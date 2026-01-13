Tommiks - Teksas

Gençler bilmez, Boston yöresinde koloni­lerin İngiltere’ye karşı bağımsızlık sava­şı ile ABD’yi kurmasını konu eden Çelik Blek (Black) ile “Altına Hücum – Batı’ya Göç” dö­neminde Nevada’da Coulver Kalesinde gö­rev yapan kolluk kuvveti Captain Miki (Tom­miks) çizgi romanları vardı.

Monroe doktrini

1800 başlarında geçen hikâyelerinden 60 yıl sonra ABD İç Savaşı başlar. NBA’de Kuzey-Gü­ney karması olmaması, Fed’in güç tek merkez­de toplanmasın diye 12 bölgede kurulması bu yüzdendir. 1875’de ırk ayrımcılığı yasaklanma­sına rağmen, Martin Luther King önderliğinde 1964 “Medeni Haklar Yasası” ile ancak toplum­daki kesimler eşit haklara kavuşabilmiştir.

1821’de İspanya’dan bağımsızlığını alan Meksika’dan Teksas 1936’da bağımsızlığını al­mış, 1845’de ABD Teksas’ı ilhak etmiş ve Mek­sika ile savaşmıştır. Kanada ise Fransa ve İngil­tere’den bağımsızlığını 1867’de almıştır. ABD aynı yıl Alaska’yı Ruslardan satın almıştır.

Alaska, Kanada, Grönland gibi Arktik Bölge­sinde yaşayan yerli halka Inuit denir, Eskimo değillerdir. Grönland Inuk halkının sistematik Danimarka baskısına uzun zaman maruz kal­dığı bilinmektedir. Alaska, Kanada ve Grön­land halklarının dil, simge, dövme gibi birçok konuda Türkler ile çok benzediği bilinmekte­dir. Alaska’da konuşulan İnupiaq dili ile Türkçe benzemektedir (Mehmet Kara, 2004).

Pax Americana

Panama Kanalı’nı Fransızlar bitirememiş, 1904’de devir alan ABD 1914’de kanalı açmış­tır. Venezuela ise Kolombiya, Panama ile Ek­vador’la oluşturduğu Büyük Kolombiya’dan 1830’da ayrılmıştır. Büyük Kolombiya Ch­ristopher Columbus isminden gelir. Piri Re­is’in Latin Amerika dâhil tüm Amerika’yı içe­ren haritası Macellan’dan önce Kolomb’la ay­nı yıllardadır. Pax Mongolica (Pax Tatarica) 1453 İstanbul Fethi ile sona ermiş, İpek Yo­lu Avrupa’lı tüccarlara kapanınca yeni ticaret yolları aranmıştır.

Kolomb 2. Bayezid’den gemileri için para alabilse İspanya Kraliçesi adına Hindistan’a gitmeyecek, Süveyş Kanalı’na konmak için 1884’de tamamlanan Özgürlük Heykeli Os­manlı’da kalsa, Fransa tarafından ABD’ye ba­ğımsızlığının 100. Yıl hediyesi olarak gitmeye­cekti. Özgürlük Heykeli’nin armatürünü tasar­layan Eiffel’in 1967’de İzmir’de Konak Pier’i (İskele) inşa ettiği iddia edilir. Osmanlı - İsveç, Rusya, İngiltere ve Fransa çekişmeleri arasın­da - Kuzey Denizinde Baltıklardan Akdeniz’e inerek Cebelitarık ve Süveyş’i kontrol etmiştir.

Bu bilgiler Minneapolis’te ICE göçmen avı­nı, Grönland, Venezuela, Kolombiya, Panama, Meksika, Kanada, Ukrayna, İran, Nahcivan, Ye­men, Somali konularının daha iyi anlaşılma­sına yardımcı olacaktır. 1823’de Avrupa’nın Amerika’da sömürgeciliğine karşı oluşan Mon­roe Doktrini sonra Rusya’ya karşı dönmüştür.

PetroDollar

1971’de altın dolar arasındaki bağı altın re­zervi nedeni ile koparan Nixon döneminde, 1973’de Blair House’da Kissinger ve Prens Fand Ibn Abdel Aziz ile imzalanan 6 sayfalık anlaşma bugünkü (finansal) süreci başlattı. Bretton Woods bitişi 1974 serbest dalgalı kur rejimini, 2023 LIBOR sonrası serbest dalgalı faiz rejimini başlattı.

Grönland işgaline karşı Pax Americana bitti diyen AB’nin, ABD bankalarına Rusya gibi yap­tırım hazırlığı haberi çıktı. Fed’i SWIFT siste­minden atarlarsa (?) NY Fed ile swaplar öde­nemeyeceğinden Fed default eder mi? Bugün ABD yıllık faiz ödemesi 1,5 trilyon dolar. Fed zararı Eylül’de 855 milyardı. Yabancıların 333 milyar ters repo ve 9,5 milyar mevduat alacağı­na karşılık 19 milyar dolar muadili döviz rezer­vi var. Fed’in swap hariç net rezervi (?!) Grön­land havasından çok daha eksilerde!

Washington konsensüs

66 uluslararası organizasyondan çeki­len ABD’de fahiş kredi kartı faizine dur dedi Trump. Neoliberalizm ve kapitalizm diktesi ge­lişmekte olan, serbest piyasa, bağımsız merkez bankası gibi tanımlar bizzat konsensüsü kuran tarafından çöpe atıldı. Nasıldı sahi o cümle? “Başarılı, bağımsız bir merkez bankası daraltı­cı genişleme ile faiz indirirken uzun vadeli pi­yasa faizi artar” mı?

Beyaz Saray toplantısında “Venezuela’da yatırım için yapısal reformlar ve hukukun üstünlüğü şart” demiş Exxon CEO’su. Rus gemisine, Çin şirketine Batı’da el konulur­ken hala uluslararası tahkim geçerli mi? Ya portföydeki tahviller, rezerv paralar için şu ülkelerdeki geçersizdir denirse bir gün? Pe­kin Konsensüs boşuna satmıyor.