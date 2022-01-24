Türkiye, mutfak zengini bir ülke. Her şehir bünyesinde farklı lezzetleri barındırıyor. UNESCO’nun her yıl güncellediği gastronomi şehirleri listesinde Türkiye’den de şehirler var. Gaziantep, Hatay, Afyonkarahisar, Adana, Balıkesir, Diyarbakır, Kayseri ve Konya, gastronomi alanında UNESCO’nun ‘Yaratıcı Şehirler Ağı'ndaki (UCCN) 116 şehir arasında yer alıyor. Ancak Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olma niteliğini taşıyan Gaziantep, gastronomi alanında başı çekiyor.

Sakarya, Gaziantep kadar olmasa da UNESCO’nun gastronomi şehirleri listesinde yer alabilecek potansiyele sahip. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Sakarya’nın kendine has lezzetlerle dolu zengin bir mutfağı var. Bu zenginlik Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın ‘GastroSakarya’ projesi kapsamında hazırlanan ‘Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı’ kitabında bir aray getirildi.

Yazarlar Kübra Sultan Yüzüncüyıl, Aynülhayat Uybadın, Arif Bilgin ve Suavi Aydın’ın uzun süren araştırmaları sonucu kaleme alınan kitabın ikinci bölümünde Şef-Yazar Gülsen Yıldız, Şefler Doğan Anapa ve Zeliha İrez’in Geleneksel ve Yeni Sakarya Mutfağı tarifleri Fatih Gürsel ve Hakan Kalmış’ın fotoğrafları ile sayfalarda yer alıyor.

Basımı, Yapı Kredi Yayınları tarafından gerçekleştirilen ‘Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı’ kitabı, Sakarya’nın turizmine katacağı değerin haricinde unutulmuş lezzetleri sofralarla buluşturan önemli bir kaynak eser olmuş. Çorbadan turşulara, hamur işlerinden tatlılara, atıştırmalıklardan içeceklere kadar yüzlerce çeşitte lezzetin tarihçeleri ve yapılış tariflerinin 600 sayfaya sığdırıldığı aynı zamanda ‘Bir Yemek Antropolojisi’. Çok farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Sakarya’yı yansıtan bir kitap. Bugüne kadar yapılan çalışmaların en kapsamlısı. Bu nedenle raflarda sadece bir kitap olarak kalmamalı. Sakarya’nın UNESCO’nun Gastronomi Şehirleri listesine girebilmesi için bu kitabın basılmış olması yetmez. Bundan sonrası da önemli. Kayıt altına alınan bu lezzetlerin yoğun bir şekilde ve sürdürülebilir nitelikte tanıtımları yapıldı.

Bir şehrin UNESCO’nun Gastronomi Şehirleri listesine girmesi o şehir için büyük bir unvan. Çünkü bir şehir bu listeye girmeye hak kazandığında tanınırlığını artırıyor, yerel lezzetlerini tanıtma fırsatı yakalıyor. Şehir, hem turizm hem de ticaret açısından önemli kazanımlar elde ediyor. Sakarya’nın da bu başarıyı yakalaması çok zor değil aslında. Bu da ancak üniversitelerin, yerel yönetimlerin, oda ve borsaların, sivil toplum kuruluşlarının yani Sakarya’nın bu kitaba sahip çıkarak ortaya koyacağı güçlü irade ile mümkün.

Sakarya, coğrafi konumu, kültürel zenginliği ve sahip olduğu doğal unsurları ile alternatif turizm potansiyeli zaten yüksek bir il. Bünyesinde barındırdığı Anadolu ve Osmanlı mutfağının zengin lezzetleri Gastronomi Turizmi için önemli bir potansiyel. Ayrıca sakin şehir Taraklı’nın Dünya Turizm Örgütü tarafından en iyi kırsal turizm destinasyonları arasına alınması da bu süreçte önemli bir fırsat Sakarya için. Ancak bu fırsatı da değerlendirip projeye dönüştürmek yine Sakarya’nın elinde.