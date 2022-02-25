Tosyalı, Senegal’de ‘özel bölge’ kuracak Türk yatırımcı çekecek

SUMMA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora, Dakar’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve heyetinin konakladığı Kral Fahd Oteli’nin bahçesindeki sohbet ortamında Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkanı, DEİK Başkan Yardımcısı, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’yı işaret etti:

- Senegal Cumhurbaşkanı sayın Macky Sall, Fuat Bey’e 100 hektarlık bir yer gösterdi. Fuat Bey orada “Özel Ekonomik Bölge” kuracak.

Kral Fahd Oteli’nin bahçesindeki sohbete zaman zaman Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı.

Sohbette Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Summa Turizm Yatırımcılığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Bora, Sinan Bora, Tabanlıoğlu Mimarlık ortağı Melkan Gürsel, Sunset Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Bacaksız, Hatko Genel Müdürü Güşan Hatko da yer aldı.

Fuat Tosyalı’ya Dakar’daki “Özel Ekonomik Bölge”yi sordum, önce Senegal’e demir-çelik yatırımını anlattı:

- Cezayir’den sonra Afrika’daki durağımız olarak 15 milyon nüfuslu Senegal’i seçtik. Senegal, Batı Afrika’nın giriş kapısı konumunda. Burada 200 milyon dolarlık yatırım yapıyoruz. İnşaat demiri ve filmaşin üretmek üzere haddehane kuruyoruz.

İkinci etapta demir cevherinden üretim yapmayı da planladıklarını belirtti:

- İlk üretim kapasitemiz 750 bin ton/yıl olacak. 500 kişiye doğrudan, 1000 kişiye de dolaylı istihdam yaratmayı öngörüyoruz.

Senegal Hükümeti’nin demir-çelik yatırımı yaptıkları bölgeyle ilgili kararına değindi:

- Senegal Hükümeti, ihracat potansiyelini artırmak ve istihdam yaratmak için sanayileşme sürecinin başlatılmasına izin veren bir lojistik ve sanayi merkezinin oluşturulmasına 2017 yılında karar vermişti.

Demir-çelik yatırımlarına paralel olarak 2020 yılında söz konusu alanda bir “Özel Ekonomik Bölge” kurulması için ilk adımın atıldığını vurguladı:

- Biz de organize sanayi ve endüstri bölgelerindeki deneyim-bilgi birikimimizi buraya taşıyarak bunun oluşmasına öncülük ettik.

“Bargny-Sendou Özel Ekonomik Bölgesi”nin 100 hektarlık alana kurulacağını kaydetti:

- Burası, metalürji ve çelik sektöründeki şirketler için vergilendirme, kalite altyapısı, düzenleme, idare ve en iyi uluslararası standartları karşılayan operasyonel yönetim dahil, mükemmel ortamın ortaya çıkmasını teşvik etmek için tasarlanmış bir bölge.

Bölgede yoğunlaşacak iş alanlarına vurgu yaptı:

- Demir kütük, betonarme donatı ve filmaşin üretimi, çelik ve metalürji, liman lojistiği (elleçleme, depolama) ve ilgili diğer hizmetler yer alacak. Katma değer yaratan bir bölge olacak.

Senegal’de kuracakları “Özel Ekonomik Bölge”nin çevre ülkeler ve Afrika kıtasının kalkınmasına da katkı yapacağının altını çizdi:

- Her türlü altyapısı sağlanacak bu bölge Türkiye’den gelmek isteyen şirketler de dahil olmak üzere ilgili tüm şirketlere açık olacak.

Türk iş insanlarının yurt dışında “özel endüstri bölgesi” kurma girişiminin ilki 2007 yılı başlarında dönemin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Oğuz Satıcı ve o alandaki ortağı Tunç Özkan tarafından gündeme geldi.

Dönemin dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile dönemin Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Raşid Muhammed Raşid’in tanıklığında o günlerde imzalar atıldı, yüzde 50’si Mısırlı iki şirkete ait “Polaris International Industrial Park” kuruldu.

Bölgeye hedeflendiği şekilde Türk şirketleri pek gitmedi. Mısır’a yatırıma giden farklı ülkelerden şirketler “Polaris Park”ta yer aldı. Tunç Özkan, daha sonra özel bölge sayısını 3’e kadar çıkardı.

Tosyalı’nın Senegal’de oluşturacağı “Özel Ekonomik Bölge”, Türk şirketlerini ülkeye çekecek cazibeyi yaratır mı?

Güneştekin, eserleri en çok değer kazananlar liginde ilk 5’e girdi

SANAT Yatırımları Danışmanı Dr. Zafer Özdem, hazırladığı “Sanat Pazarı Müzayedesi Raporu 2021”i sosyal medya hesabında yayınladı.

Türkiye’deki resim piyasasının ortalama getiri oranlarının yer aldığı raporda ilk 10 sanatçı listesine baktım:

Neşet Günal (2000-2021): Yüzde 63.67

(2000-2021): Yüzde 63.67 Mubin Orhon (2004-2021): Yüzde 52.9

(2004-2021): Yüzde 52.9 Alaettin Aksoy (2001-2021): Yüzde 49.95

(2001-2021): Yüzde 49.95 Nedim Günsur (2009-2019): Yüzde 37

(2009-2019): Yüzde 37 Ahmet Güneştekin (2007-2021): Yüzde 36.15

(2007-2021): Yüzde 36.15 Mehmet Güleryüz (2003-2021): Yüzde 32.55

(2003-2021): Yüzde 32.55 Canan Tolon (2006-2021): Yüzde 31.2

(2006-2021): Yüzde 31.2 Fahrelnisa Zeid (2003-2021): Yüzde 28.01

(2003-2021): Yüzde 28.01 Nejad Devrim (2003-2021): Yüzde 27.95

(2003-2021): Yüzde 27.95 Ömer Uluç (2002-2021): Yüzde 27.27

Dr. Zafer Özdem’in hazırladığı rapordan eserleri en çok değerlenen ilk 10 ressam listesine baktıktan sonra Ahmet Güneştekin ile konuştum. Tablo, Güneştekin’i hem gururlandırmış, hem de duygulandırmıştı:

- Tablo Türk resminin istikrarlı olarak en çok değer kazanan ilk 10 sanatçısını ortaya koyuyor. Bu tabloda ilk 10’a 5’inci sıradan girmek benim gurur verici.

Ardından tablo ile ilgili gözlemini aktarıp, duygulanma nedenini açtı:

- Maalesef ilk 10’daki sanatçılardan sadece 4’ü hayatta.

Sonra ekledi:

- İlk 10’daki sanatçıların yaşayan 4’ü arasında en genci benim.

Güneştekin, 4-5 yıl önceki bir sohbetimizde şu bilgiyi paylaşmıştı:

- 35 yaşına kadar tek bir tablom bile satılmamıştı.

Güneştekin’in 20 yılda “en çok değer kazananlar” listesinde ilk 5’e girmesi gerçekten de önemli başarı değil mi?