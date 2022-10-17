Toprağın bereketi için teknoloji yatırımı şart

Tat Gıda Genel Müdürü Evren Albaş, bir yıl önce bu göreve geldi. İlk röportajı için bir araya geldiğimizde, Tat binasının “deneyim mutfağı”nda oturduk. Burada çalışan genç şefler, Tat ürünleriyle pişirilen yemekleri konuklara ikram ediyor. Yüzlerce çeşit ürünün yıldızı ise domates. Zaten Tat Gıda’nın kuruluşunda da merhum Vehbi Koç’un yıldız ürünü olan domates, 1967’den bu yana bir gıda şirketinin DNA’sını oluşturuyor.

Röportajı gerçekleştirdiğimiz dönemde domatesin hasat zamanıydı. Torbalı, Mustafa Kemal Paşa ve Karacabey olmak üzere Tat’ın üç fabrikasında şu sıralar hasadın ardından yoğun üretim var. Evren Albaş, “Bu yıl hava koşullarından dolayı hasat 10 gün gecikti” diyor. 55 yıldır sözleşmeli tarım yöntemiyle toprağın verdiklerini fabrikaya getiriyor, işliyorlar. Halen Tat Gıda ile çalışan 500’ü sözleşmeli 1.000 çiftçi var.

Küresel domatesin üçte ikisi 5 ülkede

Elbette konumuz, “55 yıldır binlerce insanın geçim kaynağı olan domates, bir 55 yıl daha bunu başarabilecek mi” sorusu etrafında şekilleniyor. Toprak aynı cömertlikte onu besleyecek, çiftçi aileler yeni nesillere domatesle gelecek hayali kurdurabilecek mi?

“Bütün hedeflerimizi, iş planlarımızı bu amaca odaklı şekillendiriyoruz” diyor Evren Albaş. Zaten dünya domates üretiminde güçlü bir yere sahip olan Türkiye’nin yerini koruyabilmesi için Tat gibi şirketlerin sürdürülebilirlik stratejisine ihtiyaç var.

Dünyada işlenen toplam domatesin üçte ikisinde, Türkiye dahil beş ülke söz sahibi. Türkiye’de 2021’de 2,2 milyon ton domates işlenmiş. Bu performansla ABD, Çin, İtalya ve İspanya’nın ardından beşinci sıradayız. Üretimde ise, 39 milyon tonla altıncı durumda Türkiye. En çok domates salçası tüketiyoruz. Bunun ana nedenlerinden biri taze ürüne erişebilme imkanı. Evren Albaş, Tat Gıda’nın domates ürünlerinde pazar lideri olduğunu söylüyor. 2022’nin ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemindeki hasılatın yüzde 124 üzerine çıkılarak 1,019 milyon TL’lik ciro elde edilmiş. Miktar olarak yüzde 55 büyüme sağladıkları bilgisini veren Albaş, “Aralıksız devam eden yatırımlarla domates işleme kapasitesinde halen dünyadaki en büyük 10’uncu, Avrupa’daki 5’inci üretim tesisine sahibiz. Üç fabrikada yılda toplam 85 bin ton salça üretme kapasitesine sahibiz. Geçen yıl bu fabrikalarda 503 bin ton domates işledik. Bir önceki yılın yüzde 32 üzerine çıktık. Türkiye’nin toplam sanayi tipi domates üretiminin yüzde 23’ünü işliyoruz” diye özetliyor şirketin domatesteki durumunu.

Akıllı tarıma 25 milyon TL yatırım

Domatesle kurulan bir şirketin domatesle yoluna devam etmesi için oluşturulan yol haritasının iki önemli ayağı var: Biri verimliliği artıran akıllı tarım uygulamaları, diğeri de sahadaki çiftçilere finansman ve eğitim desteği.

Evren Albaş, akıllı tarıma yatırımın sadece verimlilik değil yeni nesil çiftçileri bu alana çekmek için de etkili olduğu görüşünde. “Geleneksel tarım gençleri topraktan uzaklaştırıyor. Dronlarla takip edilebilen, tarladaki ürününü rafa kadar izleyebildiği bir sistemin içinde olmak genç çiftçiler için önemli motivasyonlar. Geleceği teknolojik açılımla garantiye alabiliriz” diyor.

Bu açılımın önemli adımlarından biri Tat’ın, global ölçekte en etkili dijital olgunluk değerlendirme programlarından biri olarak kabul edilen SIRI’yi geçmesi olmuş. Bu değerlendirmenin sonucunda izlenebilirlikten otomasyona ve yapay zeka uygulamalarına kadar birçok alanda transformasyon projesini devreye aldıklarını söylüyor Albaş. Hem elektrik hem de su kullanımını azaltan yapay zeka destekli projelerin kendilerini heyecanlandırdığını ifade ederken, detayları da veriyor: “İzmir Torbalı’daki fabrikada yüzde 100 güneş enerjisine geçiş sağlayacak 1,7 milyon dolarlık projeye başladık. Ayrıca Blokchain altyapısıyla ürünlerimizi tarladan tabağa izleyebileceğiz. İlk adımı Karacabey’de attık. PV4Plants ve SolarHub projeleriyle Avrupa Birliği’nden Ar-Ge desteği almaya hak kazandık. SolarHub ile Akdeniz bölgesinde sürdürülebilir ve güvenli gıda üretimini desteklemeyi hedefliyoruz. PV4Plants projesinde ise bitkilerin büyüme koşullarını iyileştirmek için güneş enerjisini kullanacağız. Son üç yılda 25 milyon TL’lik yatırımı tamamlayacağız.”

‘Domatesin Önderleri’ projesi

1967’den bu yana Tat ile çalışan çiftçi ailelerin, şirketin en büyük motivasyon kaynağı olduğu görüşünde Evren Albaş. “Nesillerdir birlikte çalıştığımız aileler var. Bölge insanıyla iletişimimiz yüksek” sözleriyle bu bağı anlatıyor. Albaş’a göre aradaki bağın yeni nesille devam etmesi için kırsalda sosyal hayatın canlandırılması gerekiyor. “Bu bizi aşan bir durum ama eğitim ve finansman projeleriyle üreticimizin yanında oluyoruz” diyor.

Eğitimde Uludağ Üniversitesi’yle işbirliğine gidilmiş. Doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin dahil olduğu inovasyon projeleri yürütülecek. Akıllı tarım yöntemleriyle şimdiden domates verimini yüzde 30 artırmışlar. Ayrıca “Domatesin Önderleri” projesiyle de her yıl “Dijital Tarla Günü” düzenlediklerini belirten Albaş, “Bu yıl 5.’sini gerçekleştirdiğimiz etkinlik ile çiftçilerle dijital tarım alanındaki en yeni uygulamaları buluşturuyoruz” diyor.