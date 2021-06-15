Tosyalı Holding, BMC ve Murat Yalçıntaş...

BMC, yeni sahibi Tosyalı ve yeni CEO’su Murat Yalçıntaş ile daha da büyümeyi hedefliyor. Fuat Tosyalı ile sohbetimiz sırasında holdingin yeni yatırımlarını konuştuk. 1952’de baba Şerif Tosyalı’nın kurduğu holding bugün 9 sektörde üretim yapıyor.

BMC’nin çoğunluk hissesinin yeni sahibi Tosyalı Holding Başkanı Fuat Tosyalı’yı, BMC CEO’luğuna atadığı Dr. Murat Yalçıntaş için tebrik ettim.

Murat Yalçıntaş, İTO Başkanı iken FETÖ’cü bir kumpasla hapis yatmıştı. Dedesi Mehmet Üretmen sanayici, babası Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş sosyal siyaset profesörüydü. ‘’Rüşvet teklifi yalanı’’ ile yattığı hapisliğinin ardından özgür kalınca, Murat Yalçıntaş üniversitede öğretim üyeliğine başladı.

Geçen hafta 2005-2013 yıllarında yönetim kurulu başkanlığını yaptığı İstanbul Ticaret Odası’nda bir toplantı düzenlendi. Ona İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi olarak “Profesörlük Belgesi’’ takdim edildi, cübbe giydirildi. Tosyalı ile sohbetimiz sırasında holdingin İskenderun’daki yeni yatırımları söz konusu oldu.

Tosyalı, 2.5 milyar dolarlık bir ilk olan ve az enerji tüketimi sağlayan quantum teknolojisi kullanılan yatırımın tamamlanmasıyla 30 üretim tesisine ulaşacaklarını kaydetti. Bu, 10 milyon tonluk üretim kapasitesine ulaşmakla eşdeğer.

1952‘de baba Şerif Tosyalı’nın kurduğu Tosyalı Holding halen ağırlığı olan demir çelik olan 9 ana sektörde üretim tesisine sahip. Tosyalı’nın Cezayir yatırımı Türkiye’nin yurtdışında en büyük yatırımı.

2002’de gazeteniz DÜNYA’nın Anadolu seminerleri sırasında İskenderun’daki ilk tanışmamızdan bu yana Tosyalı’nın, yatırımlarını coşku içinde bana anlatması olağan hale geldi.

Yeni tesiste 1300 kişi istihdam edilecek. 4 milyar dolarlık yassı çelik ithalatına ikame edecek bir üretim yapılacak. “Endüstri 4.0” uygulanacak. Tosyalı bununla “üretim sürecinde önemli kazanımlar elde edilebileceğini’’ düşünüyor ve “tesisin döküm çelik üretiminde en iyi örneklerden birini oluşturacağına’’ inanıyor.

1964’de kurulan ve kamyon, otobüs ve savunma sanayisinde yoğunlaşan BMC’nin başına Prof. Dr. Murat Yalçıntaş’ın getirilmesiyle yurtiçine dönük üretimlerini geliştirecekleri gibi, Tosyalı Holding’in doğal pazarlama alanı olan Afrika ülkelerine ihracat da amaçlanıyor.

Fuat Tosyalı’ya yeni yatırımlarında, Profesör Dr. Murat Yalçıntaş’a da BMC yönetiminde başarılar diliyorum...

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