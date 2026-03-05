Torba kanun teklifinde vergi düzenlemeleri

Vergi kanunla­rı ve ekonomiye ilişkin düzenleme­leri de içeren “Bazı Kanunlarda Değişik­lik Yapılması Hak­kında Kanun Tek­lifi” bu hafta başın­da Meclise sunuldu.

Teklif; kripto varlık­ların alım ve satımı üzerinden işlem ver­gisi alınması ile söz konu­su işlemlerin katma değer vergisinden (KDV) istis­na tutulması, şans ve ba­his oyunlarına ilişkin ilan ve reklam giderlerinin ku­rumlar ve gelir vergisi mü­kellefleri açısından vergi matrahının tespitinde gi­der olarak kabul edilme­mesi, vakıf üniversitele­ri bünyesinde faaliyet gös­teren sağlık kurumlarının kurumlar vergisi muafiye­tinin kaldırılması, bazı kıy­metli taşların özel tüketim vergisi kapsamına alınma­sı, iktisadi işletmelerin ko­nut kiralamalarında gerçek kişilerde olduğu gibi KDV istisnasının uygulanması, gibi konularda vergisel dü­zenlemeler içermektedir.

Kripto varlıklara vergi düzenlemesi

Kripto varlıklar vergi mevzuatımıza girmekte ve Kanun Teklifinin 3. mad­desi ile Gelir Vergisi Kanu­nu’nun Gayrimenkul Ser­maye İradının Tarifi baş­lıklı 70. maddesine “varlık” ve “kripto varlıklar” iba­resinin eklenmesi öngö­rülmüştür. Ayrıca, Kripto varlık hizmet sağlayıcıla­rı tarafından yapılan veya aracılık edilen kripto var­lık satış ve transfer işlem­leri kripto varlık işlem ver­gisine tabi olacak. Vergiyi doğuran olay kripto varlık satışı veya transferiyle meydana gelecek. Verginin mükellefi, kripto varlık hiz­met sağlayıcıları olacak.

Teklifle, Gelir Vergi­si Kanunu’na “Kripto var­lıkların vergilendirilme­si” başlıklı madde eklene­cek. Buna göre Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi platformlarda kripto var­lıklarla ilgili olarak ger­çekleştirilen işlemlerden elde edilen kazanç ve irat­lar üzerinden, söz konu­su platformlar tarafından takvim yılının 3’er aylık dönemleri itibarıyla yüz­de 10 oranında vergi tev­kifatı yapılacak.SPK ya ta­bi olan platformlar dışında gerçekleştirilen kripto var­lık işlemlerinden elde edi­len gelirler, yıllık gelir ver­gisi beyannamesiyle beyan edilecek.

Şans ve bahis oyunlarına ilişkin ilan ve reklam giderlerinin gider kabul edilmemesi

Teklifle, her türlü şans ve bahis oyunlarına ilişkin ve­rilen ilan ve reklam gider­leri, gelir vergisi mükellef­lerinin ticari kazancının tespitinde ve kurumlar ver­gisinde gider olarak kabul edilmeyecek.

Yükseköğretim Ka­nunu’ndaki düzenle­meyle, vakıf üniversi­teleri bünyesinde fa­aliyet gösteren sağlık kuruluşları kurumlar vergisi muafiyetinin kapsamı dışında tu­tulacak. Bu hüküm 1 Ocak 2027’de yürür­lüğe girecek.

KDV’de yapılan değişiklikler

Teklifle;

-KDV Kanununda yapıl­ması öngörülen düzenleme ile, iktisadi işletmelere dahil olan konut niteliğindeki ta­şınmazların kiralanması iş­leminin kısmi istisna kapsa­mına alınması,

-Kamulaştırma Kanunu kapsamında kamu yararının bulunduğu hallerde kamu­laştırılan taşınmazların ka­mulaştırmayı yapan Devlet ve kamu tüzel kişilerine dev­rinin KDV’den istisna edil­mesi,

-KDV Kanunu’nun “İstis­na Edilmiş İşlemlerde İndi­rim” başlıklı 32. maddesin­de yapılan değişiklikle; tam istisna kapsamındaki bazı düzenlemelerin kısmi istis­naya dönüştürülmesi, böyle­likle devreden KDV nin iade almak yerine doğrudan gider yazılmasına yol açacak dü­zenleme yapılması öngörül­mektedir.

Değerli taşlara ÖTV

Özel Tüketim Vergisi Ka­nunu’na yeni ürünler ve bun­ların vergi oranları ekleniyor. Buna göre, tabii inci veya kül­tür incileri, işlenmiş olsun olmasın elmaslar, kıymetli taşlar kıymetli taşlardan eş­yalar için ÖTV oranı yüzde 20 olacak.