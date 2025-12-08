Toplumsalın yitimi

Toplum” dediğimiz şey gerçekten hep var mıydı, yoksa tarih boyunca ihtiyaçlarımı­za paralel olarak onu özenle tasarlayıp icat mı ettik? Her dönemin koşullarına uygun olarak tekrar tekrar yapılandırıp, bizleri birleştiren özünü farklılaştırarak her yeni zamanın ruhu­na özel bir toplum mu inşa ettik? Haydi biraz daha ileri gidelim; bunca zaman gerçek bir top­lumu mu yoksa yalnızca toplum fikrini mi üre­tebildik? O toplumun içinde bizler neredeydik? Michel Foucault, toplumsal olanın kendiliğin­den ve doğal bir kavram olmadığını ve toplum fikrinin iktidar tarafından üretilen söylemsel bir kategori olduğunu söyler. Ona göre söylem, hakkında konuştuğu olguları bizzat inşa eder. Böylelikle modern toplum dediğimiz şey de do­ğal bir kolektif değil, bireyleri düzenleyen, or­ganize eden bir disiplin mekanizması olarak gelişir. Foucault buna “düzenlenmiş nüfus” ta­nımını getirir ve ekler; toplum fikrinin icadı ile güvenlik aygıtlarının ortaya çıkışı eş zamanlı­dır. Toplum doğal bir gerçeklik değildir; yöne­tim tekniklerinin nesnesi olarak 18. yüzyılda şekillenmiştir. Yani toplum ve toplumsallık, var olanın aniden keşfi değil yoktan var edilme­si; icadıdır.

Modern toplumun inşası

Birkaç yüz yıl öncesine kadar insanlar top­lum yerine kabilelerden, aşiretlerden, ümmet­ten ya da tebaadan söz ederlerdi. Modern top­lum fikri, ulus-devletin bir siyasal model olarak ortaya çıkışı ve bu yeni modele uygun kalıpların üretilmesine paralel olarak doğdu. İnsan, siyasi otoritenin karşısında tam ne olarak tanımlana­caktı? Tebaa mıydı, serf miydi, köle miydi, va­tandaş mıydı, birey miydi? Ulus-devlet modeli­nin ortaya çıkışı vatandaş/yurttaş kavramının gelişiminin önünü açarken, adına ulus denil­sin ya da denilemesin diğer halk toplulukları da toplum olarak yapılandırıldı Toplum, böyle­ce bir yandan siyasetin nesnesi, bir yandan va­tandaşın kendisini içinde tanımladığı bir sos­yal çerçeve, bir yanda da devlete, yani iktidara meşruiyet kazandıran müdahale alanı haline geldi. Merkezi kayıt sistemleri, kimlikler, pa­saportlar, nüfus sayımları, sağlık istatistikleri, ekonomik bağlar, eğitim kurumları, şehirlerin planlanması, kamu düzenine ilişkin politikalar modern devlet ile vatandaş arasındaki kontrol ve disiplin sistematiğinin mekanizmalarıydı. Tapu dairlerinden okullara, hastanelerden, or­dulara kadar devlet aygıt ve örgütünü kurum­laştıran her şey “toplumun yararına” oldukları iddiasıyla meşrulaştırıldı. Bireysel fayda fikri, devlet tarafından, toplumun yararı iddiasıyla yok edildi, ezildi. Üstelik toplumun yararı ola­rak tanımlanan şey de tek bir merkezden, ege­men gücün tercihine uygun bir kalıp ve söylem­le belirlendi.

21. yüzyılın toplumu

Sanayi devrimiyle birlikte egemenlik sınır­ları içinde kalan nüfusu disipline etmek için kullanılan ulus devlet modelinin “toplum” fikrinden, küreselleşme sürecine geçiş fark­lı bir inşa sürecini gerektiriyordu. Ulrich Be­ck “toplum artık ulusal sınırlar içerisinde ta­nımlanamaz. Sınırları aşan riskler ve süreçler ulus-toplum fikrini geçersiz kılmaktadır” der­ken; akışkan modernitenin savunucusu Zyg­munt Bauman ise “küreselleşen toplum artık katı bir birlik değil; parçalı, geçici ve çözülmüş bir birliktelik” ifadesini kullanıyordu. Ağ top­lumunun yükselişine değinen Manuel Castells’ göre de “toplumun temel birimi artık ulus-dev­letler değil, küresel ağlardı. Toplumsal yapı bu ağ üzerindeki akışla” şekillenmekteydi. Hepsi çok güzel tanımlamalar ama bu teoriler de hızla demodeleşme yolunda. Yeni tekno-endüstriyel dünyanın toplum olgusu şimdilerde yeniden şekilleniyor. Doğmakta olan şey ise net: Üreti­mi robotlara, yapay zekaya bırakan; ekonomisi ve tüketim alışkanlıkları platform imparator­luklarınca şekillenen; özel alanı tamamen veri ve algoritma lordları tarafından işgal edilmiş; bedenen ve zihnen tutsak edilerek sürüleştiril­miş lakin sürüde olduğunun farkındalığını da yitirmiş bir prangalılar topluluğu olarak “ye­ni toplum”. İçine daldığımız bu yeni tekno-fe­odal dünyada “toplum” artık ne devlet meka­nizmalarının, ne de liberal kapitalist dünyanın efendisi olan piyasaların etki alanında. Üçüncü güç, yani veri sistemleri ve platformların ege­meni tekno oligarklar, toplumun yeni mimarla­rı olarak artık sahnedeler. Toplum artık birbi­rine duygusal ya da rasyonel, yani çıkar amaçlı nedenlerle değil veri akışları ve algoritmalarla bağlanmış durumda. Hepimiz siber platform­ların oluşturduğu bu yeni teknolojik piyasanın hem alıcısı hem de ürünleriyiz.

Alabildiğine kalabalık ve olabildiğince yalnı­zız; kütüphanelerce bilgiye boğulmuş cahille­riz; yaşamına yıllar eklenen ama o yıllara ger­çek bir yaşam yerleştiremeyen hastalarız; eve dönüş yolunu bile telefonumuzdaki harita­ya bakmadan bulamayacak ölçüde kaybolmuş, sonsuz bağlantılarımızın içinde yitirilmiş bağ­larımızın yasını tutan kayıp çocuklarız.