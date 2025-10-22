Torba kanunda yeni vergiler ve yükümlülükler var

Yeni düzenlemeyle, vergi dışında kalan alanların kapsama alınması, bazı istis­naların kaldırılması, kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, vergi adaletinin güçlendiril­mesi amaçlanmış olup, ayrı­ca çek kanununda ve sosyal güvenlik konularında da cid­di değişimler yapılıyor.

17/10/2025 tarihinde ba­zı Ak Partili milletvekilleri ta­rafından TBMM’ye sunulan “Vergi Kanunları ile Bazı Ka­nunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De­ğişiklik Yapılmasına Dair Ka­nun” teklifiyle, başta vergi ve sosyal güvenlik konuları olmak üzere yeni bazı vergiler ve ek yükümlülükler getiriliyor.

Vergi konularında yapılacak düzenlemeler

-Mesken kira gelirlerine uygulanan istisna kaldırılacak. Ancak, sosyal güvenlik kurum­larından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanların Türki­ye sınırları içinde sahip olduk­ları meskenlerden elde ettikle­ri kira gelirleri için bu istisna korunmaya devam edecek.

-Konutlar hariç olmak üze­re, kiraya verilen mal ve hak­ların iktisabı için kullanılan borçların faizlerinin kira ge­lirinin tespitinde gider olarak indirilmesi uygulaması sonlan­dırılacak.

-Geçici vergi mükellefiyeti bulunanlar için dördüncü geçi­ci vergilendirme dönemi siste­me dahil edilerek, mükel­leflerin kazançları artık 3, 6, 9 ve 12 aylık dönem­lerle tespit edilecek ve yı­lın son çeyreğine ait geçi­ci vergi beyannamesi ve­rilecek.

-Gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında; emlak vergisi değerinden az olmamak üzere mü­kelleflerce beyan edilen alım satım bedeli üzerinden ta­pu harcı hesaplanıp beyan edi­len alım satım bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tes­piti halinde, aradaki farka iliş­kin tapu harcı %100 nispetinde vergi ziyaı cezası alınacak.

-Sıfır araçların ilk tescil iş­lemleri ile tescil edilmiş araç­ların (ikinci el) satış ve devir­lerinde, noterler tarafından satış ve devir bedeli üzerin­den, asgari 1.000 TL'den az ol­mamak üzere binde 2 oranında nispi noter harcı alınması sağ­lanacak.

-Mevcut durumda harca tabi olmayan birçok ruhsat ve yetki belgesinden yıllık harç alınacak ve bu kapsamda; ku­yumculuk, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri, ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuru­luşları (muayenehane, polikli­nik, tıp/ağız ve diş sağlığı mer­kezleri), veteriner hekim mua­yenehane, poliklinik ve hayvan hastanesi ruhsatları, kıymetli madenler ve havacılık işletme ruhsatları yıllık harca tabi ola­cak. Ayrıca, hususi hastanele­ri ve laboratuvarları açma ruh­satnameleri ile turizm müesse­sesi işletme belgelerine ilişkin harçlar da yıllık hale getirile­cek.

-Noterler tarafından ger­çekleştirilen tescil edilmiş araçların (ikinci el) satış ve de­vir işlemlerine ilişkin harç is­tisnası kaldırılacak.

Sosyal güvenlik konularında yapılacak düzenlemeler

-İşveren prim teşviği ima­lat hariç 4 puandan 2 puana in­dirilecek.

-Prime esas kazanç tava­nı asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılacak.

-Emeklilik prim oranının işveren hissesi 1 puan artırıla­cak.

-Gelir ve aylık bağlanmış olanların prim borçları gelir ve aylıklarından kesilecek.

-Doğum hariç borçlanma prim oranı %32'den %45'e çı­karılacak.

-BAĞKUR primlerinin öden­memesi nedeniyle durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya prim oranı %45 ola­rak belirlenecek.

-Genç girişimcilere bir yıl süreyle sağlanan prim desteği sonlandırı­lacak.

-İsteğe bağlı sigorta, tarım işçileri, kısmi süre­li çalışanlar ve ev hizmet­lerinde 10 günden az ça­lışanların malullük, yaş­lılık ve ölüm sigortaları prim oranları %20’den %21’e yüksel­tilecek.

Diğer konularda yapılacak düzenlemeler

-Çek Kanunu’nda; üzerin­de yazılı düzenleme tarihin­den önce çekin ibrazının ge­çersiz olduğuna ilişkin süreli düzenlemenin geçerlilik süresi 31/12/2025’ten 31/12/2028’e uzatılacak.

-Vakıf yükseköğretim ku­rumlarında hazırlık sınıfı ve/ veya birinci sınıf dışındaki öğ­renim ücretlerinin, Mütevelli Heyet yerine, cari yıl haziran ayı yıllık ÜFE ve TÜFE artışı ortalaması da dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu’nun be­lirleyeceği esaslara göre tespit edilecek.

-Kentsel Dönüşüm Başkan­lığına, kentsel dönüşüm uygu­lamalarında kullanılmak üze­re, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait bankalardan 31/12/2029 tarihine kadar iç borçlanma yapabilme yetkisi verilecek.

-Mahalli idare organla­rında seçimle göreve gelmiş olanların (belediye başkanı/ vekili, meclis/encümen üye­leri vb.) ilgili kanunları uya­rınca kendi bünyelerinde yü­rüttükleri zorunlu görevler nedeniyle aldıkları ödenek ve huzur hakları, genel tek ücret kuralının kapsamı dışına çı­karılacak. Ancak, bu görevler­den sadece biri için ödeme ya­pılacak.

Görüldüğü üzere, geçen hafta TBMM’ye sunulan torba kanun tasarısında çok sayıda önemli düzenlemeler yapılmakta. Ka­muoyunda oluşacak tepkilere göre bu düzenlemelerin ne ka­darının kabul göreceği, ne ka­darının taslaktan çıkarılaca­ğı, ne kadarının ilave edileceği TBMM’deki görüşmeler sonra­sı netleşecek.

Ancak, son 2 yılda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle iş piyasasının;

-Birikmiş kamu borçlarına yapılandırma yapılıp yapılma­yacağı,

-31/12/2025 itibariyle enf­lasyon düzeltmesinin yapılıp yapılmayacağı,

-Çok yüksek belirlenen 2026-2029 yılları arası emlak vergisi değerlerinin düşürülüp düşürülmeyeceği,

-Matrah artışı, stok affı, fiktif hesapların düzeltilmesi gibi bir düzenlemelerin yapılıp yapılmayacağı,

Konularında ciddi beklenti­leri ise devam etmekte.