Toplumsal Mutabakat Derneği, sivil ombudsman olacak

Diyarbakır'da ki 1400 sivil toplum kuruluşlarına bir yenisi daha eklendi. Genel merkezi Diyarbakır'da olan Toplumsal Mutabakat Derneği (TMD) Kurucular Kurulu, geçtiğimiz günlerde basın ile bir araya geldi. Dernek yapısı ve hedefleri hakkında bilgiler verildi. 31 kişiden oluşan kurucular kurulundaki birçok yüz tanıdıktı. Derneğin kurucu başkanlığını ise Mahmut Şimşek yapıyor.

Dernek Başkanı Mahmut Şimşek, dünyada insanların sağlık, ekonomik ve hak ihlallerinin kıskacında olduğunu dile getirerek, Türkiye’nin ve özellikle kadim şehir Diyarbakır’ın bu güncel durumdan nasibini aldığını vurguluyor. Şimşek, toplantıda, “Gerek iktidarın, gerekse muhalefetin siyaset ve siyasetçileri, bırakın kendi aralarında, yerelde ve genelde halkla olan ilişkilerinde bile barışık oldukları söylenemez. Tüm siyasetlerin halkı kendince yönlendirdiği karmaşık bir dönemden geçiyoruz. Demokratik birlik yerine, adeta bölünmeye çağrı yapan yapana. Bereket versin Türkiye halkları arasında tabanda çözümsüz görünen, umutsuzluk ihtiva eden bir durum yoktur" dedi. Yani yola çıkma nedenlerinin bir kısmını bu şekilde ifade etmiş oldu.

Şimşek, toplumsal mutabakatı savunanların, şu ya da bu siyasetin değil, sivil demokrasi ve eşitliği güçlendirmek için şehrin, bölgenin ve ülkenin istikrar ve huzuruna toplumsal mutabakatla katkı sağlamak için bir araya geldiklerini belirtiyor. Şimşek, İnsani ve rahmani değerlere ve bu değerleri yaşatmak ve yaşamak isteyenlere yaklaşımlarının her zaman açık ve net olacağı vurgusunu yaparak, “Yaşadığımız yerin siyaseti, ticareti, ekonomisi, sanayisi, kültürü, eğitimi, sağlığı ve sosyal adaleti üzerinde araştırmalarımız ve elbette sözümüz olacaktır. Bu konularda öncelikle sivil bir ombudsman olmaya özen göstereceğiz” ifadesini kullanıyor.

Sorunların ve ortamların iyileştirilmesinde olanakların ve adaletin sağlanmasında yerel ve genel yönetenlerle diyalog içinde olacaklarının da altını çizen Şimşek, bununla birlikte çözüm ve uzlaşı sağlamada yönetenlerin yanlış, hukuksuz uygulamalarına karşı duran, ikaz eden ve illa eşitlik için adaletli bir diyalog diyen, sivil baskı gücü olacaklarını söylüyor.

“Bu nedenle toplumsal mutabakat için tüm düşüncelere eşit mesafede durmaya ilkesel özen göstereceğiz” diyen Şimşek, insan hak ve özgürlüklerinin ihlalinin hiçbir gerekçe ile savunulamayacağı vurgusunu yapıyor.

Çok partili döneme geçişten bu yana ülke genelinde sivil toplum kuruluşlarının ideolojilere ve siyasetlere göre duruş sergilemesinin körüklendiğini söyleyen Şimşek, “Zihnimizin toplumsal fay hatlarında oluşturulan med-cezir ortamlarıyla aidiyet değerlerimiz üzerinde kışkırtmalar yapılarak, bölünmeye davetiye çıkarılıyor. Bu durum da bizleri fazlasıyla üzüyor. Bu nedenle bizler, huzurunuzda toplumsal mutabakatı hedefleyen arkadaşlarımızın meslekleri gibi, görüşleri de ayrı fikirler oluştursa da bir arada yaşamayı ve konuşabilmeyi zengin bir farkındalık, zorunlu bir mutabakat olarak gördük ve bu nedenle bir araya geldik" ifadesini kullanıyor.

Toplumsal Mutabakat Derneği'nin tüm kurucularına çıktıkları bu yolda başarılar dilerim. Umarım kent adına, bölge ve ülke adına güzel işlere imza güzel projelere imza atarlar.