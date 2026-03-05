Torba kanun teklifinde vergi düzenlemeleri
Vergi kanunları ve ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” bu hafta başında Meclise sunuldu.
Teklif; kripto varlıkların alım ve satımı üzerinden işlem vergisi alınması ile söz konusu işlemlerin katma değer vergisinden (KDV) istisna tutulması, şans ve bahis oyunlarına ilişkin ilan ve reklam giderlerinin kurumlar ve gelir vergisi mükellefleri açısından vergi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmemesi, vakıf üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösteren sağlık kurumlarının kurumlar vergisi muafiyetinin kaldırılması, bazı kıymetli taşların özel tüketim vergisi kapsamına alınması, iktisadi işletmelerin konut kiralamalarında gerçek kişilerde olduğu gibi KDV istisnasının uygulanması, gibi konularda vergisel düzenlemeler içermektedir.
Kripto varlıklara vergi düzenlemesi
Kripto varlıklar vergi mevzuatımıza girmekte ve Kanun Teklifinin 3. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Gayrimenkul Sermaye İradının Tarifi başlıklı 70. maddesine “varlık” ve “kripto varlıklar” ibaresinin eklenmesi öngörülmüştür. Ayrıca, Kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yapılan veya aracılık edilen kripto varlık satış ve transfer işlemleri kripto varlık işlem vergisine tabi olacak. Vergiyi doğuran olay kripto varlık satışı veya transferiyle meydana gelecek. Verginin mükellefi, kripto varlık hizmet sağlayıcıları olacak.
Teklifle, Gelir Vergisi Kanunu’na “Kripto varlıkların vergilendirilmesi” başlıklı madde eklenecek. Buna göre Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi platformlarda kripto varlıklarla ilgili olarak gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden, söz konusu platformlar tarafından takvim yılının 3’er aylık dönemleri itibarıyla yüzde 10 oranında vergi tevkifatı yapılacak.SPK ya tabi olan platformlar dışında gerçekleştirilen kripto varlık işlemlerinden elde edilen gelirler, yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilecek.
Şans ve bahis oyunlarına ilişkin ilan ve reklam giderlerinin gider kabul edilmemesi
Teklifle, her türlü şans ve bahis oyunlarına ilişkin verilen ilan ve reklam giderleri, gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazancının tespitinde ve kurumlar vergisinde gider olarak kabul edilmeyecek.
Yükseköğretim Kanunu’ndaki düzenlemeyle, vakıf üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşları kurumlar vergisi muafiyetinin kapsamı dışında tutulacak. Bu hüküm 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek.
KDV’de yapılan değişiklikler
Teklifle;
-KDV Kanununda yapılması öngörülen düzenleme ile, iktisadi işletmelere dahil olan konut niteliğindeki taşınmazların kiralanması işleminin kısmi istisna kapsamına alınması,
-Kamulaştırma Kanunu kapsamında kamu yararının bulunduğu hallerde kamulaştırılan taşınmazların kamulaştırmayı yapan Devlet ve kamu tüzel kişilerine devrinin KDV’den istisna edilmesi,
-KDV Kanunu’nun “İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim” başlıklı 32. maddesinde yapılan değişiklikle; tam istisna kapsamındaki bazı düzenlemelerin kısmi istisnaya dönüştürülmesi, böylelikle devreden KDV nin iade almak yerine doğrudan gider yazılmasına yol açacak düzenleme yapılması öngörülmektedir.
Değerli taşlara ÖTV
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na yeni ürünler ve bunların vergi oranları ekleniyor. Buna göre, tabii inci veya kültür incileri, işlenmiş olsun olmasın elmaslar, kıymetli taşlar kıymetli taşlardan eşyalar için ÖTV oranı yüzde 20 olacak.
