Tohum’dan ekonomiye 50 milyonluk takviye yatırımı

Yelkenlerini pandemi rüzgarında en çok şişiren sektörlerden biri gıda takviyeleri oldu. Dünyada takviye kullanımı yüzde 90’ların üzerinde artarken, pazarın büyüklüğü de 120 milyar doları aştı. Türkiye’de ise bazı kategorilerde yüzde 400’lere varan büyüme görüldü. Pazarın büyüklüğü 180 milyon dolar seviyelerine yükseldi ve potansiyel hala çok yüksek görülüyor. İşte bu potansiyel, yeni yatırımlar için takviye oluyor.

Tekstil, inşaat, gayrimenkul sektörlerinde faaliyet göstermek üzere “çok ortaklı” sermaye yapısıyla kurulan Tohum Holding de gıda takviyeleri pazarında pupa yelken yol alan gruplardan biri. 2018’de iki genç girişimcinin getirdiği fikri desteklemek üzere gıda takviyeleri alanını keşfeden, sonra da potansiyeli görüp tesis kurma kararı alan Tohum Holding, pandemiye kadar Ümraniye’deki fabrikadan fason üretim yaparak faaliyet göstermiş.

Grubun gıda takviyeleri alanında kurduğu şirket olan Triawell, iki yıl boyunca dünya markaları için üretim yaptıktan sonra pandemiyle birlikte artan talebi karşılayabilmek için yeni üretim hattı yatırımı yapmak zorunda kalmış. Tohum Holding Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Triawell İcra Kurulu Başkanı olan Dr. Yılmaz Yaman, pazardaki ivmeyi görünce fasondan markalaşmaya geçme kararı aldıklarını belirtiyor.

“Vitago adında kendi markamızı kurduk. Bu aşamada şirket GMP, HACCP gibi sertifikaların yanı sıra helal sertifikası gibi özellikle ihracata yönelik belgelendirme süreçlerini de başarıyla geçtik” diyen Yaman, sektörde niş üretimle farklılaşma hedefinde olduklarının altını çiziyor.

‘Organik ve vegan gıda takviyelerine girdik’

Dr. Yılmaz Yaman’ın bahsettiği farklılaşma vizyonunun ilk adımlarından biri organik gıda takviyelerinde atılmış. Bugüne kadar gıda takviyeleri alanına 25 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını belirten Yaman, şu anda Ar- Ge laboratuvarlarında organik Vitamin D3 çıkarmak üzere hazırlık yaptıklarını söylüyor. Organik üretim için gerekli tüm sertifikaları aldıklarının altını çizen Yaman’ın dikkat çektiği bir başka konu da üniversite işbirlikleri. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Ar-Ge ortaklığı yaptıklarını belirtiyor Yaman. İşbirliğinin detaylarını ise şöyle anlatıyor: “Üniversiteye bağlı Teknopol İstanbul’da bir laboratuvar açıyoruz. Özellikle çocuk grubu gıda takviyeleri üzerine çalışıyoruz. Üniversitenin öğrencilerine de staj imkanı sunuyoruz.”

Triawell’in odaklandığı alanlardan biri de vegan pazarı. Veganlar için bitkisel ürün lisansı da aldıklarını söyleyen Dr. Yılmaz Yaman, yaptıkları çalışmalar sonucunda tamamen bitkisel B12 takviyeleri ürettiklerini ifade ediyor.

Güzellik işine de el attık

Gıda takviyeleri pazarındaki büyüme ivmesinin yanında güzellik ve kişisel bakım ürünlerinin de ivme kazandığına dikkat çekiyor Yaman. Triawell de bu rüzgarı, Twellness markasıyla yakalamayı hedefliyor. Şu anda kendi markalarıyla 22 kalem ürün üretip pazarladıklarına dikkat çeken İcra Kurulu Başkanı, yıl sonuna kadar dermokozmetik alanında yeni bir markanın daha lansmanını yapacaklarını söylüyor. Yaman, “Böylece çocuktan kadına, yaşlılara kadar tüm seriyi tamamlamış olacağız. Güzellik ürünlerinde kolajenler de var” diyor.

3 yıl içinde yeni fabrika planlanıyor

Gıda takviyeleri sektörünün eczanelerin dışına çıkmasıyla yeni bir büyüme ivmesi yakalandığını belirten Dr. Yılmaz Yaman, “Pazarın yüzde 70’i halen eczanelerde dönüyor. Müthiş bir potansiyel var Türkiye’de. Biz de önümüzdeki 5 yılda Pazar payımızı yüzde 5’e çıkarmak istiyoruz” diyor. Bu hedef için her yıl çift haneli büyüme planladıklarını ifade eden Yaman, üç yıl sonra hali hazırda bulunan iki fabrikaya bir yenisini ekleyeceklerini vurguluyor. Yaman, “İhracatta büyüme hedefimiz var. Tuzla ya da Gebze’de yeni fabrika kurabiliriz. 25 milyon TL’lik yeni yatırım planlıyoruz. Böylece toplamda 50 milyon TL’lik yatırımı tamamlamış olacağız” diye konuşuyor.

Vitamin portalı kuruyorlar

Triawell, vitamin ve gıda takviyelerinde e-ticaret yatırımı da yapıyor. hepiyihisset.com adında şekillenen portalda rakiplerinin ürünlerine de yer vereceklerini belirten Yılmaz Yaman, şu anda 25 markanın siteyle anlaşma yaptığını söylüyor. Yaman, “Şu anda vitamin ve takviyeler, kişisel bakım ve kolajen kategorileri var. Yakında diyabetik ürünler, probiyotikler ve özel beslenme ürünleri de eklenecek. Türkiye’nin iyi hissettiren portalı olmayı hedefledik” diye anlatıyor yeni yatırımı.