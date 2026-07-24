Toplumsal sürdürülebilirlik için “Ortak Bellek” gerek
Toplumları geleceğe taşıyan ortak geçmişleridir. Geçmişini kaybeden toplumlar kimliklerini, aidiyet duygularını ve ortak bağlarını da kaybeder. Üretilen ekonomik değer, toplumsal sürdürülebilirlik için yeterli değildir. Toplumun gelecek vizyonunu; ortak hafızası, doğal varlıkları, tarihi ve kültürel mirası belirler. Yaşam alanlarına anlam katan, ortak geçmiş ve ortak hafızadır.
Toprağının tarihini hissetmeyen bir toplum, geleceğini hangi temeller üzerine kurabilir? Bu sorunun cevabı için yıllar önce çalışmaya başlayan Prof. Dr. Metin Sözen, ömrünü topraklarımızın doğasını, tarihini ve kültürünü korumaya adadı. Ülkemizin doğal, tarihsel ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla 35 yıl önce ÇEKÜL Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı’nın kuruluşuna öncülük etti. Vakıf “doğa ve kültürle varız” yaklaşımıyla, ortak mirasımızın korunması ve yaşadığımız coğrafyanın hafızasının gelecek kuşaklara aktarılması için çalışıyor.
Geçmişin mirasını korumayan bir coğrafyanın, yarınlara aktaracak bir hikâyesi olamaz. Sokaklara, binalara, ağaçlara ve meydanlara anlam kazandıran hikâyeler, ortak geçmiş ve ortak değerlerdir. Sürdürülebilir kentlerin geleceğini ortak bellek belirler. Yaşadığı yere aidiyet duygusu, insanda koruma ve geleceğe aktarma bilincini geliştirir.
ÇEKÜL Vakfı’nın Metin Sözen liderliğinde yıllarca süren saha çalışmaları ile oluşturduğu kültürel miras hafızası dijital platforma taşınıyor.
Kültürel miras haritası “RotaMiras” ve kolektif hafıza merkezi “OrtakBellek” ile geçmiş ve gelecek arasında bağ kuruluyor. Vakfın 35 yıllık bilgi, belge ve görsel hafızasını yeni teknolojilerle daha erişilebilir hale getirdiklerini belirten ÇEKÜL Vakfı Genel Sekreteri Ilgın Sözen “Kültürel mirası korumayı, paylaşmayı, görünür kılmayı ve gelecek nesillere aktarmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. RotaMiras ve OrtakBellek bu anlayışın dijital dünyadaki yansımaları” diyor.
Yıllardır oluşan değerli arşivin yaşayan bir bilgi ekosistemine dönüşmesi sürecini vakfın Bilgi Belge Merkezi Koordinatörü Ayşen Kılıç Özarslantürk şöyle özetliyor: “Geçmişi yalnızca depolarda saklamak istemedik; onu herkes için erişilebilir, aranabilir ve ilham veren yaşayan bir bilgi kaynağına dönüştürmeyi hedefledik.”
Geçmişten geleceğe kültür mirasımızın dijital köprüsü
RotaMiras, bilgi ve görselleri etkileşimli haritalara taşıyarak Anadolu’nun arkeolojik alanlarından sivil mimarlık örneklerine uzanan kültürel mirası, farklı temalarla keşfedilebilir hale getiriyor. Kurumlara, ÇEKÜL işbirliğiyle kendi özel rotalarını tasarlama ve paylaşma olanağı da sunuyor.
OrtakBellek, ilk aşamada 20 binden fazla fotoğraf, belge ve akademik yayını yapay zeka destekli bir kolektif hafıza merkezinde buluşturuyor. Belediyelerden ve yerel yönetimlerden gelen saha verileriyle sürekli güncellenen platform, araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler ve kültürel mirasa ilgi duyan herkes için kolay erişilebilir, güçlü bir bilgi kaynağı ve veri tabanı sunuyor.
Böylesine değerli bir arşivin dijital ortama taşınması, geleceğimiz için atılan çok önemli bir adım. Hızla büyüyen kentlerde ortak bağları kopan, ortak hafızları kaybolan yeni kuşaklar için değerli bir hazine. Kuşaktan kuşağa, geçmişten geleceğe kurulan dijital bir kültür mirası köprüsü.
Ortak belleği herkes için erişilebilir kılan yenilikçi bir araç. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz değerli Prof. Dr. Metin Sözen ve ekibinin yıllarca büyük emeklerle diktiği fidanlar, teknolojinin rüzgarıyla geleceğe yeni tohumlar ekiyor. ÇEKÜL Vakfı, sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan “kültürel sürdürülebilirliğe” önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Öğrenmek ve aktarmak hepimizin görevi.
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