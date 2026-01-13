Tommiks - Teksas
Gençler bilmez, Boston yöresinde kolonilerin İngiltere’ye karşı bağımsızlık savaşı ile ABD’yi kurmasını konu eden Çelik Blek (Black) ile “Altına Hücum – Batı’ya Göç” döneminde Nevada’da Coulver Kalesinde görev yapan kolluk kuvveti Captain Miki (Tommiks) çizgi romanları vardı.
Monroe doktrini
1800 başlarında geçen hikâyelerinden 60 yıl sonra ABD İç Savaşı başlar. NBA’de Kuzey-Güney karması olmaması, Fed’in güç tek merkezde toplanmasın diye 12 bölgede kurulması bu yüzdendir. 1875’de ırk ayrımcılığı yasaklanmasına rağmen, Martin Luther King önderliğinde 1964 “Medeni Haklar Yasası” ile ancak toplumdaki kesimler eşit haklara kavuşabilmiştir.
1821’de İspanya’dan bağımsızlığını alan Meksika’dan Teksas 1936’da bağımsızlığını almış, 1845’de ABD Teksas’ı ilhak etmiş ve Meksika ile savaşmıştır. Kanada ise Fransa ve İngiltere’den bağımsızlığını 1867’de almıştır. ABD aynı yıl Alaska’yı Ruslardan satın almıştır.
Alaska, Kanada, Grönland gibi Arktik Bölgesinde yaşayan yerli halka Inuit denir, Eskimo değillerdir. Grönland Inuk halkının sistematik Danimarka baskısına uzun zaman maruz kaldığı bilinmektedir. Alaska, Kanada ve Grönland halklarının dil, simge, dövme gibi birçok konuda Türkler ile çok benzediği bilinmektedir. Alaska’da konuşulan İnupiaq dili ile Türkçe benzemektedir (Mehmet Kara, 2004).
Pax Americana
Panama Kanalı’nı Fransızlar bitirememiş, 1904’de devir alan ABD 1914’de kanalı açmıştır. Venezuela ise Kolombiya, Panama ile Ekvador’la oluşturduğu Büyük Kolombiya’dan 1830’da ayrılmıştır. Büyük Kolombiya Christopher Columbus isminden gelir. Piri Reis’in Latin Amerika dâhil tüm Amerika’yı içeren haritası Macellan’dan önce Kolomb’la aynı yıllardadır. Pax Mongolica (Pax Tatarica) 1453 İstanbul Fethi ile sona ermiş, İpek Yolu Avrupa’lı tüccarlara kapanınca yeni ticaret yolları aranmıştır.
Kolomb 2. Bayezid’den gemileri için para alabilse İspanya Kraliçesi adına Hindistan’a gitmeyecek, Süveyş Kanalı’na konmak için 1884’de tamamlanan Özgürlük Heykeli Osmanlı’da kalsa, Fransa tarafından ABD’ye bağımsızlığının 100. Yıl hediyesi olarak gitmeyecekti. Özgürlük Heykeli’nin armatürünü tasarlayan Eiffel’in 1967’de İzmir’de Konak Pier’i (İskele) inşa ettiği iddia edilir. Osmanlı - İsveç, Rusya, İngiltere ve Fransa çekişmeleri arasında - Kuzey Denizinde Baltıklardan Akdeniz’e inerek Cebelitarık ve Süveyş’i kontrol etmiştir.
Bu bilgiler Minneapolis’te ICE göçmen avını, Grönland, Venezuela, Kolombiya, Panama, Meksika, Kanada, Ukrayna, İran, Nahcivan, Yemen, Somali konularının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 1823’de Avrupa’nın Amerika’da sömürgeciliğine karşı oluşan Monroe Doktrini sonra Rusya’ya karşı dönmüştür.
PetroDollar
1971’de altın dolar arasındaki bağı altın rezervi nedeni ile koparan Nixon döneminde, 1973’de Blair House’da Kissinger ve Prens Fand Ibn Abdel Aziz ile imzalanan 6 sayfalık anlaşma bugünkü (finansal) süreci başlattı. Bretton Woods bitişi 1974 serbest dalgalı kur rejimini, 2023 LIBOR sonrası serbest dalgalı faiz rejimini başlattı.
Grönland işgaline karşı Pax Americana bitti diyen AB’nin, ABD bankalarına Rusya gibi yaptırım hazırlığı haberi çıktı. Fed’i SWIFT sisteminden atarlarsa (?) NY Fed ile swaplar ödenemeyeceğinden Fed default eder mi? Bugün ABD yıllık faiz ödemesi 1,5 trilyon dolar. Fed zararı Eylül’de 855 milyardı. Yabancıların 333 milyar ters repo ve 9,5 milyar mevduat alacağına karşılık 19 milyar dolar muadili döviz rezervi var. Fed’in swap hariç net rezervi (?!) Grönland havasından çok daha eksilerde!
Washington konsensüs
66 uluslararası organizasyondan çekilen ABD’de fahiş kredi kartı faizine dur dedi Trump. Neoliberalizm ve kapitalizm diktesi gelişmekte olan, serbest piyasa, bağımsız merkez bankası gibi tanımlar bizzat konsensüsü kuran tarafından çöpe atıldı. Nasıldı sahi o cümle? “Başarılı, bağımsız bir merkez bankası daraltıcı genişleme ile faiz indirirken uzun vadeli piyasa faizi artar” mı?
Beyaz Saray toplantısında “Venezuela’da yatırım için yapısal reformlar ve hukukun üstünlüğü şart” demiş Exxon CEO’su. Rus gemisine, Çin şirketine Batı’da el konulurken hala uluslararası tahkim geçerli mi? Ya portföydeki tahviller, rezerv paralar için şu ülkelerdeki geçersizdir denirse bir gün? Pekin Konsensüs boşuna satmıyor.
