Toparlanma başladı derken neler oluyor ?

Fehmi Köfteoğlu

Günümüzde dünya seyahat endüstrisinin lokomotifi iki ülke Almanya ve İngiltere seyahat kısıtlamalarını kaldırdı.

Danimarka pandemi ile ilgili bütün önlemlere son verdi. Yunanistan Covid-19’a yönelik önlemler kapsamında getirilen kısıtlamaların çoğunu kaldırdı. Bunlar dünyanın değişik bölgelerinden birkaç örnek.

Bu haberlerden yola çıkılarak seyahat endüstrisinde toparlanmanın başladığına ilişkin yorum ve değerlendirmeler yapılıyor.

Toparlanmanın başlaması yalnız seyahat endüstrisi için değil; ekonominin geneli için olduğu gibi kapanan işyerleri, işini yitiren milyonlarca insan ve toplumsal alanda yaşanan moral bozukluğu gibi sosyal alandaki sonuçları açısından da önemlidir.

Pandemi dünya çapında beş milyonu aşkın can kaybına neden oldu. Alınan önlemlere ve geliştirilen yöntemlere rağmen işin nereye varacağı hâla kestirilemiyor.

Bunlar pandeminin bilinenleri.

Pandemi şimdi başka bir boyutuyla gündemde. Önümüzdeki günlerde daha çok gündemde olacağı anlaşılan konulardan birkaçı şöyle:

Pandemi öncesinde 50 dolar olan petrolün varili 80 doları aştı, 100 doları bulabileceği konuşuluyor. Mikro çip sıkıntısı otomotivden başlayarak birçok sektör için ciddi sorun haline geldi. Katlanan navlun fiyatları ve bu alanda yaşanan sorunlar büyüyor. Gıdada dünya genelinde fiyat artışına yansıyan sorunlar yaşanıyor.

Enflasyon yükseliyor.

Yalnız bu birkaç başlıkta sayılan sorunları bile analiz edip değerlendiren ekonomistler durumun yakın zamanda düzelmeyeceğini, hatta daha da kötüye gideceğini söylüyor. Bu durum her alana olduğu gibi doğal olarak seyahat endüstrisine de yansıyacak.

UNWTO dünya turizminde düzelme beklentisini 2023’ten 2024’e uzattı

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) pandemi nedeniyle dünya turizminin içine girdiği sıkıntıyı aşıp 2019 yılı düzeyine gelebileceği tarih ile ilgili öngörüsünü revize etti.

Daha önce 2019 düzeyine 2023 yılında ulaşılabileceği öngörülürken yapılan son değerlendirmede pandemi öncesi düzeye 2024 yılında ulaşılabileceği belirtiliyor. UNWTO Uzmanlar Paneli’ne göre, sektör uzmanlarının yüzde 45’i uluslararası turizmin 2024 veya sonrasında yüzde 43›ü 2023›te pandemi öncesi seviyelere geri dönülebileceğini söylüyor.

Dünya ekonomisinin durumu ve bunun seyahat endüstrisine olası yansımaları konusunda önümüzdeki dönem için olgulardan yola çıkarak kısa ve uzun vadeli bir değerlendirme yapmaya ihtiyaç var.