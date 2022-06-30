Torba yasada neler yok ki?

Torba yasa tasarısı, hemen her konuda düzenlemelerin yer aldığı 67 maddeyle Meclis’in gündemine geldi… ‘Torba yasa’ bir hukuk terimi olmadığı gibi, bir yasa yapma yöntemi de değildir.

TBMM’ne sunulan 67 maddelik torba yasanın içeriğinde nelerin yer aldığı, Ankara Haber müdürümüz Hüseyin Gökçe ve parlamento muhabirimiz Canan Sakarya’nın ortak haberinde yer alıyor. Buna göre; Kredi Garanti Fonuna aktarılacak kaynak iki katına, en düşük emekli maaşı 3 bin liraya çıkarılıyor. Elektrik ve su aboneliğinin ruhsata göre yapılma şartını kaldıran bir imar affı yer alıyor. Bankaların Kurumlar Vergisi oranı yüzde 25’e yükseltiliyor.

Torba yasada, 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kurumu kanununda Ar-Ge yenilik ve tasarım konularında, doktora sonrası uzmanlık kadroları oluşturuluyor. Kamu görevlilerinin ek göstergeleri yeniden düzenlenirken, fiş ve fatura vermemenin cezası dört kat artırılıyor.

Kış turizminde sözleşme uzatılıyor, siyasi partilerin gelir tahsilatını banka ve elektronik ortamda gerçekleşmesinde makbuz düzenleme şartı kaldırılıyor.

Tartışmalara neden olan ek bütçedeki Cumhurbaşkanı maaşına yüzde 40 zam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğiyle torba yasadan çıkarılıyor. Yeni bir düzenlemeyle, eski Cumhurbaşkanları, Meclis Başkanlarının emekliliklerinin 9000 ek gösterge rakamına göre düzenlenmesi sağlanıyor. Torba yasada vergi kaçakçılığı ceza artırımları gibi konular da yer alıyor.

Torba yasa haberlerini okuduğumda benim hep kafam karışır. İş insanlarıyla sohbetlerimde de torba yasa konusu ne zaman gündeme gelse, hemen herkesin kafasının karışık olduğunu görürüm. Oysa ‘’torba yasa’’ bir hukuk terimi olmadığı gibi, bir yasa yapma yöntemi de değildir.

Yasa yapıcılığının en önemli özelliği yasanın, yalın, kolay anlaşılır ve tek bir yasayla ilintili olarak kaleme alınmasıdır. Mevzuat Hazırlama Yönetmeliği 17.maddesinin bu yönde emredici olduğunu görüyorum. Oysa torba yasalar, sanki içinde gizlenen bazı şeylerin anlaşılmamasını sağlamak için karmaşık olarak iç içe düzenlenerek sunulmaktadır.

Fransız hukuk uygulamasının önemli bir ilkesi var: Bir ülkede 5000’den fazla yasa varsa, o ülkede hukuktan söz etmek zorlaşır. Torba yasalar bu anlamda Türkiye’de ‘’yasa enflasyonu’’ yaratan en önemli etken oluyor.

Değerli hukukçu Atilla Sav, torba yasa tekniği için ‘’Yasa yapma sanatının ölümüdür’’ derken, yerden göğe dek haklıydı.

Bu yüzden ben ve benim gibi düşünen birçok vatandaş, torba yasa uygulamasının yanlış olduğunu ve siyasal olarak son verilmesini beklemektedir.

GÜNÜN SÖZÜ:

Rusya, Bolşevik devriminden bu yana ilk kez uluslararası piyasalara borcunu vadesinde ödemedi ve temerrüde düştü.