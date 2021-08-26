TOSYÖV Akademi, girişimcileri eğitiyor... ( I )

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Serbest Meslek Mensupları Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) başkanı Ş.Nezih Kuleyin’den TOSYÖV Akademi’nin amacını ve verdiği eğitimleri anlatmasını rica ettim.

Bana ayrılan köşemde sözcük sınırlarını zorlamam adına Başkan Nezih beyin verdiği bilgileri iki bölümde sizlere vermek istiyorum.

Nezih beyin İlk bölümde verilen bilgiler şunlar:

- Uzun yıllar içerisinde oluşan bilgi birikimi ile Türkiye’de KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak ve yeni iş fikirleri ile yeni nesil girişimcilerin desteklenmesi için yaptığı çalışmalara yeni bir halka ekleyerek, dünyada hızla değişen iş ortamlarına Türk KOBİ’leri ve girişimcilerin ayak uydurması, bilgi, yoğun ihtiyaçlarının eğitim, danışmanlık, koçluk ve mentorlük uygulamaları ile sunulacak kaliteli hizmetlerle giderilmesi amacı ile kurulan TOSYÖV KOBİ Girişim Akademisi, 32 yılın tecrübesi ile birikimlerini ülkemizin iş dünyasının hizmetine sunmuştur.

- KOBİ’lerin doğru, güncel ve uygulanabilir bilgiye erişiminin önemli bir adresi olmayı hedefleyen “TOSYÖV KOBİ Girişim Akademisi,” zengin uzman, eğitimci, danışman, koç ve mentorler ile ülke çapında iş dünyasını temsil eden kuruluşlarla iş birliğinde çalışmalarını yürütmeyi ve gelişimlerini hedeflemektedir.

- TOSYÖV KOBİ Girişim Akademisi Kasım 2019 tarihinde itibaren eğitim programında kendi alanlarında uzman, Dr, Doçent ve Prof. kariyerine sahip eğitmenlerimizce hizmet vermeye başlamıştır.”

Bu konuda www.tosyovakademi.org.tr adresinden verilen hizmetlerle ilgili bilgilere ulaşılabileceğini kaydeden Başkan Kuleyin,

“Keyifli, güncel, KOBİ ve girişimcilerin ihtiyaçlarını analiz ederek oluşturduğumuz programlarımızın ülkemizde çok önemli bir ihtiyacı giderdiğine ve bu alanda bulunduğunuz bölgede bu hizmetlere ihtiyaç duyacak kurum, kuruluş, Oda, Borsa, Teknokent, OSB, KOBİ ve girişimcileri TOSYÖV Akademi olarak bilgilendiriyor ve yararlı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Akademide verilecek eğitim ile ilgili ise Nezih başkan;

- Temel Dış Ticaret Eğitimi

KOBİ’lere yönelik dış ticaret birimlerinin çalışanlarına yönelik temel dış ticaret uygulamaları ve mevzuat, ihracatçı olma şartları, ihracat, ithalat, gümrük, dış ticarete yönelik destekler, bankacılık ve kambiyo ile teslim ve ödeme şekilleri katılımcılara aktarılacaktır.

- KOBİ'lerin ihracata yönlendirilmesi

AB ülkelerine (Özellikle Almanya Örneğinde) Uygulamalı Ürün İhracatı Workshop'u *(Bu eğitime Temel Dış Ticaret Eğitimi almış ya da halen dış ticaret bölümünde çalışanlar katılabilir)

- İnovasyon yönetimi sertifika programı

Dünyada ekonomik ve sosyal gelişmenin, endüstri 4.0 ve toplum 5.0 gibi kavramların ana konusu olan inovasyonun kurum kültürü olarak benimsenmesini ve uygulanmasını sağlayacak, motive eden, inovasyon yapmak, projelendirmek, finansmanını sağlamak ve sürdürmek konularında öğretici ve uygulayıcı inovasyon yöneticileri yetiştirmektir” diyor.

TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin’in “Girişimcilik Akademisi” ne ilişkin verdiği bilgilerin ikinci bölümünü haftaya sizlerle paylaşacağım..