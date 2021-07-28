Tokyo Olimpiyatlarını izlerken…

Tokyo Olimpiyatları’nda 36 branşta 205 ülkeden 11 bin sporcu yarışıyor. Türkiye’yi 108 sporcu 18 branşta temsil ediyor. Olimpiyat sporcularımızın 22’s FB, 21’ Enka’nın sporcusu. Dileğimiz Türkiye’nin, Londra Olimpiyatları’ndaki madalya sayısına erişmesi…

Dünyanın en elit sporcularının branşlarındaki barajları aşarak katılma hakkı elde ettikleri Tokyo Olimpiyatları’na 205 ülkeden 36 branşta yarışan 11 bin sporcu katılıyor. Bu sporcular Tokyo’da 339’u altın 1000‘e yakın madalyanın sahibi olma çabasındalar.

Türkiye’yi Tokyo’da 50’si kadın 58’i erkek olmak üzere 108 sporcu 18 branşta temsil ediyor. Amaçları, katılım sağlamanın yanında madalya kazanmak olacak. Yıllardır bu yarışlara katılmak için hazırlıklarını sürdürüyorlar.

Olimpiyat sporcularımızın 22’si Fenerbahçe Kulübü, 21’i Enka’nın sporcusu. Bu iki kulübün 43 sporcusu olimpiyata katılan sporcularımızın % 40’ını oluşturuyor.

Olimpiyatlara 22 sporcusuyla katılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, “Bizim işimiz Türkiye Cumhuriyeti’ne sporcu kazandırmak. Olimpiyat kafilesindeki sporcularımızın Tokyo Olimpiyatları’nda önemli başarılar elde etmesini diliyorum‘’ derken, ENKA açıklamasında benzer şekilde “Olimpiyata katılan 108 sporcudan 21’inin Enka Spor Kulübü’nden olmasının haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sporcularımız gece gündüz demeden ter dökerek olimpiyat hazırlığı yaptılar. Kendilerine Tokyo’da da başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanılıyor. Türkiye son yıllarda ülke coğrafyasında önemli spor tesisleri kurup yatırımlar yaparak atılımda bulundu.

Beklentim, 2024 Paris Olimpiyatları öncesi Tokyo Olimpiyatları’na destek veren bu iki kuruluşumuzun yanına yenilerinin katılmasıyla, sporcuya destek veren kuruluş sayısının artması. Bunun spor ve olimpiyat başarılarımızı artıracağa kesin. 8 Ağustos’ta olimpiyatların son gününde 1948 Londra Olimpiyatları’ndaki 12 madalya sayısının üstünde madalya kazanacağımıza inanmak istiyorum.

Olimpiyatlar sporun en yüksek düzeyidir. Burada madalya almak ise pastanın üstüne çilek konması gibidir. Bunun için büyük eğitimci Hasan Ali Yücel‘in ‘’Unutulmayacak adam yetiştirmek isteyen toplumlar, yetişmiş adamlarını unutmazlar!‘’ sözlerini bir pusula olarak kabul etmeliyiz, öyle değil mi?

GÜNÜN NOTU:

Olimpiyatlar süper devletlerin yarışına sahne oluyor. ABD ve Çin‘in yanında ‘’beyaz‘’ bayraklı Rusya, klasman sıralamasının favorileri arasında anılıyor.