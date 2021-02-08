Tosyalı, DRI teknolojisi ile dünyanın en yeşil çeliğini üretti

Çelik üretimi, küresel CO2 emisyonlarının yüzde 5'ine neden oluyor. Düşük karbon ekonomisine geçmeye hazırlanan bir dünyada, çelik üretiminin de karbon ayak izini azaltması büyük önem taşıyor.

Tosyalı Holding, yıllık 6 milyon tonu aşan üretim rakamı ile global demir çelik sektöründe söz sahibi olan bir dünya markası. Ve bir dünya markası olarak, sadece rakamsal büyümeye değil, aynı zamanda toplumsal ve çevresel faydaya da odaklanıyor. Bu bütüncül bakış açısının sonucu olarak, Tosyalı Holding’in yol haritasını 3 temel başlık şekillendiriyor: Yatırım, globalleşme ve sürdürülebilirlik.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, bu üç ana başlık hakkında şunları söylüyor: “Dünyada yaşanan dönüşümün temelinde teknoloji yatıyor. Teknolojiyi iş süreçlerine entegre edebilen ülkelerin çok ciddi bir rekabet avantajı yakaladığı; kısa süreler içinde rakiplerinin önüne geçebildiği bir dönemi yaşıyoruz. Çelik endüstrisi gibi rekabetin son derece çetin olduğu bir iş alanında, teknoloji ve inovasyon fark yaratan en önemli unsurlar olarak öne çıkıyor. Son dönemde dünyada önemini kavradığımız bir diğer unsur da sürdürülebilirlik. Özellikle yine bu pandemi sürecinde bunun ne kadar önemli olduğunu; hangi iş alanında olursanız olun çevre ve doğa hassasiyetinin insanlar, şirketler ve ülkeler için ne kadar büyük değer yarattığını gördük. Tosyalı Holding olarak sürdürülebilirlik çalışmalarımızı tüm faaliyetlerimizin temeline yerleştirdik. Yakın gelecekte şirketler sadece müşterilerine sunduğu kaliteli ürünler ya da rekabetçi fiyatlarla öne çıkmayacak. Toplumsal faydaya verdikleri katkı onların asıl başarı kriteri olacak. Dolayısıyla bu alan, Türk çelik endüstrisi olarak sahiplenilmesi gereken ana alanlardan biri konumunda.”

Üretimde dünya rekoru

Tosyalı, bugün sektörün karbon ayak izi en düşük çelik üretimini gerçekleştiriyor. Hem de sadece Türkiye’de değil. Cezayir’in en büyük sanayi kuruşları arasında yer alarak, bölge ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan Tosyalı Algérie, 2018 yılında MIDREX teknolojisi kullanarak devreye alınan dünyanın en büyük DRI modülü sayesinde, 2020 yılında 2,23 M/ Ton DRI üretim rakamına ulaşarak dünya rekoru kırmayı başardı. DRI teknolojisinin sağladığı katkıyla dünyanın en yeşil ve çevreci çeliğini ürettiklerine dikkat çeken Fuat Tosyalı, “Dünyanın karbon ayak izi en düşük üretimine imza atıyoruz. Bu konudaki öncülüğümüzü sürdürmekte kararlıyız” diyor.

Enerji verimliliğiyle karbon ayak izini en aza indirgiyor

Yıllık kapasitesi 2,5 milyon tona ulaşan Cezayir’in ilk DRI tesisi olan MIDREX Doğrudan İndirgenmiş Demir Üretim Tesisi, ABD merkezli MIDREX Technologies ve konsorsiyum ortağı Paul Wurth ortaklığında hayata geçirildi. Üretim esnekliği açısından önemli bir avantaj sağlayan DRI tesisi, demir atığı ve hammadde bağımlılığını büyük ölçüde azaltırken, sağladığı enerji verimliliğiyle karbon ayak izini en aza indirgiyor. Tesisin faaliyete geçmesi ile birlikte 2018 yılında başlayan inşaat demiri ihracatının, önümüzdeki yıllarda devreye alınacak yeni yatırımlarla 600 bin tona ulaşması hedefleniyor. Tosyalı Holding’in Cezayir Oran’da 2013 yılında faaliyete aldığı Tosyalı Algérie, bugün kıtanın en büyük sanayi kuruluşlarının başında geliyor. Gelecek 5 yılda toplam üretim kapasitesinin 8 milyon tonu, cirosunun ise 5 milyar doları aşması planlanıyor.

Hayatta kalmanın anahtarı teknoloji ve inovasyon olacak

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Bu topraklardan çıkmış bir dünya şirketi olarak, ülkemiz ekonomisinin dünyada hak ettiği seviyelere ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’de olduğu gibi yurtdışında da yatırımlarımızda hız kesmiyoruz. Çelik sektöründe 70 yıla yaklaşan deneyim, uzmanlık ve bilgi birikimimiz ile grubumuz bünyesindeki 25 ayrı tesiste dünya standartlarında teknolojiler kullanarak, her gün gelişiyor; inovasyonla büyüyor, 10 bin kişiyi aşan Tosyalı Ailesini genişletiyoruz. Pandemi sonrasında dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tüm sektörlerde ciddi bir dönüşüm yaşanacak. Teknoloji ve inovasyonu temel alan bir iş yaklaşımı şirketler için bir katma değer yaratma unsuru olmaktan çıkacak; bunun çok ötesinde hayatta kalmanın anahtarı olacak” diyor.

Sürdürülebilir üretime odaklandık

Fuat Tosyalı, Tosyalı Holding’in sürdürülebilirlik ve yeşil çelik alanındaki çalışmalarını şöyle anlatıyor: “Çevreye duyarlı, yeşil ve sürdürülebilir üretime odaklandık; sektörün karbon ayak izi en düşük üretimini gerçekleştiriyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Burada en büyük rol enerjiye düşüyor. Hammaddeden sonra en büyük ikinci kalem olan enerjiyle ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz. Üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullandığımız gibi, ileri teknolojiyle enerji tasarrufunu da maksimuma çıkarıyoruz. Tosçelik ERW Boru Profil’in Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesisinin çatısına kurulan güneş enerji santrali 200 bin metrekare büyüklükle, Avrupa’da tek seferde kurulan en büyük ve dünyanın en büyük ilk 5 çatı tipi güneş enerji santralinden biri. Bir diğer odak noktamız da atık yönetimi. New York Borsası’na kote Amerikalı ortağımız Harsco ile gerçekleştirdiğimiz yatırımla üretimde ‘sıfır atık politikası’ ile ilerliyoruz. Tosyalı Harsco ile sadece grubumuzun değil ülkemizin başka bölgelerinde de cüruf bertaraf süreçlerinde rol almayı planlıyoruz. Bu tesis sayesinde yıllık ortalama 1.2 milyon ton cüruf atığı ekonomiye kazandırılıyor.”