Toroslar’ın saklı cenneti: Ermenek

Gün geçmiyor ki Türki­ye’de yeni bir saklı cennet keşfetmeyelim. Ülkemi­zin her yeri ayrı bir güzellik, ayrı bir tarihsel, kültürel ve doğal mi­ras barındırıyor derken abartma­dığımızı gidip gördüğümüz her yeni yerde bir kez daha anlıyoruz.

Bu kapsamda Anadolu’da son keşfettiğimiz yer, doğal güzellik­leri ve tarihsel zenginliğiyle ken­disine hayran bırakan, Torosla­rın eteklerindeki Ermenek oldu. İdari açıdan İç Anadolu Bölge­si’ndeki Karaman iline bağlı olan Ermenek, konum olarak Toros Dağları’ndaki Taşeli Platosu’nda yer alıyor. Bu nedenle Akdeniz ile İç Anadolu Bölgesi arasında hem kültürel hem de iklimsel bir köp­rü görevi görüyor.

Deniz seviyesinden yüksek­te (yaklaşık 1250-1300 metre ra­kım) olduğu için Akdeniz iklimi ile İç Anadolu'nun karasal ikli­mi arasında geçiş özellikleri gös­teren Ermenek, hem doğal gü­zellikleriyle, hem de Hititlerden Romalılara, Selçuklu’dan Kara­manoğulları’na kadar çeşitli me­deniyetlere ev sahipliği yapmış, yaklaşık beş bin yıllık geçmişiyle nam salmış bir ilçe.

Büyüleyici turkuvaz göl

Ermenek’teki ilk şaşkınlığınızı Ermenek Turkuvaz Göl’ün muh­teşem manzarasına bakarken ya­şıyorsunuz. Gölde tekne turu ya­parken gölün sakin sularının üs­tünden kayar gibi geçiyor, göldeki dar kanyonların arasında adeta bir masalın içindeymişçesine sü­zülüyorsunuz. Berrak rengi nede­niyle Turkuvaz Göl olarak anılan Ermenek Baraj Gölü, Torosların sarp yamaçlarıyla çevrili manza­rasıyla doğa ve fotoğraf tutkun­larına etkileyici bir rota sunuyor.

Ermenek ve Mennan kalele­ri görkemli konumlarıyla ilçe­nin tarihine tanıklık ederken, Tol Medrese Selçuklu mirasını, Ulu Cami geleneksel mimari ve inanç kültürünü, tarihî Ermenek evleri ise taş ve ahşabın özgün birlikte­liğiyle geçmişin yaşam biçimini yansıtıyor.

Zeyve pazarı’nın masalsı atmosferi

Bir pazar yeri düşünün ki, asırlık çınarların arasında, doğal suların yanıbaşında yer alsın ve içinden küçük bir şelale geçsin. İşte Ermenek köylülerinin incirden taze cevize kadar en taze yöresel ürünlerini sattıklarını Zeyve Pazarı, böyle büyülü bir yerde kuruluyor. Düşünün ki bir pazarcıdan aldığınız şeftaliyi, tezgahın tam yanındaki şelalede yıkayıp yiyebiliyorsunuz. Topraktan tezgaha, en taze sebzeler ve meyveler burada satılıyor. İşte Zeyve Pazarı, ziyaretçilerine bu dünyada böyle bir cenneti yaşatıyor.

Bir milyon basılı eserli dev kütüphane

Ermenek’e en büyük katkıyı sunanlardan biri de Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı. Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı’nın destekleriyle hayata geçirilen Ahmet Keleşoğlu Kütüphanesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Yerleşkesi’nde yaklaşık 16 bin 300 metrekarelik kapalı alanı ve bir milyon basılı eserlik kapasitesiyle, bölgenin en büyük üniversite kütüphanesi olarak öne çıkıyor. Mevlâna’ya ait eserleri tek çatı altında buluşturan kütüphane, aynı anda 2 bin kullanıcıya kadar hizmet verebiliyor.

Ahmet Keleşoğlu Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından Ermenek’te inşa edilen Ahmet Keleşoğlu Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, yaklaşık 2 bin arkeolojik esere ve kültür varlığına ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilen müzenin koleksiyonunda Görmeli Köprüsü Kitabesi, Karamanoğlu Beyliği dönemine ait ahşap eserler, dünyada tek örneği bulunan kominyon ekmeği, Doğu Roma Dönemi kil baskıları, tekstiller ve kurşun mühür makası gibi dikkat çekici eserler yer alıyor. Ermenek ve civarında yer alan Sbide Antik Kenti ile Gökçeseki Ören Yeri’nde (Philadelphia Antik Kenti) yapılan kazılarda ortaya çıkan Roma dönemine ait lahitler, heykel parçaları, kandiller, sikkeler, takılar, figürler ile seramik ve cam eserler de müzede sergileniyor.

Türkiye’deki endemik bitkilerin yüzde 25’i Ermenek’te

Ermenek mutfağının tanıtımı amacıyla Ermenek Selçuklu Otel’de düzenlenen gecede, Şef ve yemek kitabı yazarı Ömür Akkor tarafından Ermenek’te yetişen yerel ürünlerle yapılan yemekler de misafirlere sunuldu.

Ermenek bölgesini doğal güzellikleri, eşsiz biyolojik çeşitliliği, zengin mutfağı ve coğrafi özellikleri açısından “dünyanın en özel yerlerinden biri” olarak tanımlayan Akkor, “Burada 10 bin yıldır yaşam izi var ve biyoçeşitlilik bakımından dünyanın en önemli 10 bölgesinden biri. Türkiye endemik bitkilerinin yaklaşık yüzde 25'i burada yaşıyor. Kendisine ait 150 endemik bitkisi var. O yüzden de biz bu yaşam örgüsünde insanların uzun zamandır tarım, hayvancılık yaptığını, suyla beraber yaşadığını, dağda beraber yaşadıklarını görüyoruz. Bunun sonucunda gelen çeşitlilik de sofraya inanılmaz bir şekilde yansıyor” dedi.

Akkor, Ermenek’e özgü “Batırık” yemeğinin, dünyanın görsel olarak en güzel ve lezzet açısından en iyi 10 yemeğinden biri olarak öne çıktığını belirterek, “Özellikle kullanılan bulgur, domates ve geleneksel yöntemlerle yetiştirilmiş yağlı ceviz onu özel kılıyor. Sofrada Ermenek köylerinden gelen ceviz, incir, domates, biber, zeytinyağı gibi ürünler yer alıyor” diye konuştu.