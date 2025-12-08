Toplumsalın yitimi
Toplum” dediğimiz şey gerçekten hep var mıydı, yoksa tarih boyunca ihtiyaçlarımıza paralel olarak onu özenle tasarlayıp icat mı ettik? Her dönemin koşullarına uygun olarak tekrar tekrar yapılandırıp, bizleri birleştiren özünü farklılaştırarak her yeni zamanın ruhuna özel bir toplum mu inşa ettik? Haydi biraz daha ileri gidelim; bunca zaman gerçek bir toplumu mu yoksa yalnızca toplum fikrini mi üretebildik? O toplumun içinde bizler neredeydik? Michel Foucault, toplumsal olanın kendiliğinden ve doğal bir kavram olmadığını ve toplum fikrinin iktidar tarafından üretilen söylemsel bir kategori olduğunu söyler. Ona göre söylem, hakkında konuştuğu olguları bizzat inşa eder. Böylelikle modern toplum dediğimiz şey de doğal bir kolektif değil, bireyleri düzenleyen, organize eden bir disiplin mekanizması olarak gelişir. Foucault buna “düzenlenmiş nüfus” tanımını getirir ve ekler; toplum fikrinin icadı ile güvenlik aygıtlarının ortaya çıkışı eş zamanlıdır. Toplum doğal bir gerçeklik değildir; yönetim tekniklerinin nesnesi olarak 18. yüzyılda şekillenmiştir. Yani toplum ve toplumsallık, var olanın aniden keşfi değil yoktan var edilmesi; icadıdır.
Modern toplumun inşası
Birkaç yüz yıl öncesine kadar insanlar toplum yerine kabilelerden, aşiretlerden, ümmetten ya da tebaadan söz ederlerdi. Modern toplum fikri, ulus-devletin bir siyasal model olarak ortaya çıkışı ve bu yeni modele uygun kalıpların üretilmesine paralel olarak doğdu. İnsan, siyasi otoritenin karşısında tam ne olarak tanımlanacaktı? Tebaa mıydı, serf miydi, köle miydi, vatandaş mıydı, birey miydi? Ulus-devlet modelinin ortaya çıkışı vatandaş/yurttaş kavramının gelişiminin önünü açarken, adına ulus denilsin ya da denilemesin diğer halk toplulukları da toplum olarak yapılandırıldı Toplum, böylece bir yandan siyasetin nesnesi, bir yandan vatandaşın kendisini içinde tanımladığı bir sosyal çerçeve, bir yanda da devlete, yani iktidara meşruiyet kazandıran müdahale alanı haline geldi. Merkezi kayıt sistemleri, kimlikler, pasaportlar, nüfus sayımları, sağlık istatistikleri, ekonomik bağlar, eğitim kurumları, şehirlerin planlanması, kamu düzenine ilişkin politikalar modern devlet ile vatandaş arasındaki kontrol ve disiplin sistematiğinin mekanizmalarıydı. Tapu dairlerinden okullara, hastanelerden, ordulara kadar devlet aygıt ve örgütünü kurumlaştıran her şey “toplumun yararına” oldukları iddiasıyla meşrulaştırıldı. Bireysel fayda fikri, devlet tarafından, toplumun yararı iddiasıyla yok edildi, ezildi. Üstelik toplumun yararı olarak tanımlanan şey de tek bir merkezden, egemen gücün tercihine uygun bir kalıp ve söylemle belirlendi.
21. yüzyılın toplumu
Sanayi devrimiyle birlikte egemenlik sınırları içinde kalan nüfusu disipline etmek için kullanılan ulus devlet modelinin “toplum” fikrinden, küreselleşme sürecine geçiş farklı bir inşa sürecini gerektiriyordu. Ulrich Beck “toplum artık ulusal sınırlar içerisinde tanımlanamaz. Sınırları aşan riskler ve süreçler ulus-toplum fikrini geçersiz kılmaktadır” derken; akışkan modernitenin savunucusu Zygmunt Bauman ise “küreselleşen toplum artık katı bir birlik değil; parçalı, geçici ve çözülmüş bir birliktelik” ifadesini kullanıyordu. Ağ toplumunun yükselişine değinen Manuel Castells’ göre de “toplumun temel birimi artık ulus-devletler değil, küresel ağlardı. Toplumsal yapı bu ağ üzerindeki akışla” şekillenmekteydi. Hepsi çok güzel tanımlamalar ama bu teoriler de hızla demodeleşme yolunda. Yeni tekno-endüstriyel dünyanın toplum olgusu şimdilerde yeniden şekilleniyor. Doğmakta olan şey ise net: Üretimi robotlara, yapay zekaya bırakan; ekonomisi ve tüketim alışkanlıkları platform imparatorluklarınca şekillenen; özel alanı tamamen veri ve algoritma lordları tarafından işgal edilmiş; bedenen ve zihnen tutsak edilerek sürüleştirilmiş lakin sürüde olduğunun farkındalığını da yitirmiş bir prangalılar topluluğu olarak “yeni toplum”. İçine daldığımız bu yeni tekno-feodal dünyada “toplum” artık ne devlet mekanizmalarının, ne de liberal kapitalist dünyanın efendisi olan piyasaların etki alanında. Üçüncü güç, yani veri sistemleri ve platformların egemeni tekno oligarklar, toplumun yeni mimarları olarak artık sahnedeler. Toplum artık birbirine duygusal ya da rasyonel, yani çıkar amaçlı nedenlerle değil veri akışları ve algoritmalarla bağlanmış durumda. Hepimiz siber platformların oluşturduğu bu yeni teknolojik piyasanın hem alıcısı hem de ürünleriyiz.
Alabildiğine kalabalık ve olabildiğince yalnızız; kütüphanelerce bilgiye boğulmuş cahilleriz; yaşamına yıllar eklenen ama o yıllara gerçek bir yaşam yerleştiremeyen hastalarız; eve dönüş yolunu bile telefonumuzdaki haritaya bakmadan bulamayacak ölçüde kaybolmuş, sonsuz bağlantılarımızın içinde yitirilmiş bağlarımızın yasını tutan kayıp çocuklarız.
