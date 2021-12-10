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  4. Topbaş Ailesi’nin yönettiği Ebebek, Tuna’yı satın alıyor

Topbaş Ailesi’nin yönettiği Ebebek, Tuna’yı satın alıyor

KERİM ÜLKER
KERİM ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Türkiye bebek pazarının en önemli oyuncularından Ebebek, önemli bir satın almaya hazırlanıyor. Ebebek, Türkiye’nin önemli bebek araç-gereç ve oyuncak üreticilerinden Tuna Çocuk’un çoğunluk hissesini satın alıyor. Anlaşma sağlanırsa, Bebesi markasıyla bilinen Tuna Çocuk’un ana ortağı, Ebebek Mağazacılık A.Ş olacak. Bankacılık kökenli Halil Erdoğmuş’un genel müdürlüğünü yürüttüğü Ebebek, Türkiye genelinde 185’ten fazla mağazaya sahip. 2001 yılında kurulan Ebebek, 2011 yılında önemli bir ortak aldı.

CİROSU 1.5 MİLYAR LİRA CİVARINDA

O dönem sadece 18 mağazası bulunan şirketin yüzde 51’i BİM marketlerinin ana hissedarı Mustafa Lütfi Topbaş tarafından satın alındı. 2011 yılında 10 milyon Euro zararda olan şirket şu anda yaklaşık 1,5 milyar lira ciro elde ediyor. Ebebek’in satın aldığı Tuna Çocuk’un geçmişi ise 1994 yılına uzanıyor. Burhan Kayım ve Yunus Can Kayım tarafından 1994 yılında Bebesi Konfeksiyon olarak bebek taşıma grubunu imal etmeye başlayan şirket, 1996 yılında ise İstanbul Pendik’te UBE Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. olarak Baby Home markasıyla bebek araç gereç ve taşıma alanında üretim yapmaya devam etti. 1998 yılından itibaren ise Bebesi Tekstil, Bebesi markasıyla demir ve plastik ana kucağı, anadizi, portbebe, kanguru, altaçma, çanta, beşik ve çeşitli setleri üretmeye başlayan firma, 2013’ten itibaren faaliyetlerini Tuna Çocuk Gereçleri Anonim Şirketi altında sürdürdü. Şirket, Pilsan, Kanz, Pierre Cardin gibi bazı markalarla tekstil grubunda çalışmalarını sürdürüyor.

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