Tosyalı Holding’den sanatta ileri dönüşüme destek

“Artist in Residence” (Sanatçı Misafir Programları), sanatçıları bir kurumda ikamet etmeye, bir grupla seyahat etmeye veya onlara günlük yaşamın kısıtlamalarından ve baskılarından uzakta çalışmak için belirli bir süre içinde alternatif alanlar sağlamaya davet eden bir yaklaşım olarak tanımlanıyor. Farklı prensiplerden bir araya gelen sanatçıların üretimlerini destekleyen bu programlar, etkinlikler ile dolu bir kamusal programın yanı sıra, multidisipliner ve uluslararası bir çalışma ortamı sunuyor. Tosyalı Holding, geçen yıl Contemporary Istanbul ile sanatta ileri dönüşümü desteklemek üzere başlattığı uzun soluklu iş birliğini, bu sene Sanatçı Misafir Programı ile sürdürüyor.

16’ncı Contemporary Istanbul’da İlhan Koman sergisinin sponsorluğunu üstlenen ve sanatta ileri dönüşüm için bir çağrı yapan Tosyalı Holding’in bu çağrısı, sanatçılar tarafından karşılık buldu. Tosyalı Holding bu kapsamda, aralarında Songül Girgin, Emrullah Örünklü, Koray Tokdemir, Neriman Ülker, Chiara de Rocchi’nin bulunduğu sanatçıları, “Artist in Residence (Sanatçı Misafir Programı)” kapsamında Contemporary Istanbul’da ağırlayacak.

Mayıs ayında başlayan proje için Atatürk Maslak Sanayi Sitesi içerisinde kurulan Misafir Sanatçı Stüdyosu’nda sanatçılar tarafından üretilecek eserlerin öncelikli olarak 17 – 23 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 17. Contemporary Istanbul kapsamında, Tersane İstanbul’da Contemporary Istanbul Vakfı Özel Proje Standı’nda sergilenmesi hedefleniyor. Eserler satışa sunulacak. Satıştan Tosyalı Holding ya da CIF herhangi bir satış payı almayacak. Tüm gelir sanatçılara ait olacak. Ayrıca, Tosyalı Holding, tüm eserlere satış garantisi de veriyor.

Sanatçılar, Tosyalı Holding’in Osmaniye’deki tesislerini ziyaret ederek eserlerini yapacakları malzemelerini seçtikten sonra İstanbul’da kendileri için özel olarak hazırlanan alanda “upcycling”, yani kullanılmış ve hurdaya ayrılmış ürünlerden katma değerli yeni eserler üretme yöntemini kullanarak çalışmaya başlayacak.

Geleceğe yatırım yapan bir model

Contemporary Istanbul Vakfı; sürdürülebilir, kaynakları ihtiyaca göre ve doğru kullanan, yereli besleyen, geleceğe yatırım yapan bir modele dayanıyor. Tosyalı Holding’in karbon ayak izini sıfıra indirgemek amacıyla ürettiği yeşil çelik teknolojisi, yatırımları ve sürdürülebilirlik hedefleri bu bakış açısı ile aynı değerleri savunuyor.

Projenin ana hedefi; Tosyalı Holding tarafından temin edilen malzemeleri kullanarak ileri dönüşüm temasıyla üretim yapacak sanatçıların eserlerini sergilemek ve uluslararası boyuta taşımak. Aynı zamanda, farklı bir malzeme diliyle sanatçılara özgürlük tanınması ve yaratıcılıklarının önüne geçmeden, farklı bakış açıları getirebilecekleri üretimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Artık işimizi, gücümüzü, hayatımızı sürdürülebilir bir yaşam inşa edecek şekilde yürütmek durumundayız” diyen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın projeye yönelik yorumları şöyle:

Sürdürülebilirlik refleks haline gelmeli

“Uzun yıllardır sanayiciyim, iş dünyasının içindeyim. Türkiye’nin dışında Cezayir, Senegal ve Angola’da tesislerimiz, Japon ve Amerikalı ortaklarımız var. 100’ü aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin global çelik üreticisiyiz. Özellikle son 10 yıldır gördüklerim, insanlarla sohbetlerimden edindiğimiz bilgiler dünya için bir karar verme noktasına geldiğimiz yönünde… Artık işimizi, gücümüzü, hayatımızı sürdürülebilir bir yaşam inşa edecek şekilde yürütmek durumundayız. Yoksa insanlık için bir gelecek söz konusu değil. O yüzden ne yaparsak yapalım; doğa ve çe çevreyle dost, toplum için fayda sağlayacak şekilde yapmak durumundayız. Bunun için de toplumda bir bilinç oluşturmak gerekiyor. Öyle bir şey olmalı ki sürdürülebilirlik artık bir refleks haline gelmeli. Biz Tosyalı’da bunu son 4-5 yıldır zaten bir refleks haline getirmiş durumdayız. Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında 100’ün üzerinde proje var ve bunların tamamı sürdürülebilirlik odaklı. Bu projeler ile çelik fabrikamızın karbon salımını yüzde 30 azalttık.”

Sanat, farkındalığı yükseltmek için en etkili araç

“Üretim süreçlerinde her şeyi döngüsel ekonomiyle yeniden değerlendiriyoruz. Bizde hava, su, enerji başta olmak üzere hiçbir şey israf edilmiyor, en küçük bir toz parçası bile teknoloji ve inovasyon ile insan, toplum ve doğa için yarar sağlayacak hale getiriliyor. Bulunduğumuz tüm coğrafyalarda; sadece işimizle ilgilenmiyoruz. Önceliğimiz her zaman oradaki toplumun dertleri, sorunları oluyor. Onların meselelerini kendi meselemiz olarak görüyoruz. O yüzden bugün sanatta ileri dönüşüm gibi bir konuyu da kendimize dert edinmiş durumdayız. Sürdürülebilirliğin hayatın her alanında olması gerektiğine inanıyoruz. Sanat da bunu anlatmak ve farkındalığı yükseltmek adına en etkili araç. Sanatın ve sanatçıların toplumdaki değişim ve dönüşümü harekete geçiren en önemli aktör olduğunun bilincinde olan bir kurum olarak sürdürülebilirliğin sanat ile daha fazla anlam kazanacağını düşünüyoruz.”

Yeşil ekonomiyi anlatmak için sanattan daha güzel bir şey olamaz

“Belki de bizim hiç tahmin etmediğimiz malzemelerden, harika ve heyecan verici birçok eser ortaya çıktığını göreceğiz. İnanıyorum ki sanatçılarımızın üreteceği eserler, sadece sanat severlere değil, başta sanayicilerimiz olmak üzere toplumun farklı kesimlerine de sürdürülebilir bir yaşam için ilham verecek. Sorumlu üretim ve tüketimi ne kadar teşvik eder, geri dönüşümün önemini ne kadar iyi anlatabilirsek; gelecek nesillere o kadar iyi bir dünya bırakabiliriz. Yeşil ekonomiyi, sürdürülebilir bir yaşamı insanlara anlatmak için sanattan daha güzel bir şey olamaz. Biz Tosyalı Holding olarak genetik kodlarımıza işlemiş ileri dönüşümü Contemporary İstanbul ile birlikte sanatla buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Bu işbirliğimizi uzun yıllar sürdürmeyi hedeflemekle birlikte; farklı platformlar aracılığıyla da sanatta ileri dönüşümü sahiplenmeye ve desteklemeye devam edeceğiz. İnsanlar, sanatta ileri dönüşümü destekleyecek, sahiplenecek platformlarda Tosyalı markasını daha çok görmeye başlayacak.”

CONTEMPORARY ISTANBUL VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ GÜRELİ

“Sanata destek devlet politikası olmalı”

“Türkiye’deki özel sektörler sanatın farklı alanlarına yayılma ve sanatla var olmak için projelerini desteklemeye başlıyor. Bu başlangıçlardan biri de Tosyalı Holding ile Contemporary Istanbul Vakfı’nın Artist in Residence projesi oldu” diyen Contemporary Istanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, sanata desteğin devlet politikası olması gerektiğinin altını çiziyor. Güreli’nin yorumları şöyle: “Contemporary Istanbul Vakfı tarafından planlamasının yapıldığı Artist in Residence, çağdaş sanat üretimini desteklerken Türkiye’nin büyük bir sanat merkezine dönüşmesine olanak sağlıyor. Contemporary Istanbul Vakfı olarak yerel yönetimlerin, ilçe belediyeleri de bu tarz çalışmalara dahil ederek çağdaş sanat üretimlerini sanatseverler ile buluşturmaya devam edeceğiz. Türkiye’de özel sektörler ile birlikte yerel yönetimlerin, ilçe belediyelerin de iş birliğinde sanata olan bu yaklaşım gün geçtikçe artacak, çeşitlenecek ve gelişecek”.