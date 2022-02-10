TOYKOOP “Oyuncakçılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” kuruyor…

Oyuncaklarla ilgili uzmanların değerlendirmesinden alıntı yaparak yazıma başlamak istiyorum…

“Oyun nedir?

Oyun, çocuğa hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları, kendi deneyimleriyle öğrenmesi yoludur. Oyun, sonucu düşünülmeden eğlenmek amacıyla yapılan hareketlerdir.

Oyuncak nedir?

Oyuncak, 14 yaşından küçük çocukların oyunlarında kullanmak amacıyla tasarlanan veya imal edilen her türlü ürün, oyun, araç ve gereçlerdir.

Oyuncakta CE işareti nedir?

Bu işaret oyuncak üreticisinin oyuncağın AB'nin ve ülkemizin güvenlik ve standart konusundaki ortak kurallarına uygun olduğuna ilişkin verdiği garanti anlamına gelir.

Üstünde CE işareti olmayan oyuncakları almayın” denilmekte…

Oyuncak sektöründe Mayıs 2017 yılında kurulan TOYKOOP (S.S. Toptan Oyuncakçılar Birlikteliği Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Mıcık’la plastik oyun sektörü ve Kırklareli Vize’de yapılmakta olan “Oyuncakçılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” kurulmasına ilişkin konularda konuşma olanağını buldum.

Başkan Ender Mıcık konuşmasında, önce plastik oyuncak sektörünü daha sonrada gerek başkan olarak kendisinin gerekse tüm üyelerin ortak söylemi “Oyuncakçılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, oyuncak sektörünü şahlandıracak “mottosuyla sözlerime başlamak isterim diyor.

Sektörle ilgili sözlerine şöyle başlıyor; “Türkiye, 18 milyon 14 yaş altı çocuk nüfusuyla oyuncak sektörünün gelişmesi için büyük fırsatlar sunuyor.

Oysa oyuncak sektörü bugünkü büyüklüğünün beş katı olmalıdır.

Ülkemizde çocuk başına yıllık oyuncak tüketiminin 25 dolar seviyesindedir.

Bu miktar Avrupa Birliği ülkelerinde yılda 250 - 500 dolar arasındadır.

80 üyemizin işyerlerinde 50 bin mertebesinde çalışan istihdam ediyoruz.

Örneğin, kolici, kutucu, vidacı, zamakçı, pelüşcu, elyafçı, bantçı, paletçi, plastikçi, iplikçi ve diğerleri sektörümüzün paydaşlarıdır…

Oyuncak sektörü gelişen ve gelecek vaat eden bir sektör olmakla beraber, yapısında birçok sorun barındırıyor.

Önce Sağlık Bakanlığı daha sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı uhdesinde bulunan “Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği” üretici ve ithalatçılara yeni sorumluluklar yüklüyor.

Tüm üretim sektörlerinde olduğu gibi, hammaddede dışa bağımlı olmaktan dolayı etken değil de edilgen bir yapıda olduklarını ifade eden başkan Mıcık, sektör firmalarımızla yaptığımız konuşmalarda arkadaşlarımız son dönemlerde kar marjlarının giderek azaldığını dile getiriyorlar…

Örneğin, pahalı hammadde, pahalı enerji, işçilik, vergi vs. sorunlarına ek olarak plastik oyuncak sektörün özelliğinden dolayı sürekli yeni model üretme bunlarla ilgili tasarım, kalıp maliyetleri gibi sorunları yaşamaktayız…

Oyuncak sektörü el emeği yoğun bir sektör…

Gümrük vergilerinin artması ile beraber sektörde gözler yerli üreticilere çevrildi.

Yerli üreticilerin de son dönemlerde creatif ürünlerle, inovasyona dayalı ürünlerle ön plana çıkması sektörün büyümesini ve sektörün pazarını genişletti.

Yerli üretimde kalite tartışılan konular arasında.

Kalite, oyuncakta olmazsa olmaz…

Yerli üreticilerin bu denli hızlı bir şekilde artması ‘kalite’ konusunu da beraberinde getirdi.

Ülkemizde çok kaliteli ürünler üreten ve örnek gösterilen, ihracat odaklı çalışan onur duyduğumuz firmalarımız var aslında.

Ülkelere göre plastik oyuncak mal grubu 2021 yılı Mart ayı ihracatına baktığımızda toplamda 82 ülkeye ihracat yapıldığı görülmektedir.

En çok ihracat yapılan ülkeler Bosna-Hersek, İsrail, Birleşik Krallık, KKTC ve Yunanistan’dır.

Mıcık, ülkenin bulunduğu jeopolitik durum, artı Çin'deki navlun fiyatlarının yükselmesi, Türkiye'yi şu anda aslında ucuz bir pazar haline getirdi.

Bundan dolayı da şu anda Avrupa'dan, Amerika'dan, Brezilya'dan, Arjantin'den, dünyanın her tarafından yoğun bir ilgi alaka var.

Sektörümüz üretimde şu anda ihracata yetişemiyor.

Bu da Türkiye'nin aslında ileriye dönük bu kümeleşmeyle şu andaki ihracat rakamlarını 3-5 sene içinde 5 milyar, 6 milyar dolarlara çıkartacak gibi gözüküyor.

Bunun sebebi ise Türkiye'nin jeopolitik durumu, pazara yakın olması.

Bugün Avrupa Birliği'nin dünyadan ithal ettiği oyuncak sadece 30 milyar dolar.

Gümrüksüz olarak buraya ulaşabilecek seviyedeyiz.

Bu avantajlarımızı pekiştirecek olan yerli üretimin yapılacağı Kırklareli'nin Vize ilçesine “Oyuncakçılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi”nin kurulmasını çok önemsiyoruz.

TOY- KOOP Başkanı Ender Mıcık, OSB'ye diğer ülke oyuncak firmalarının da yoğun ilgi gösterdiğini söylüyor…

OSB’de inşaat işlerine başlanıldı..

2017 Türkiye strateji belgesin de oyuncak sektörüne kümeleşme olması halin de devlet desteklerinin sağlanacağı kararı açıklanmıştı.

Ayrıca OSB’yi kuracağımız bölgenin çevresinde plastik sektörünün büyük oyuncuların yer aldığı Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) üyelerinin oluşturduğu Türkiye’mizin ilk özel OSB’si, PAGDER-ASLAN (PAOSB) Plastik ihtisas Organize sanayi Bölgesinin varlığı, yine kurulmakta olan Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçılar Derneği (EVSİD) OSB’si, bölgede plastik sektöründe yeni bir “üretim üssü”nü oluşturacak olması bizim işlerimize ve yatırımlarımıza artı değer kazandıracaktır. .

Şu an 38 şirketle yola çıktık, devamı geleceğini öngörmekteyiz.

Kaldı ki temasta olduğumuz 32 şirket daha vardır bunların içinde yan sektörler de mevcuttur.

Örneğin matbaacı, kolici, enjeksiyoncu ve kalıpçı gibi ortaklarımız da mevcuttur.

5000 metrekare ve katları şeklinde parselasyonlar yapılarak tapular teslim edilecektir.

OSB’nin içinde planladığımız küçük sanayi sitesi içinde 1000 metrekareden den 5000 metrekareye kadar fason üretici ve aksam parça üreticilerinin bir arada bulunacağı işletmeler yer alacaktır” diyor

Başkan Ender Mıcık…

Kişisel görüşümde plastik oyuncakçıları bir araya getirecek, sektörde kümeleşmenin gerçekleştirileceği OSB’de, nitelikli eleman yetiştirecek meslek lisesi, üniversite sanayi işbirliği, tasarım, Ar-Ge, inovasyon alanlarında stratejilerin uygulanabilirliği OSB’ye ve sektöre hatta ekonomimize çok farklı değerler katacağı İnancındayım…

TOY- KOOP Başkanı Ender Mıcık ve yönetim kurulu arkadaşlarını kutluyor sektöre hayırlı olmasını diliyorum.