TOY’dan Ormancılık Olimpiyatlarına

Kamuoyunda haksız eleştirilere ve dezen­formasyona en fazla maruz kalan kesim­lerin başında ormancılarımız geliyor. Sadece yangınlarla gündeme gelen, cansiperane mü­cadeleleri çoğunlukla göz ardı edilen orman kahramanlarımızın 12 ay boyunca savun­duğu, ülkemizin yüzde 30’una karşılık gelen 23,4 milyon hektarlık devasa alan ve bunu bü­yütmek için her yıl toprakla buluşturdukları 500 milyondan fazla fidan ve tohum pek bi­linmez. Milli Ağaçlandırma Günü’nde dikilen 14,9 milyon fidandan kaçımızın haberi oldu?

Ormancılık başarımız rakamların çok ötesinde

FAO’ya göre, ülke olarak, ağaçlandırmada Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sıradayız. Son 23 yılda orman alanlarımızı yüzde 12,5 artırarak 23,4 milyon hektara ulaştırmak, as­la küçümsenemeyecek bir başarı. Ancak ma­alesef her yangın sezonunda, “yanan yerler imara açılıyor” veya “uçak yok” gibi gerçek dı­şı söylemlerle bu başarı örtülmeye çalışılıyor.

28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA ile or­mancılıkta dünyanın en teknolojik filosuna sahibiz. İlk müdahale süresini 11 dakikaya in­dirmeyi başaran orman kahramanlarımızın kasıtlı saldırılara maruz kalması sizce de bü­yük bir haksızlık değil mi?

TOY: Dayanıklılık, beceri ve takım çalışmasının adı

Yeşil vatanımızın muhafızları, 7/24 esa­sıyla yangının olmadığı dönemlerde de or­man ekosistemlerini korumak, biyoçeşitlili­ği sağlamak, karbon emisyonunu azaltmak ve karbon tutma kapasitesini artırmak için ses­siz, kibirsiz ve reklamsız yoğun mesai harcı­yorlar. İşte Türkiye Ormancılık Yarışmaları (TOY), ormancılarımızın bu “arka plan” faali­yetlerini, dayanıklılık ve yeteneklerini görü­nür kılan önemli bir farkındalık projesi.

Önceki yıllarda her bölgenin bağımsız ola­rak yaptığı TOY, bu yıl ilk defa Adana’da ülke­sel düzeyde yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yu­maklı, Vali Mustafa Yavuz, Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Orman Genel Müdürü Be­kir Karacabey ve üst düzey devlet erkanının katılımıyla, Seyhan Baraj Gölün’ün kenarın­da yer alan ormanlık alanda icra edildi. Ada­na’nın yaz sıcaklarını hissettirdiği bir günde, toz, duman ve ter içinde heyecanın zirve yap­tığı anlar kayıtlara geçti. 30. Bölge Müdürlü­ğü’nün katılımıyla başlayan süreçte, ekipler; mesleki bilgi, fiziki dayanıklılık ve takım ru­hunun ölçülmesi bakımından zorlu mücade­leler sergilediler. Üretimden korumaya, ağaç­landırmadan sürdürülebilir yönetime kadar geniş bir yelpazede; orman oryantiringi, saha parkurları, fidan dikimi, ağaç kesimi ve yangı­na müdahaleye kadar, sayıları 28 bine ulaşan ormanın kahraman muhafızları uygulama be­cerilerini sergiledi.

Tanıtıma ve eğitime önemli katkı

Yarışmaları heyecanla izlerken, Genel Mü­dür Karacabey’in; TOY’un pek fark edilmeyen bir yönünün de personel eğitimi olduğu tespi­tini vurgulamamız gerekiyor.

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü’nün bi­rinciliğiyle sonuçlanan yarışmada, Adana ikinci ve Amasya üçüncü oldu.

Ormancılık tarihine bir ilk olarak geçen bu başarılı organizasyonda Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli ve ekibini hassaten kut­lamamız gerekiyor.

Elbette, Türkiye yüzölçümünün yüzde 80’ine doğrudan hizmet veren bir bakanlığın başında bulunan ve birkaç saatlik uyku ile ye­tinen Bakan Yumaklı’nın, bu tür organizas­yonlarda personelinin yanında, onların heye­canını paylaşıyor olması da çok değerli.

Yeşil vatanın gelecek vizyonu

Ezcümle; ormancılarımızı değersizleştir­mek, gerçekleri karartmaya çalışmak, yeşil vatanın önündeki en büyük tehlike. TOY; or­man kahramanlarımızın neler yapabildiğini göstermek, sahadaki emeğin hakkını teslim etmek ve yeşil mirasımızı gelecek nesillere aktarabilmek adına önemli bir organizasyon. Temennimiz, gelecek yıl, Türk Cumhuriyet­leri ve Balkan ülkelerini de içine alan, Cum­hurbaşkanımızın riyasetinde, dünyada bir ilk olarak Ormancılık Olimpiyatları veya Dünya Ormancılık Şampiyonası düzenlenmesi. Son yıllarda, her alanda olduğu gibi, ülkemizin “yumuşak gücünü” pekiştirmesi bakımından da değerli bir girişim olacaktır.