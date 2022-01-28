Ton başına 7.3 dolara ‘konteyner elleçleme’ Antalya’ya ağır geliyor

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, 5 yıl kadar önce gazetelerdeki bir habere takıldı:

Adalya Mermer, Ege İhracatçı Birlikleri’nden ödül aldı.

Merakını gidermek için Adalya Mermer’in patronunu aradı:

- Sizin İzmir’de ne işiniz var? Oradaki hangi işlerinizden ötürü Ege İhracatçı Birlikleri’nden ödül aldınız?

Adalya Mermer’den şu yanıtı aldı:

- Antalya Limanı’nda konteyner elleçleme fiyatı çok yüksek. Biz de mermer ihracatı taşımamızı İzmir’deki limanlara kaydırdık.

O gün Port Akdeniz’in Antalya Limanı’ndaki konteyner elleçleme fiyatının yüksekliği Davut Çetin’in beynine kazındı:

- Antalya’daki iş insanlarımız ihraç edilecek mermeri 570 kilometre uzaklıktaki İzmir Bayraklı Limanı’na taşımak zorunda kalıyorlarsa bu işte önemli bir terslik var demektir.

Ferhat Yıldız’ın başkanlığını yürüttüğü Antalya İş İnsanları Derneği’nin (ANTİAD) davetiyle kente gittiğimizde Hakan Güldağ ve DÜNYA Gazetesi Antalya TemsilcisiDuygu Şahin’le birlikte ATSO Başkanı Davut Çetin’e de uğradık.

Çetin, sohbet sırasında Antalya Limanı’ndaki fiyat konusuna da değindi:

- Ton başına 7.35 dolar konteyner elleçleme fiyatı olur mu? Bu fiyat çok yüksek.

Antalya Limanı’ndaki fiyat yüksekliğinin daha iyi anlaşılması için diğer liman fiyatlarındaki elleçleme fiyatlarını örnek gösterdi:

İzmir Aliağa: 2.80 dolar

2.80 dolar İzmir Bayraklı: 3.10 dolar

3.10 dolar Mersin: 3 dolar

3 dolar İskenderun:2.6 dolar

Antalya Limanı’ndaki elleçleme fiyatının yüksekliğini ilgili bakanlara, bürokratlara sıklıkla anlattıklarını kaydetti:

- Genellikle, “Fiyatlar serbest belirleniyor” cevabı alıyoruz.

Kasım 2020’de Rekabet Kurumu’nun verdiği cezayı anımsattı:

- Antalya Limanı’ndaki konteyner elleçleme fiyatının yüksekliğini geçmişte Rekabet Kurumu’na taşımıştık. 12.1 milyon lira ceza kesilmişti.

Limanı Antalyalı iş insanları olarak devralma konusunu da gündeme getirdiklerini vurguladı:

- Ancak, Global Ports Holding, Katarlı QTerminals WLL’ye devretti. Limanı ister Katarlı, ister Türk şirket işletsin. İtirazımız yok. Bizim itirazımız elleçleme fiyatına.

QTerminals WLL, konteyner elleçleme fiyatı konusunda Antalyalı iş insanlarının çatı örgütü ATSO’ya kulak verir mi?

7.35 dolarlık fiyatı biraz aşağı çekmeyi düşünür mü?

TGA’dan size pay verirsek yanlış harcama olabilir

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) kurulmasından sonra şu önerisini sıklıkla kamuoyu ile paylaşır oldu:

- TGA, Antalya’dan topladığı fonun yüzde 25’ini tanıtım için Antalya’ya tahsis etsin. ATSO başta olmak üzere kentteki kuruluşlar olarak Antalya’nın tanıtımını daha etkin şekilde yapalım.

Başka illere haksızlık olmasın diye önerisine ekleme yaptı:

- TGA, her ile bu şekilde pay vermeli. Kentler kendi tanıtımları için o kaynağı kullanabilmeli.

TGA’dan pay verilmesi halinde Antalya’ya sağlanacak yıllık kaynağı da hesapladı:

- Antalya’daki tesislerden kesilen pay dikkate alındığında, TGA bize yüzde 25’ini verirse yılda 25-30 milyon dolarlık bir tanıtım kaynağı elde ederiz.

Konuyu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a aktardığında şu yanıtı aldı:

- TGA’dan size, yani illere pay verirsek yanlış harcamalar söz konusu olabilir.

Türkiye’nin turizm gelirinde öne çıkan kentler, bölgeler için “yüzde 25 pay formülü”nün üzerinde bir kez daha durulamaz mı?

Antalya, turizmde rekora hazırlanıyor

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır başta olmak üzere kentteki iş dünyası örgütlerinin, iş insanlarının, turizmcilerin beklentisi aynı:

- Rezervasyonlara bakılırsa Antalya bu yıl turizmde tarihi rekor kırabilir.

Ancak, hepsinde aynı endişe hakim:

- İnşallah Rusya-Ukrayna konusu daha büyük gerginliğe doğru tırmanmaz.

ATSO Başkanı Çetin, turizmi konuşurken bomboş duran Antalya Expo alanını anımsattı:

- Antalya Expo alanı “Turizm Serbest Bölgesi” ilan edilse, orada kumarhane açılmasına izin verilse, başta İsrail’den olmak üzere varlıklı turistleri yeniden kentimize çekeriz.

“Serbest Bölge” formülünün kontrol konusunu da kolaylaştıracağını belirtti:

- Kurulacak “Turizm Serbest Bölgesi”ne pasaportla, sadece yabancı turistler alınır. Harcamaların tamamen kredi kartıyla yapılması kuralı getirilir. Böylece çok daha sıkı denetim sağlanır.

AK Parti’nin kumarhaneleri yeniden açan iktidar olmak istemeyebileceğine işaret etti:

- Kısa süre önce Antalya’da hipodrom açıldı. At yarışı oynamanın kumardan bir farkı var mı? Ayrıca Milli Piyango’yu işleten şirketin başlattığı bir sürü yeni şans oyunları var. Onlar da kumar sayılmaz mı?

Ardından ekledi:

- Kumarhanelerin en son açık olduğu yıl Antalya’ya 680 bin kumar turisti gelmişti. Madem ülkemize ihracat ve turizmden daha fazla döviz gelsin istiyoruz, o halde “Turizm Serbest Bölgesi” formülünü gündeme getirmekte fayda var.

Antalya Tarım Expo’su alanının değerlendirilmesi konusundaki önerileri dikkate alan olur mu?

“Turizm Serbest Bölgesi”, “Tarım Teknokenti” kurulması gibi formüller Antalya Expo alanı için uygun olmaz mı?