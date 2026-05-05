TOY’dan Ormancılık Olimpiyatlarına
Kamuoyunda haksız eleştirilere ve dezenformasyona en fazla maruz kalan kesimlerin başında ormancılarımız geliyor. Sadece yangınlarla gündeme gelen, cansiperane mücadeleleri çoğunlukla göz ardı edilen orman kahramanlarımızın 12 ay boyunca savunduğu, ülkemizin yüzde 30’una karşılık gelen 23,4 milyon hektarlık devasa alan ve bunu büyütmek için her yıl toprakla buluşturdukları 500 milyondan fazla fidan ve tohum pek bilinmez. Milli Ağaçlandırma Günü’nde dikilen 14,9 milyon fidandan kaçımızın haberi oldu?
Ormancılık başarımız rakamların çok ötesinde
FAO’ya göre, ülke olarak, ağaçlandırmada Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sıradayız. Son 23 yılda orman alanlarımızı yüzde 12,5 artırarak 23,4 milyon hektara ulaştırmak, asla küçümsenemeyecek bir başarı. Ancak maalesef her yangın sezonunda, “yanan yerler imara açılıyor” veya “uçak yok” gibi gerçek dışı söylemlerle bu başarı örtülmeye çalışılıyor.
28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA ile ormancılıkta dünyanın en teknolojik filosuna sahibiz. İlk müdahale süresini 11 dakikaya indirmeyi başaran orman kahramanlarımızın kasıtlı saldırılara maruz kalması sizce de büyük bir haksızlık değil mi?
TOY: Dayanıklılık, beceri ve takım çalışmasının adı
Yeşil vatanımızın muhafızları, 7/24 esasıyla yangının olmadığı dönemlerde de orman ekosistemlerini korumak, biyoçeşitliliği sağlamak, karbon emisyonunu azaltmak ve karbon tutma kapasitesini artırmak için sessiz, kibirsiz ve reklamsız yoğun mesai harcıyorlar. İşte Türkiye Ormancılık Yarışmaları (TOY), ormancılarımızın bu “arka plan” faaliyetlerini, dayanıklılık ve yeteneklerini görünür kılan önemli bir farkındalık projesi.
Önceki yıllarda her bölgenin bağımsız olarak yaptığı TOY, bu yıl ilk defa Adana’da ülkesel düzeyde yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı, Vali Mustafa Yavuz, Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve üst düzey devlet erkanının katılımıyla, Seyhan Baraj Gölün’ün kenarında yer alan ormanlık alanda icra edildi. Adana’nın yaz sıcaklarını hissettirdiği bir günde, toz, duman ve ter içinde heyecanın zirve yaptığı anlar kayıtlara geçti. 30. Bölge Müdürlüğü’nün katılımıyla başlayan süreçte, ekipler; mesleki bilgi, fiziki dayanıklılık ve takım ruhunun ölçülmesi bakımından zorlu mücadeleler sergilediler. Üretimden korumaya, ağaçlandırmadan sürdürülebilir yönetime kadar geniş bir yelpazede; orman oryantiringi, saha parkurları, fidan dikimi, ağaç kesimi ve yangına müdahaleye kadar, sayıları 28 bine ulaşan ormanın kahraman muhafızları uygulama becerilerini sergiledi.
Tanıtıma ve eğitime önemli katkı
Yarışmaları heyecanla izlerken, Genel Müdür Karacabey’in; TOY’un pek fark edilmeyen bir yönünün de personel eğitimi olduğu tespitini vurgulamamız gerekiyor.
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü’nün birinciliğiyle sonuçlanan yarışmada, Adana ikinci ve Amasya üçüncü oldu.
Ormancılık tarihine bir ilk olarak geçen bu başarılı organizasyonda Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli ve ekibini hassaten kutlamamız gerekiyor.
Elbette, Türkiye yüzölçümünün yüzde 80’ine doğrudan hizmet veren bir bakanlığın başında bulunan ve birkaç saatlik uyku ile yetinen Bakan Yumaklı’nın, bu tür organizasyonlarda personelinin yanında, onların heyecanını paylaşıyor olması da çok değerli.
Yeşil vatanın gelecek vizyonu
Ezcümle; ormancılarımızı değersizleştirmek, gerçekleri karartmaya çalışmak, yeşil vatanın önündeki en büyük tehlike. TOY; orman kahramanlarımızın neler yapabildiğini göstermek, sahadaki emeğin hakkını teslim etmek ve yeşil mirasımızı gelecek nesillere aktarabilmek adına önemli bir organizasyon. Temennimiz, gelecek yıl, Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkelerini de içine alan, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, dünyada bir ilk olarak Ormancılık Olimpiyatları veya Dünya Ormancılık Şampiyonası düzenlenmesi. Son yıllarda, her alanda olduğu gibi, ülkemizin “yumuşak gücünü” pekiştirmesi bakımından da değerli bir girişim olacaktır.
