparken gelenekten vazgeçilmemeli evet ama her yapılan ürüne yenilikçi bir ruh katılmalı. Çünkü biz kadınız, biz farklıyız ve biz dokunduğumuz her şeyi güzelleştiririz" diyor. Depremde herkes gibi onun da "dünü" gitmiş. Ama "6 Şubat felaketini değiştirme gibi bir şansımız yok. Şu an yapmamız gereken, anda kalıp geleceği planlamak ve tekrar daha da güçlene­rek ayağa kalkmak" diyor üstüne basarak.