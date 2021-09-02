TOSYÖV Akademi, girişimcileri eğitiyor…(II)

TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin‘in önceki yazıda “TOSYÖV Girişimcilik Akademisi”nin amacını ve verilmekte olan eğitime ilişkin verdiği bilgilerin birinci bölümünü paylaşmış bu yazımda da bilgilerin devamı olan II. bölümünü sizlere sunuyorum.

Nezih bey akademide verilen eğitimleri şu bilgileri vererek devam ediyor.

- Liderlik ve yönetim zekası

Eğitimde; İş ve rekabette başarıyı etkileyen faktörler, kazandıran liderlik sırları, liderlik, yönetim ve politik zeka, altın üçgen: devlet İş dünyası ve toplum liderliği, iş dünyasında liderlik, kar amacı gütmeyen kuruluşlarda, oda, borsa, ve iş örgütlerinde liderlik, politik zeka modeli “POWER/GÜÇ” paylaşılan güç dünyası, Vaka çalışması, Amaca yönelik empati, güven, itibar, etik değerler, kriz, değişim ve iletişim yönetimi, yönetim zekası, rol ve yetenek denetimi (Seminer Show)

- İş insanları için öfke kontrolü eğitimi

İş yaşamının getirdiği stres ve bunun iş yaşamına yansımalarına karşı alınacak önlemler, öfke kontrol teknikleri, problemler karşısına sakin kalarak çözüm üretme, düşünsel ve fiziksel uygulamalar keyifli ve eğlenceli bir anlatımla katılımcılara aktarılıyor. (Uygulama ve Eğitim Show)

- Kooperatifçilik semineri

Kooperatifçilik seminerinin amacı, özellikle yerel ve kırsal ekonomiler açısından rekabetçi, sürdürülebilir ve katma değer yaratan, karlı iş uygulamalarının yaşama geçirilmesine katkı sağlamak, girişimcilik ekosistemine giriş ve potansiyel iş gücü için bir fırsat ve farkındalık yaratmaktır.

- İhracata yönelik devlet desteklerinden yararlanma uygulaması eğitimi

AB Ülkelerine (Özellikle Almanya Örneğinde) Uygulamalı Ürün İhracatı Workshop'u *(Bu eğitime Temel Dış Ticaret Eğitimi almış ya da halen dış ticaret bölümünde çalışanlar katılabilir)

- İnovasyon ve yenilikçi süreç yönetimi

Şirket içerisinde inovasyon kültürü yaratma, yaratıcı fikir geliştirme, pazar gelişim yaşam evreleri, İnovasyonda başarılı olan şirketler ve uygulamaları, İnovasyon için ihtiyaçlarını ölçme ve aksiyon planı hazırlama, İnovasyon kontrol listesi, İnovasyon türleri ve örnekler, İnovasyon projeleriniz için nasıl kaynak yaratabilirsiniz?

- KOBİ'ler için dijital pazarlamaya giriş ve sosyal medya

Dijital Kimlik nedir? Web sitesi nasıl olmalıdır? E-ticaret için ne yapmak lazım? SEO nedir?Adwords nedir? Facebook nedir? Nasıl paylaşımlar yapılmalı? Twitter nedir? Nasıl paylaşımlar yapılmalı? İnstagram nedir? Nasıl paylaşımlar yapılmalı? Linkedin nedir? Nasıl paylaşımlar yapılmalı? Google business’in önemi. YouTube nedir? Doğru zamanda ve yerde miyiz?)

- Bölgesel rekabetçilik ve kümelenme

Genel çerçevede rekabetçilik bağlamında bölgesel rekabetçiliğe ve özellikle ekonomik kalkınma açısından bölgesel rekabetçiliğe değinilecektir.

Daha sonra bölgesel ekonomik rekabetçiliğin geliştirilmesi için bir yöntem olan kümelenme hakkında ayrıntılı bilgi sunulacaktır.

- Tasarım odaklı düşünmek (think design)

Tasarım Odaklı Düşünme Metodolojisi Kavramı ve Örnekleri, Empati Kurma, Problem Tanımlama Becerisi Kazanma, Problemlere Yenilikçi Çözüm Önerileri Geliştirme, Prototip Oluşturma ve Testler

- Kriz yönetimi

Kurumsal yapılar ve şirketler için kriz kavramının doğru anlaşılması, yıkıcı ve olumsuz etkisine karşı kriz olarak adlandırılan durumların doğru tanımlanarak bu dönemlerde yapılacak işler ve eylem planları ile kurumsal yapının korunması ve güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

- İkna ve müzakere teknikleri, arabuluculuk sürecinde KOBİ'lerin eğitimi:

Şirketlerin hukuki sorunlarının çözümünü kolaylaştıran müzakere teknikleri ve zaman kazandıran arabuluculuk sürecini etkili biçimde öğrenmeleri sağlanacaktır.

- Dış ticarette startup eğitimi

Eğitim temel dış ticaret bilgisine sahip ve uygulama konusunda tecrübeli, halen bir işletmede dış ticaret elemanı olarak çalışanlar ve yeni girişimcilik faaliyetine girmeyi düşünen katılımcılar için tasarlanmış olup, program işletmelerin başlangıç düzeyinde dış ticaret yapabilmelerinin yol ve yöntemleri hakkında bilgi sunar.

Önceki yıllarda KOSGEB ve TOSYÖV Başkanlığı yapan bir kişi olarak Girişimcilik Akademisi ders programının, içeriği ve eğitim veren uzman ve çeşitli kariyere sahip akademisyenlerin vermekte olduğu bilgilerin ülkemizde girişimciler ve KOBİ yöneticileri için çok önemli olduğuna inanıyorum.

Başkan Nezih Kuleyin TOSYÖV Girişimcilik Akademisi”nin kurulma amaçlarını ve verilen ders programlarının başlıklarını ve özet içeriğini bu bilgilerle anlatmış oldu.