Tosyalı ve Japon ortağı Toyo, 200 milyon $ yatırım yapacak

Türkiye'nin ilk ileri teknoloji ve yüksek katma değerli yassı çeliğini Tosyalı Holding ve Japon Toyo Kohan’ın birlikte kurduğu Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. üretiyor. Osmaniye’de 500 milyon dolarlık yatırımı bulunan Türk-Japon ortaklığını ilk kez kaleme aldığımızda Türkiye’deki en önemli yatırımlardan birini duyurmuştuk. Zira çelik sanayinin en fazla dikkat çeken birimi olan yüksek teknoloji ürüne yönelik bir yatırıma imza atıldı. Toyo ve Tosyalı arasındaki ortaklık hikayesi de oldukça ilginç. Toyo Kohan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Hirohiko Sumida ve Tosyalı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın tanışması 2011 yılına dayanıyor. Hemen ardından 2012’de Tosyalı ve Toyo, ortak bir şirket kurma kararı aldı ve yatırım için görüşmelere başlanıldı. 2013 yılında atılan temel 2015 yılında tamamlandı ve Tosyalı Toyo ortaklığı 2015 yılında üretime başladı. Konserve, yağ gibi gıdaya dayalı teneke kutular üretilen tesiste, haddelenmiş çelik, galvaniz kaplı, asitlenmiş sıcak hadde, boyalı ürünler de bantlardan iniyor. Yaklaşık 900 kişinin çalıştığı tesis, ambalajdan beyaz eşyaya, bilişim ürünlerinden inşaata kadar geniş bir alana hizmet veriyor.

2023 sonu devreye girecek

Ortaklar, var olan yatırımlarını şimdilerde artırma kararı aldı. Japon medya devi Nikkei’nin yer verdiği haberde Tosyalı Toyo ortaklığı, 200 milyon dolar yani bugünkü kurla 3.6 milyar liralık yatırımla teneke levha üretim hattını büyütme kararı aldı. Ortaklık böylece Osmaniye’deki tesisinde var olan yıllık 650 bin tonluk üretim kapasitesini de 925 bin tona çıkaracak. Yeni yatırımın üretime dönüşmesi ise 2023 yılının sonunu bulacak.

COVID-19 ile büyük bir ivme kazanan ambalaj sektörünün bir yansıması olarak ortaya çıkan yatırım Türkiye ile birlikte Avrupa, MENA yani Kuzey Afrika ve Ortadoğu ile birlikte Orta Asya pazarını da kapsayacak coğrafyaya ürün sağlayacak. Türkiye’de son yıllarda hızla artan Japon yatırımlarını diğer ülkelerden ayıran özelliği yeni istihdam kapısı oluşturması, işlerini büyütmesi yönünde. Özellikle ileri teknolojik ürünler üreten bu yatırımların desteklenmesi gerekiyor. Cari açığın düşmesi, ihracatın artması adına.

Karadağ’dan da çıkıyor

Hatırlanacağı üzere 2012 yılında Tosyalı’nın Toyo ile birlikte attığı bir başka yatırım ise Karadağ’ın en büyük sanayi tesisi olan Zeljezara Niksiç Çelik Fabrikası’ydı. 1950’li yıllarda kurulan, bir dönem 22 binden fazla çalışanın olduğu dev tesis, Yugoslavya’nın dağılması ile küçülmeye başlamış, istihdamını 320’ye kadar düşürmüştü. 2012’de Tosyalı Holding’in satın aldığı tesise yapılan yatırımlar pek fayda etmedi ve 10 yılın ardından Tosyalı fabrikadaki üretimi durdurdu ve satış için görüşmelere başladı. Geçtiğimiz hafta da Zeljezara Niksiç fabrikasını almak için Karadağ devletine ait elektrik şirketi EPCG devreye girmişti. Karadağ Başbakanı Dritan Abazoviç, satış süreci için resmi süreci başlatmıştı.