Top, TSB ve ilgili kurumlarda

Geçen hafta bu sayfada yayınlanan “Kefalet senetleri elektronik ihalelerde güncellemeye takıldı” başlıklı haberimize Kamu İhale Kurumu’ndan (KİK) açıklama geldi.

Hatırlatmak gerekirse, bir okurumuz gönderdiği e-postada, sigorta şirketlerinin düzenlediği ve teminat mektubu olarak kullanılan kefalet senetlerinin fiziki ihalelerde kabul görürken, elektronik ihalelerde sisteme yüklenememesi nedeniyle sorun yaşadıklarını dile getirerek, bu sorun nedeniyle kendileri gibi birçok firmanın mağdur edildiğini belirtmişti. Ben de konunun detaylarını sigorta şirketleriyle görüştüm. Sektör temsilcilerinin söylediğine göre; Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) üzerinden Takasbank aracılığıyla Kamu İhale Kurumu’na elektronik ortamda kefalet senedi düzenleyip teslim etme altyapısını hazırladı ve Ocak 2021’de hazır hale getirdi. Fakat uygulama yürürlüğe alındığında elektronik ihalelerde iş insanlarının kefalet senetlerini sisteme tanıtabilecekleri bir alan olmadığı gibi hazır olan entegrasyon da devreye alınmadı. Bu konuda Elektronik İmza Kanunu’nun engel teşkil ettiği ve bir düzenleme gerektiği aktarıldı.

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Özet geçtiğim bu makalenin ardından Kamu İhale Kurumu üst düzey yetkililerinden biri aradı ve bilgi verdi. Kurumun cevabını aynen aktarıyorum:

“E-devlet stratejisinin önemli bir bileşeni olarak elektronik ihale uygulama çalışmaları, 2017 yılından bu yana kamu ihale sisteminin işleyişine etkinlik, hız ve verimlilik kazandırma açısından Kurum’un önem verdiği ve emek harcadığı çok önemli bir projedir. Bu sayede belgelerin basılı ortamda sunumunun kaldırılarak ihtilafl arın, sahtecilik, kayıp vb. risklerin önlenmesi, zaman ve işlem maliyetlerinin asgariye indirilmesi, takip ve denetiminin kolaylaştırılması, ihale sürecinin dijital ortamda güvenilir bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

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Bu çerçevede, ilgili kuruluşların da katılımıyla 2020 yılından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında KİK tarafından işletilen Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ile entegrasyonu bulunan kuruluşlarca, teklifin önemli bir bileşeni olan geçici teminat mektuplarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine ve bilgilerin EKAP’a aktarılabilmesine yönelik geliştirmeler yapılmıştır. Haziran 2021 itibariyle de e-ihalelerde geçici teminat mektuplarının elektronik ortamda sunumu konusunda zorunluluk getirilmiştir.

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Ancak, kurumumuz tarafından çok istenmesine karşılık, yasal düzenlemelerdeki engeller ve sigorta şirketleri tarafından EKAP ile veri paylaşımı imkanı sağlayacak bir entegrasyonun bugüne kadar kurulmaması nedeniyle, kefalet senetleri elektronik olarak EKAP’a aktarılamamakta ve ihale yapan idarelere elektronik ortamda sunulamamaktadır. Bu konuda gerek mevzuat gerekse teknik olarak yapılması gerekenler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve ilgili diğer kurumlara aylar önce başlayan muhtelif görüşmelerde iletilmiştir. Ancak ilgili kuruluşların sorumluluk alanında bulunan hususların kurumumuzun görev ve faaliyet alanı çerçevesinde tarafımızca çözülmesinin mümkün olmaması ve ilgili kuruluşların görev alanlarındaki işlemlerin sonuçlanmaması nedeniyle ilerleme sağlanamamıştır.

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Sonuç olarak, kefalet senetlerinin e-imza ile düzenlenebilmesine yönelik olarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda gerekli düzenlemenin yapılması veya sigorta şirketleri tarafından EKAP ile entegrasyon kurulmasına yönelik teknik altyapının geliştirilmesi halinde kefalet senetlerinin e-ihalelerde geçici teminat mektubu olarak sunulması mümkün olacaktır.”

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Kefalet senetleri, finansal sigortalar alanında önemli bir potansiyel taşıyor. Sektörün bu alanda önü açık. KİK’ten yapılan açıklamada TSB ve ilgili kurumlara atıfta bulunuluyor. İlgili kurumdan kasıt Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK). SEDDK ile TSB’nin bu konuya eğilerek hızla çözeceklerini düşünüyorum.